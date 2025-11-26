Mulank 8: मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य? मूलांक 8 (जन्मतिथि: 8, 17, 26)

मूलांक 8 के लिए 2026 का वर्ष साहस, कर्म और जोश का वर्ष होगा। इस वर्ष आपको क्रोध और आवेग पर नियंत्रण भी रखना होगा, अन्यथा संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। यह वर्ष आपके त्याग और अगले कार्य की रूपरेखा को तैयार करने का भी है। 2026 में आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आपको वाद विवाद से बचना होगा। इस वर्ष निवेश की बजाय बचत पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढेगी। अध्यात्मक की और रुझान बढ़ सकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय में हानि होने की संभावना है। निवेश में लाभ प्राप्त होगा, लालच से बचें। आप सामाजिक जीवन में सक्रिय रहेंगे। यह वर्ष आपको आपके पुराने विवादों को सुलझाने का है उसे शांति से सुलझाएं एवं आपको आपके क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।

करियर: इस वर्ष पुराने चले आ रहे प्रोजेक्ट्स को खत्म करने पर ध्यान दें। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग है। व्यापारी वर्ग नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना सकते हैं किन्तु इस वर्ष कोई भी नया व्यवसाय या कार्य प्रारंभ न करें। विधार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या हो सकता है कि परिणाम मनमाफिक प्राप्त नहीं होंगे। उच्च शिक्षा के लिए यदि विदेश जाना चाहते हैं को थोड़ी परेशानी का सामना करना पढ़ सकता है। रक्षा, पुलिस, चिकित्सा, कानून, खेल और चमड़े का व्यवसाय करने वालो के लिए समय अनुकूल है इसका सदुपयोग करें।

रिश्ते: यह वर्ष लव मैरिज के लिए उपयुक्त नहीं है इसे करने से बचें। अविवाहितों के लिए शादी के योग बन रहे हैं। घर परिवार में मांगलिक आयोजन हो सकते हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठों से विवाद होने पर उनसे सहयोग की उम्मीद कम ही रखें। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज या नया कर्जा हो सकता है। जीवनसाथी से विवाद न करें।

स्वास्थ्य: इस वर्ष आपको क्रोध एवं तनाव से बचना है नहीं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इस वर्ष आपको नशे की लत लग सकती है इसलिए नशीली दवाओं और ड्रग्स से बचें। इस वर्ष आपको सिरदर्द, बुखार, रक्तचाप, रक्त संबंधी, हृदय संबंधी, गले, फेफड़े संबंधित समस्या हो सकती है। आप शारीरिक व्यायाम, खेलकूद या ध्यान करें जिससे की स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और नारियल पानी बहुत फायदेमंद हैं। तेल और चिकनाई वाले भोजन, अचार और गरम मसालों से बचें।

उपाय: मंगलवार को हनुमानजी के मंदिर में बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, उसे आपको नहीं खाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिव्यांग व्यक्ति को दान करें।

लकी कलर: हरा रंग का उपयोग करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, लाल रंग का उपयोग कम करें तो बेहतर रहेगा।

लकी अंक: 5