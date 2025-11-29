शनिवार, 29 नवंबर 2025
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

Weekly Horoscope: 01 से 07 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल, जानें ग्रहों की चाल और जीवन के रहस्य

Weekly Horoscope 1st to 07th December 2025
Weekly Predictions December 2025: यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं 01 से 07 दिसंबर तक का साप्ताहिक भविष्यफल। इस साप्ताहिक राशिफल में हम जानेंगे कि प्रेम, धन और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं और किन अवसरों को भुनाना है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। यहां जानें दिसंबर माह के पहले सप्ताह का राशि-भविष्य...ALSO READ: Lal Kitab mithun rashi upay 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, केतु देगा चोट

(साप्ताहिक राशिफल : 01 दिसंबर से 07 दिसंबर 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
इस सप्ताह करियर के लक्ष्यों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। आपकी संगठित सोच से जिम्मेदारियां आसानी से पूरी होंगी। आर्थिक रूप से थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें और बचत बढ़ाएं। यात्रा से मन को राहत मिलेगी और संपत्ति से जुड़ा लाभ मिल सकता है। संतुलित आहार से सेहत बनी रहेगी, पर थकान को अनदेखा न करें। पढ़ाई में ध्यान बनाए रखने के लिए छोटे ब्रेक मदद करेंगे। परिवार में प्यारभरा माहौल रहेगा और प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। धैर्य और निरंतर मेहनत से स्थिर प्रगति संभव है।
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पर्पल
 
वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और नियमित आय योजनाओं को मजबूत बनाएगी। करियर और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। संपत्ति संबंधी काम थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी न करें। पारिवारिक माहौल शांत रहेगा और छोटी यात्रा मन को तरोताजा करेगी। पढ़ाई में व्यावहारिक तरीके अपनाने से सफलता मिलेगी। धैर्य से काम लें, यही आपकी प्रगति का आधार बनेगा। गले में हल्की तकलीफ़ या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और पोषण पर ध्यान दें। 
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: ग्रे
 
मिथुन (21 मई - 21 जून)
करियर में टीमवर्क और उपलब्धियां संतोषजनक रहेंगी। पढ़ाई में गहराई से सोचने की क्षमता आगे बढ़ाएगी। परिवार में उत्सव और खुशियां रहेंगी, जबकि प्रेम में खुलापन नजदीकियाँ बढ़ाएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और संपत्ति से जुड़े कार्य पूरे होंगे। धैर्य और सकारात्मक सोच से छोटी रुकावटें भी सफलता में बदल सकती हैं। यात्रा योजनाओं में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना फायदेमंद रहेगा। वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी और बचत बढ़ेगी। 
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: हल्का नीला
 
कर्क (22 जून - 22 जुलाई)
संपत्ति संबंधी मामले स्थिर रहेंगे और धैर्य भविष्य में लाभ दिलाएगा। वित्तीय गति थोड़ी धीमी हो सकती है, इसलिए खर्चों की समीक्षा करें। पेशेवर जीवन स्थिर रहेगा। परिवार और रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। पर्याप्त पानी पीना और पाचन पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई में नियमितता से प्रगति होगी और यात्रा बिना रुकावट पूरी होगी। सरल जीवनशैली और धैर्य से आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे।
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: क्रीम
 
सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)
कार्यस्थल पर योजनाबद्ध काम सफलता लाएगा। पढ़ाई में आत्मविश्वास अच्छे परिणाम देगा। प्रेम में समझदारी और स्नेह रिश्तों को मजबूत करेंगे। परिवार में मेलजोल बनाए रखने के लिए संयम रखें। यात्रा योजनाएं बदल सकती हैं, इसलिए बैकअप तैयार रखें। सक्रिय दिनचर्या से सेहत अच्छी रहेगी। संपत्ति के सौदे फायदेमंद साबित होंगे। बजट पर ध्यान रखकर आर्थिक संतुलन बनाएं।ALSO READ: Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा
 
कन्या (24 अगस्त - 23 सितंबर)
करियर में थोड़ी देरी संभव है, पर मेहनत रंग लाएगी। परिवार का साथ पढ़ाई में मदद करेगा। छोटी यात्राएं दिनचर्या से राहत देंगी। यह समय नई प्राथमिकताएं तय करने और कौशल सुधारने का है। संपत्ति से स्थायी लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में संतुलन और खुशी बनी रहेगी। नियमित व्यायाम से सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। 
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: सुनहरा
 
तुला (24 सितंबर - 23 अक्टूबर)
पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, जिससे आत्ममंथन का समय मिलेगा। प्रेम में ईमानदार संवाद से रिश्ते गहराएंगे। यात्रा मन को सकारात्मकता देगी। वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी। कार्यस्थल पर रचनात्मक टीमवर्क सफलता लाएगा। सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम करें। पढ़ाई में अनुशासन से ध्यान बना रहेगा। निरंतर प्रयास से आप लक्ष्यों तक पहुंचेंगे।
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: नारंगी
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवंबर)
संपत्ति से लाभ और आर्थिक मजबूती की संभावना है। करियर में प्रगति और नए अवसर मिलेंगे। पढ़ाई के परिणाम मेहनत के अनुरूप रहेंगे। परिवार में खुशियां रहेंगी और प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी। नियमित व्यायाम और पानी का सेवन सेहत बनाए रखेगा। बजट संतुलित रहेगा और यात्रा सफल होगी। समझदारी और निरंतरता आपको आगे बढ़ाएगी।
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: भूरा
 
धनु (23 नवंबर - 21 दिसंबर)
करियर में सहयोग से प्रगति संभव है। सेहत अच्छी रहेगी और शिक्षा में जिज्ञासा आगे बढ़ाएगी। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन प्रयास रिश्ते को जीवंत करेंगे। यात्रा सुखद रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। सक्रिय रहकर आप चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। संपत्ति निवेश से लंबी अवधि का लाभ मिलेगा। 
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: पीच
 
मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)
करियर में कौशल सुधारने का अवसर मिलेगा। प्रेम में ईमानदारी से बात करना फायदेमंद रहेगा। परिवार में मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाएं। भावनात्मक संतुलन से सब कुछ सहज रहेगा। यात्रा नए अवसर और दृष्टिकोण दे सकती है। पढ़ाई में गहराई से समझ बढ़ेगी और संपत्ति में मामूली लाभ होगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, सेहत ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। 
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: पर्पल
 
कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी और आप योजनाएं बेहतर बना पाएंगे। पढ़ाई में आपकी बुद्धिमत्ता सफलता दिलाएगी। संपत्ति से जुड़ी स्थिरता मन को सुकून देगी। परिवार के साथ समय भावनात्मक सहजता लाएगा। करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी, इसलिए धैर्य रखें। प्रेम जीवन में छोटे प्रयास संबंधों को मधुर बनाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर यात्रा टल सकती है। संयम और समझदारी से सफलता की नींव मजबूत बनेगी।
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: गुलाबी
 
मीन (20 फरवरी - 20 मार्च)
इस सप्ताह करियर में प्रगति और आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी। संपत्ति से लाभ मिलेगा और नियमित आय आर्थिक स्थिति को स्थिर रखेगी। परिवार में प्यारभरा माहौल रहेगा। हल्की सर्दी या पाचन समस्या से बचें। प्रेम जीवन संतुलित रहेगा और छोटी यात्राएं संभव हैं। पढ़ाई में ध्यान और मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। शांत दृष्टिकोण और धैर्य से आप आगे बढ़ेंगे।ALSO READ: बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: सिल्वर
 
