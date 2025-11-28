Shani Margi 2025: शनि के मार्गी गोचर से 4 राशियों के लोगों को रहना होगा बचकर

Shani Margi 2025: शनि ग्रह 28 नवंबर 2025 को सुबह 09:20 बजे 138 दिनों के बाद पुन: मार्गी अवस्था में आ गए हैं। शनि की मार्गी चाल से कई लोगों को राहत मिलेगी और कई लोगों का जीवन बेहाल हो जाएगा। जिन लोगों का जीवन बेहाल हो जाएगा उनमें से 4 राशियां प्रमुख है। आओ जानते हैं कि कहीं आपकी राशि तो नहीं है इसमें।

1. मेष राशि: बारहवाँ में शनि का गोचर। मानसिक तनाव, खर्चों में संतुलन ज़रूरी। धीमी प्रगति, कार्यस्थल पर असंतोष, व्यापार में धोखा/नुकसान की संभावना। अस्थिर। अनपेक्षित बड़े खर्चों से बजट बिगड़ सकता है।

2. सिंह राशि: आठवां भाव में शनि का गोचर। इसके परिणाम स्वरूप आपको कड़ी मेहनत के दम पर ही मनचाहा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में अवसर हाथ से निकल सकते हैं। करोबारी हैं तो लेन देन में सतर्कता बरतना होगी। जीवनसाथी के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

3. धनु राशि: चौथा भाव में शनि का गोचर। बेचैनी, भावनात्मक अस्थिरता। पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से मानसिक शांति में कमी। धीमी प्रगति (काम के दबाव के कारण)। मिला-जुला। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन घर या परिवार पर खर्च बढ़ेंगे।

4. मीन राशि: पहला भाव में शनि का गोचर। मिले-जुले परिणाम, निर्णय लेने में असमंजस। आत्म-संयम ज़रूरी। दबाव, काम का बोझ, सहकर्मियों से टकराव। व्यापार में प्रतिस्पर्धा से मुनाफा कम। सावधानी ज़रूरी। खर्चे बढ़ेंगे, बचत करना मुश्किल हो सकता है।