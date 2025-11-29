शनिवार, 29 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 29 नवंबर 2025 (17:04 IST)

December Monthly Horoscope: दिसंबर 2025, क्या आपकी राशि के लिए है यह महीना भाग्यशाली, पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope December 2025: दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल (जानें सटीक विश्लेषण)

December Monthly Horoscope 2025
Your December 2025 Horoscope Is Here:  यहां पढ़ें 12 राशियों का दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल। क्या इस महीने आप प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन पाएंगे? क्या सिंगल लोगों को उनका जीवनसाथी मिलेगा? क्या धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे? यह माह हमें बीते वर्ष के कर्मों का फल देगा और हमें नए साल 2026 की योजना बनाने का मौका देगा। अपनी राशि के अनुसार जानें कि परिवार, करियर, लव, धन, और स्वास्थ्य के मोर्चे पर दिसंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आया है।ALSO READ: Weekly Horoscope: 01 से 07 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल, जानें ग्रहों की चाल और जीवन के रहस्य
 
मासिक राशिफल: दिसंबर 2025
 
मेष (21 मार्च – 19 अप्रैल):
दिसंबर में मेष राशि के जातकों के लिए ऊर्जा और उत्साह का माह रहेगा। इस माह भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, विशेष रूप से उच्च पदों पर कार्यरत लोग सफलता के नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता जरूरी है; ज्यादा थकान या तनाव से बचें। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा।
 
वृषभ (20 अप्रैल – 20 मई):
वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा। पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। करियर में मेहनत का प्रतिफल मिलेगा, लेकिन कार्यालय में विवादों से दूर रहें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पाचन संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। यात्रा के योग बन रहे हैं, विशेषकर धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए।
 
मिथुन (21 मई – 20 जून):
मिथुन राशि वालों के लिए यह माह मिश्रित फल देगा। नौकरी में कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और संयम से उनका समाधान होगा। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी, व्यापारियों को किसी अन्य परिश्रम से अतिरिक्त आय की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं; मानसिक तनाव से बचें। प्रेम जीवन में समझदारी की आवश्यकता है। पुराने मित्रों या परिचितों से मिलने का अवसर जीवन को नई गति प्रदान करेंगे।ALSO READ: Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्य
 
कर्क (21 जून – 22 जुलाई):
कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे और निवेश लाभकारी साबित होंगे। करियर में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक थकान से बचें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, और बच्चों की उपलब्धियां आपको प्रसन्न करेंगी। यात्रा करने के लिए शुभ समय है। प्रेम संबंधों के लिहाज से समय बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है।
 
सिंह (23 जुलाई – 22 अगस्त):
सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह माह कई महत्वपूर्ण निर्णयों और नई योजनाओं का है। नौकरी या व्यवसाय में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से लाभकारी समय है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। इस माह स्वयं का तथा परिवारजन का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खुद के खान-पान का ध्यान रखें। प्रेम जीवन में कुछ उलझनें आ सकती हैं; संवाद से समाधान संभव है। परिवार के साथ मेल-जोल बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
 
कन्या (23 अगस्त – 22 सितंबर):
कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में की गई जी तोड़ मेहनत की तुलना में परिणाम धीमे मिल सकते हैं। कारोबार कर रहे जातकों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों में संयम आवश्यक है। इस माह किसी पारिवारिक झंझट के चलते स्वास्थ्य में थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। इस समय रिश्तेदारों और मित्रों के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन मिलेगा। छात्र वर्ग को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं। प्रेम संबंध ठीक बने रहेंगे।
 
तुला (23 सितंबर – 22 अक्टूबर):
तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आया है। इस समयावधि में करियर में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से सफलता मिल सकती है। कारोबारियों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, खासकर मानसिक तनाव और नींद संबंधी समस्या को दूर करने का प्रयास करें। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन संवाद में सावधानी रखें। बाहरी किसी धार्मिक यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं।ALSO READ: Makar Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: शनि और राहु खड़ी करेंगे परेशानी, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से लगेगी रोक
 
वृश्चिक (23 अक्टूबर – 21 नवंबर):
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना लाभकारी रहेगा। व्यवसाय और नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश फायदेमंद रहेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम के कारण थकान हो सकती है। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम जीवन में रोमांचक बदलाव संभव हैं। इस माह नौकरी कर रहे जातकों शहर से बाहर कार्य में कोई नया लाभकारी अवसर मिल सकता है, जिससे आप अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। छात्रों के लिए दिसंबर माह ठीक ही रहेगा।
 
धनु (22 नवंबर – 21 दिसंबर):
धनु राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का माह शुरुआती दिनों में उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। कारोबरी तथा नौकरीपेशा को यात्रा और नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। छात्रों को इस महीने में करियर में प्रयासों का प्रतिफल मिलेगा। धन को लेकर आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है, पुराने निवेश लाभकारी रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिवार और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे तथा विवाह बंधन में बंधने की सोचेंगे।
 
मकर (22 दिसंबर – 19 जनवरी):
मकर राशि के जातकों के लिए यह माह मिश्रित फलदाई रहेगा। जॉब वालों को करियर में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत से सफलता सुनिश्चित होगी। व्यापारी वर्ग की आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेंगे; अत: आप अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वयं का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम आवश्यक है। घर में माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। दिसंबर माह में परिवार में किसी पुराने विवाद को सुलझाने का सही समय है। प्रेम संबंधों में तनाव हो तो धैर्य रखना जरूरी है।
 
कुंभ (20 जनवरी – 18 फरवरी):
कुंभ राशि वालों के लिए 2025 का अंतिम महीना दिसंबर सुखद और लाभकारी रहेगा। नौकरी या व्यवसाय कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और निवेश करेंगे, जो आगे जाकर लाभ देंगे। पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आपको मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक है। परिवार और मित्रों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा तथा बातचीत से मन प्रसन्न होगा। प्रेम जीवन में मधुरता और समझदारी बनी रहेगी।
 
मीन (19 फरवरी – 20 मार्च):
मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना सामान्य से बेहतर रहेगा। करियर और व्यवसाय में नई दिशा प्राप्त होगी। आर्थिक दृष्टि से समय लाभकारी है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना तथा बचत पर जोर देना भविष्य के लिए उचित रहेगा। इस माह आपके स्वास्थ्य में हल्की समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही मानसिक तनाव से बचने पर ध्यान लगाएं। परिवार में सहयोग और प्रेम बढ़ेगा। प्रेम जीवन में रोमांचक अवसर मिल सकते हैं। दिसंबर 2025 में कोई मित्र दैनिक जिंदगी के फैसलों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है।ALSO READ: Kumbh Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: शनि और राहु के कारण नौकरी और कारोबार को खतरा, रहें बृहस्पति की शरण में

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

