शनिवार, 29 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशिफल 2026
  4. Capricorn zodiac sign horoscope prediction 2026 in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 29 नवंबर 2025 (16:22 IST)

Makar Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: शनि और राहु खड़ी करेंगे परेशानी, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से लगेगी रोक

मकर राशि जॉब करियर 2026
Capricorn zodiac sign Makar Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 6वें भाव में, फिर जून से 7वें भाव में और अंत में इस वर्ष 8वें भाव में गोचर करेगा। छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज का है, 7वां भाव भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का और 8वां भाव अचानक लाभ या हानि का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: दूसरे और आठवें भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं मकर राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।
 
वर्ष 2026 मकर राशि, नौकरी, व्यापार और शिक्षा | Capricorn job, business and Education Prediction for 2026:
1. नौकरी: पराक्रम भाव का शनि धैर्य और मेहनत के साथ काम करने वालों को शुभ फल प्रदान करता है। छठे भाव का बृहस्पति मैनेजमेंट, शिक्षा, फाइनेंस और कोर्ट-कचहरी से जुड़े लोगों के लिए बेहतर है। जून से काफ़ी अच्छा समय प्रारंभ होगा। पदोन्नति के योग बनेंगे या भविष्य में लाभ के लिए नींव पड़ेगी।
 
2. कारोबार: कर्म भाव पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है इसलिए कारोबार में शनि का सहयोग मिलेगा। आप थोड़ी बहुत मेहनत के अनुसार शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार में कुछ नया करने या नई पार्टनरशिप में काम करके सफलता हासिल कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह आपका मुनाफा बढ़ाने में सहयोग करेगा।
 
3. शिक्षा: पंचम भाव पर शनि की दृष्टि के चलते आपको पढ़ाई में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। बृहस्पति के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2026 आपको औसत फल प्रदान कर सकता है। आपको कड़ी मेहनत करना होगी और ध्यान भटकाने वाले साधनों से दूर रहना होगा।
 
वर्ष 2026 मकर राशि, दांपत्य, परिवार और लव लाइफ: Capricorn Marriage Life, Family,  child and Love Life Prediction for 2026:
1. परिवार: दूसरे भाव में राहु की स्थिति घर-परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य में कमी और एक-दूसरे पर संदेह को दर्शाती है। एक-दूसरे के प्रति वफादार रहें, सकारात्मक सोचें और बातों को सुलझाने की कोशिश करें, तभी जीवन संतुलित रहेगा। अन्यथा समय और धन का नाश होता रहेगा। हालांकि यदि बृहस्पति को शुभ बनाते हैं तो छठे और आठवें भाव के बृहस्पति के कारण राहु काबू में रहेगा।
 
2. दांपत्य जीवन: बृहस्पति सातवें भाव में उच्च का है जो दांपत्य जीवन में चार चांद लगा देगा। यदि अब तक कोई परेशानी रही है, तो वह अब ठीक हो जाएगी। अविवाहित हैं तो विवाह के योग प्रबल है। सगाई और विवाह के बीच लंबा अंतर न रखें क्योंकि तीसरे भाव का शनि रिश्ते में समस्या पैदा करके सगाई तोड़ सकता है।
 
3. संतान: पंचम भाव पर शनि की दृष्टि के चलते संतान की ओर से कोई समस्या आ सकती है। उसकी सेहत और करियर को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। बृहस्पति को शुभ बनाने से समस्या दूर होगी।
 
4. लव लाइफ: शनि की तीसरी दृष्टि 5वें भाव पर है। यदि आप प्रेम में दिखावा कर रहे हैं या एक-दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो यह मानकर चलें कि अब आपका फैसला होने वाला है। हालांकि शनिदेव सच्चे प्रेम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जून से बृहस्पति देव प्रेम संबंधों को और ज्यादा मधुर बनाएंगे।
 
वर्ष 2026 मकर राशि, आर्थिक हालात और निवेश| Capricorn financial Prediction for 2026: 
1. आय: मकर राशि वालों का आर्थिक जीवन वर्ष 2026 में मिलाजुला रहेगा। आय अच्छी रहेगी, लेकिन बचत के लिए कमजोर रह सकता है। हालांकि गुरु ग्रह की शुभ स्थिति के चलते यदि आप समझदारी से काम लेते हैं तो आय की दृष्टि से साल को अच्छा कहा जाएगा। 
 
2. निवेश: प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश से लाभ मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा सोच-समझकर और जांच-परखकर फैसला करना होगा। यदि सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड बेहतर है। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें। जिस क्षेत्र की जानकारी न हो, उसमें निवेश करने से बचें, अन्यथा जमा पूंजी खर्च हो सकती है।
 
3. प्लानिंग: आपको वर्ष की शुरुआत से ही धन की बचत के साथ ही घर-परिवार को लेकर जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। सभी की सेहत का ध्यान रखेंगे तो अनावश्यक खर्च नहीं होगा। जून तक कड़ी मेहनत को महत्व दें।
 
वर्ष 2026 मकर राशि वालों की सेहत | Capricorn Health Prediction for 2026: 
1. सेहत: शनि की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कही जाएगी। वर्ष के अधिकांश महीने नकारात्मक नहीं कहे जाएंगे। पेट या कमर से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान रह सकते हैं। मुख या जननांगों से जुड़े रोगों की शिकायत भी रह सकती है।
 
2. सावधानी: ऐसे भोजन का चयन करें जो आपके पाचन को सही बनाकर रखें या कि जो सुपाच्य हो।
 
3. सलाह: सेहत को लेकर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बेहतर होगा कि आप नियमित रूप से कसरत करें या सूर्य नमस्कार को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
 
मकर राशि के लिए वर्ष 2026 के लिए ज्योतिष उपाय | Capricorn 2026 Remedies upay for 2026 in hindi:-
1. उपाय: केसर या हल्दी का दूध पीएं। छाया दान करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें।
2. रत्न: वैसे आपकी राशि का नीलम रत्न है लेकिन ज्योतिष की सलाह पर पुखराज पहन सकते हैं।
3. धातु: आप अपने गले में चांदी धारण कर सकते हैं।
4. लकी नंबर: वैसे आपका लकी नंबर 4 और 8 है लेकिन इस वर्ष 2 और 11 अंक भी शुभ माना गया है। 
5. लकी कलर: नीला और काला है। हमारी सलाह है कि अधिकतर समय आसमानी या नारंगी वस्त्र ही पहनें।
6. लकी मंत्र: वैसे लकी मंत्र ऊँ शं शनैश्चराय नम:, लेकिन आपको ऊँ हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करते रहना चाहिए।
7. लकी वार: वैसे आपका लकी वार शनिवार है लेकिन वर्ष 2026 में आपको मंगलवार का उपवास करते रहना चाहिए।
8. सावधानी: आपको अपनी वाणी पर लगाम लगाकर मधुर वचन बोलने की जरूरत है और जितना हो सके पैसा बचाएं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशि 2026 राशिफल: पंचम के शनि और चतुर्थ भाव के शनि से रहें बचकर, करें अचूक उपाय

Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशि 2026 राशिफल: पंचम के शनि और चतुर्थ भाव के शनि से रहें बचकर, करें अचूक उपायScorpio zodiac sign Vrishchik Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 8वें भाव में, फिर जून से 9वें भाव में और अंत में इस वर्ष 10वें भाव में गोचर करेगा। 8वां भाव अचानक लाभ या हानि, और छिपे हुए रहस्यों का, 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव और 10वां भाव कर्म का होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: चतुर्थ और दशम भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष माह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस माह में किए गए धार्मिक कर्म और पूजा-अर्चना व्यक्ति के कर्मों का बंधन काटते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं।

बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफल

बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफलDirect transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर करने लगेंगे। बुध के मार्गी गोचर का सभी 12 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी बारह राशियों का राशिफल।

Mulank 9: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 9: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)

Lal Kitab Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि (Aquarius)- बृहस्पति संभाल लेगा शनि और राहु को, लेकिन केतु से रहना होगा सावधान

Lal Kitab Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि (Aquarius)- बृहस्पति संभाल लेगा शनि और राहु को, लेकिन केतु से रहना होगा सावधानLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 में कुंभ राशि वाले यदि सप्तम भाव के केतु से बचकर रहते हैं तो फिर साल 2026 उनके लिए खुशियों की झोली भरकर लाया है। बृहस्पति वर्ष 2026 में पंचम, छठे और सातवें भाव में गोचर करेगा। शनि दूसरे भाव में और राहु प्रथम अर्थात लग्न में रहेगा। राहु और केतु के कारण आपको चरित्र से उत्तम बना रहना जरूरी है। वर्ष 2026 आपके लिए मिश्रित फलदायी है। जहां बृहस्पति आपको करियर और दांपत्य जीवन में उन्नति देंगे, वहीं राहु और केतु आपसे मानसिक स्पष्टता और आचरण की शुद्धता की मांग करेंगे। शनि आपसे धन और परिवार के मामलों में गंभीरता और मेहनत की अपेक्षा रखेंगे। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

और भी वीडियो देखें

Lal Kitab mithun rashi upay 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, केतु देगा चोट

Lal Kitab mithun rashi upay 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, केतु देगा चोटLal Kitab Mithun rashi upay 2026: वर्ष 2026 मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव के शनि की स्थिति शुभ है लेकिन वह चतुर्थ भाव को देखकर पारिवारिक असंतोष पैदा कर सकता है। दूसरी ओर राहु और केतु का गोचर क्रमशः 9वें और 3रे भाव में होकर यह भाई बहनों से संबंध के साथ ही भाग्य को भी बिगाड़ रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय।

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

Gita Jayanti 2025: गीता जयंती 2025 पर क्या करें?

Gita Jayanti 2025: गीता जयंती 2025 पर क्या करें?Gita Jayanti: गीता जयंती 2025 यानी 1 दिसंबर, सोमवार का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। चूंकि यह व्रत मोक्षदा एकादशी के दिन पड़ता है, इसलिए इस दिन किए गए कार्य दोगुना फल देते हैं। यहां कुछ विशेष कार्य और उपाय दिए गए हैं जिन्हें आपको गीता जयंती पर अवश्य करना चाहिए...

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्य

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्यDecember 2025 Weekly Numerology Horoscope: इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के नए रास्ते बन सकते है परिवार में सम्मान बढ़ेगा। अहंकार से बचें, तनाव न लें।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com