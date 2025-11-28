शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 29 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 29 November 2025
1. मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 29 November 2025 : करियर: नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट या बड़े कार्य में सफलता मिलने के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन: धन के मामले में सामान्य स्थिति रहेगी। 
स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान दें। मानसिक शांति बनाए रखें।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्य में स्थिरता और सफलता मिलेगी। किसी पुराने कार्य में प्रगति होगी।
लव: आज पार्टनर के साथ समय बिताएं और रिश्ते को मजबूत करें।
धन: पुराने निवेश से अच्छा धन लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज आराम पर ध्यान दें। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे कार्यों में सफलता मिलेगी।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यस्थल की चुनौती को अपनी मेहनत से इसे पार कर लेंगे।
लव: प्रेम संबंधों दूरी आ सकती है, लेकिन आपसी संवाद से स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: काम के बीच में थोड़ा आराम ज़रूर करें। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। निवेश में असमंजस हो सकता है। 
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें, मानसिक शांति मिलेगी।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ नया करने की योजना बनाएंगे।
लव: लव पार्टनर से अच्छे रिश्ते बनाए रखें।
धन: आज आकस्मिक आ रहे बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, योग करें।
उपाय: भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। 
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: नौकरी में आपकी मेहनत और योजनाएं सफल हो सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और प्यार बढ़ेगा। 
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बजट में संतुलन बनाए रखें।
स्वास्थ्य: आज घर-बाहर, किसी प्रकार का तनाव न लें।
उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें, इससे कार्यों में सफलता मिलेगी।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यस्थल की चुनौतियों को आप मेहनत और स्मार्ट काम से इन्हें सुलझा सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में में आपसी समझ से स्थिति सुधार सकते हैं।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, ध्यान से से सकारात्मक ऊर्जा आएगी।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: आज किसी पुराने कार्य में सफलता के संकेत हैं। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा समय रहेगा।
धन: कारोबार में धन के मामले में स्थिरता रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास से इन्हें सुलझा लेंगे।
लव: आपके प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। 
धन: फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: माता-पिता की सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: आज लाल वस्त्र पहनें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज आप कार्यस्थल पर अपने प्रयासों का फल प्राप्त करेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: पुराने प्रॉपर्टी निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मौसम के कारण हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगा।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार रहेगा। 
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी। बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: आज आराम की आवश्यकता हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कारोबार में आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी।
धन: आज अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: सेहत में शाम के बाद समय राहत लेकर आएगा।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा से शुभ फल प्राप्त होंगे।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: नए कार्यों में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
लव: प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक रूप से समय संतुलित रहने वाला है। 
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन ध्यान करें।
 
