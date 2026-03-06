Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
आज का पंचांग: 7 मार्च 2026, शनिवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और चतुर्थी तिथि
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
हिंदू पंचांग के अनुसार, शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव और संकटमोचन हनुमान जी को समर्पित है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का दिन तंत्र-मंत्र साधना, मशीनरी कार्यों और शनि दोष शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
पंचांग विवरण
दिनांक: 7 मार्च 2026
वार: शनिवार (Saturday)
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
विशेष: आज का दिन आर्थिक लाभ और विघ्नहर्ता गणेश की कृपा पाने के लिए विशेष है।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: चित्रा (रात 01:25 AM, 8 मार्च तक, उसके बाद स्वाति)
योग: गण्ड (रात 08:40 तक, उसके बाद वृद्धि)
करण: कौलव (सुबह 10:15 तक), फिर तैतिल
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:09 से 12:56 तक (किसी भी कार्य के लिए सर्वोत्तम समय)
अमृत काल: शाम 07:15 से रात 08:55 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:02 से 05:52 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: सुबह 09:40 से 11:05 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 02:00 से 03:25 तक
गुलिक काल: सुबह 06:42 से 08:10 तक