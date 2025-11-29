शनिवार, 29 नवंबर 2025
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 29 नवंबर 2025 (10:44 IST)

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्य

Weekly Numerology Prediction 01 To 07 December 2025
(सप्ताह की भविष्यवाणी 01 – 07 दिसंबर 2025)
 
मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)
 
Weekly Numerology Horoscope 01 Dec to 07 Dec 2025: इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के नए रास्ते बन सकते है परिवार में सम्मान बढ़ेगा। अहंकार से बचें, तनाव न लें। जीवनसाथी से स्पष्ट संवाद रखें, नहीं तो गलतफहमी हो सकती है। शनिवार को सतर्क रहे।ALSO READ: Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकट
 
उपाय: अपने कार्यस्थल पर एक छोटा लाल रंग का त्रिकोण रखें। मंगलवार को मंदिर में लाल कपड़ा दान करें। 
 
मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)
 
इस सप्ताह आपकी पुरानी उलझनें समाप्त होने की सम्भावना है। कार्य की गति धीरे रहेगी। फिजूलखर्ची से बचने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में न लें, मन अस्थिर रह सकता है जिसके कारण मानसिक तनाव हो सकता है, अपनी सेहत का ध्यान रखे। जीवनसाथी की बातों का सम्मान करें।
 
उपाय: कलाई पर सफेद या क्रीम रंग का धागा बांधें। 
 
मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)
 
मूलांक 3 वालो के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, नौकरीपेशा लोगो के पदौन्नति मिलने की सम्भावना है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, निवेश से लाभ प्राप्त होगा। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, वाद-विवाद से बचें।
 
उपाय: बुधवार/गुरुवार हल्का पीला कपड़ा पहनें। 
 
मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)
 
इस सप्ताह आपको मेहनत अधिक करना रहेगी और परिणाम धीरे मिलेंगे। आपके पुराने मतभेद दूर होंगे, गुस्से और वाणी पर नियंत्रण में रखें। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें। गलतफहमी से बचे। रिश्ते सामान्य रहेंगे। 
 
उपाय: प्रतिदिन घर में नमक-पानी का पोछा लगाएं। 
 
मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)
 
आपका यह सप्ताह बढ़िया रहेगा, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे है तो इस सप्ताह आपके नौकरी के प्रस्ताव/ इंटरव्यू आ सकते है ।जल्दबाजी से बचें और सावधानी रखें ।आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी किन्तु अनावश्यक खर्चे से बचे। अचानक आने वाली यात्रा के बारे में अच्छे से विचार कर निर्णय लें। आपसी रिश्ते में जोश रहेगा।ALSO READ: शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगाल
 
उपाय: कार्यस्थल में हरा रूमाल रखें। सफ़ेद और लाल रंग का कम उपयोग करना लाभप्रद रहेगा।
 
मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)
 
आपका यह सप्ताह आपके लिए सफलता लाने वाला होगा। आपके सुझावों को सुना और माना जाएगा। विलासिता पर खर्च संभव है, किन्तु दिखावे से बचें। रिश्तो में गंभीरता आएगी और प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। सेहत ठीक रहेगी।
 
उपाय: घर में कपूर जलाकर शुद्धिकरण करें। मां का पैर छूकर दिन की शुरुआत करें। 
 
मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)
 
इस सप्ताह आप कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी पूरी प्लानिंग करके ही करें। कोई पुराना रुका हुआ काम हो सकता है और उसका परिणाम भी आपको मिल सकता है। किसी भी बात को अधिक नहीं सोचें, वर्ना इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको धैर्य रखने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। रिश्ते में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। 
 
उपाय:  प्रतिदिन ध्यान करना और किसी भी मंदिर में दीपक लगाना लाभप्रद रहेगा।
 
मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)
 
मूलांक 8 वालों के लिए यह सप्ताह नई जबाबदारी लेकर आने वाला है जिसमें आप अपनी मेहनत से सफल भी होंगे। धन के प्रवाह में थोड़ी रुकावट आने की सम्भावना दिखती है। रिश्तों में गंभीरता रखे और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जोड़ों के दर्द या हड्डियों संबंधित कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। 
 
उपाय: पीपल के पेड़ पर शाम के समय दीपक लगाएं। हनुमान जी को 8 लौंग अर्पण करें।
 
मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)
 
मूलांक 9 वालों के लिए यह सप्ताह थोडा सावधानी रखने वाला होगा। वाद विवाद से बचे नहीं तो बनते हुए काम बिगड़ने की सम्भावना है। किसी कार्य का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है किन्तु उसे शांति से करने का प्रयास करे। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और लापरवाही से बचें। विरोधी सक्रिय हो सकते है, धैर्य रखें। फिजूलखर्ची से बचें और अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रखें। 
 
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन करवाएं। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़-चना चढ़ाएं। 
 
अस्वीकरण (Disc।aimer):  अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: Dhanu Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माण
