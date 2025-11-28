Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 29 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 29 November 2025 : करियर: नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट या बड़े कार्य में सफलता मिलने के योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।

धन: धन के मामले में सामान्य स्थिति रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान दें। मानसिक शांति बनाए रखें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्य में स्थिरता और सफलता मिलेगी। किसी पुराने कार्य में प्रगति होगी।

लव: आज पार्टनर के साथ समय बिताएं और रिश्ते को मजबूत करें।

धन: पुराने निवेश से अच्छा धन लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आज आराम पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे कार्यों में सफलता मिलेगी।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल की चुनौती को अपनी मेहनत से इसे पार कर लेंगे।

लव: प्रेम संबंधों दूरी आ सकती है, लेकिन आपसी संवाद से स्थिति सुधरेगी।

स्वास्थ्य: काम के बीच में थोड़ा आराम ज़रूर करें।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। निवेश में असमंजस हो सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें, मानसिक शांति मिलेगी।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर कुछ नया करने की योजना बनाएंगे।

लव: लव पार्टनर से अच्छे रिश्ते बनाए रखें।

धन: आज आकस्मिक आ रहे बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, योग करें।

उपाय: भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में आपकी मेहनत और योजनाएं सफल हो सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और प्यार बढ़ेगा।

धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बजट में संतुलन बनाए रखें।

स्वास्थ्य: आज घर-बाहर, किसी प्रकार का तनाव न लें।

उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें, इससे कार्यों में सफलता मिलेगी।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल की चुनौतियों को आप मेहनत और स्मार्ट काम से इन्हें सुलझा सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में में आपसी समझ से स्थिति सुधार सकते हैं।

धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, ध्यान से से सकारात्मक ऊर्जा आएगी।

7. तुला (Libra)

करियर: आज किसी पुराने कार्य में सफलता के संकेत हैं।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा समय रहेगा।

धन: कारोबार में धन के मामले में स्थिरता रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास से इन्हें सुलझा लेंगे।

लव: आपके प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।

धन: फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: माता-पिता की सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: आज लाल वस्त्र पहनें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज आप कार्यस्थल पर अपने प्रयासों का फल प्राप्त करेंगे।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धन: पुराने प्रॉपर्टी निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मौसम के कारण हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगा।

उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार रहेगा।

धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी। बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य: आज आराम की आवश्यकता हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबार में आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी।

धन: आज अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: सेहत में शाम के बाद समय राहत लेकर आएगा।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा से शुभ फल प्राप्त होंगे।

12. मीन (Pisces)

करियर: नए कार्यों में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी।

लव: प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे।

धन: आर्थिक रूप से समय संतुलित रहने वाला है।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन ध्यान करें।