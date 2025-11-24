सोमवार, 24 नवंबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशिफल 2026
  4. Annual Numerology Horoscope 2026 Mulank 6 Predictions
Written By डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : सोमवार, 24 नवंबर 2025 (14:48 IST)

Mulank 6: मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

मूलांक 6 (जन्मतिथि: 6, 15, 24)

Annual Numerology Horoscope 2026
Mulank 6:मूलांक 6 के लिए 2026 का वर्ष आत्मनिरीक्षण, ज्ञान और अध्यात्म का वर्ष रहेगा जिसके कारण आप अकेले समय बिताना पसंद करेंगे। इस वर्ष आपके अंतर्ज्ञान (Intuition) बहुत अधिक होने की सम्भावना है जिस पर विश्वास करके निर्णय लें। अर्थात् अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अपने मन की बात सुने और उस पर विचार कर निर्णय लें। आलस्य का त्याग करें और फिजूलखर्ची से बचें। यह समय अज्ञात के डर से बचने और अपने पुराने अनुभव से सीखते हुए हुए आगे बढ़ने का है। यदि आपकी कोई क़ानूनी कार्यवाही चल रही हो तो प्रयास करने पर इस वर्ष आपको क़ानूनी मसले में सफलता मिलने के आसार है। वाद-विवाद से बचने का प्रयास करें।
 
करियर: यह वर्ष शोध, शिक्षा, रचनात्मकता, तकनीकी या ज्योतिष के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सफलता दिलाने वाला वर्ष होगा। जोखिम भरे निवेश न करें नुकसान हो सकता है। इस वर्ष आप अपना कोई नया कार्य करने का सोच रहे हैं तो उसे शुरू कर सकते हैं। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। इस वर्ष आपके विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। विधार्थियों के लिए समय अनुकूल है मेहनत करें सफलता मिलने की पूरी सम्भावना है।
 
रिश्ते: इस वर्ष प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी या गलतफहमी आ सकती है जिससे बचने की आवश्यकता रहेगी। यह समय लव मैरिज के लिए उपयुक्त नहीं है पहले आप अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें फिर ही इस ओर अपने कदम बढाएं। विवाह के लिए वर्ष के पूर्वाध तक रुकने की सलाह दी जाती है उसके पश्चात भी अच्छे से सोच विचार कर निर्णय लेवे। अविवाहित लोग का आध्यात्मिक साथी की ओर रुझान हो सकता हैं। जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें। अपने संवाद को स्पष्ट रखे, गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है इससे आपको बचने की जरूरत है।
 
स्वास्थ्य: इस वर्ष आपको स्वास्थ का ध्यान रखना जरुरी है आपको त्वचा और पाचन सम्बंधित बीमारी हो सकती है। नॉनवेज और नशे की लत से बचने की जरूरत है। प्राणायाम, ध्यान और प्रकृति की सैर से आपको लाभ होगा। फलो का रस, अंगूर, मशरूम का सेवन लाभकारी रहेगा। 
 
उपाय: जरूरतमंद विधार्थी को कॉपी, किताब का दान करें। शिव जी की आराधना करें, स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाएं।
 
लकी कलर: सफेद, नीला, हरा रंग का उपयोग लाभकारी रहेगा। पीला या सुनहरा रंग का प्रयोग कम से कम करें या न करें, महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय इसका उपयोग न करें।
 
लकी अंक: 4, 5, 6
Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मत

Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मतMargashirsha Shukla Paksha: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण समय होता है, जो विशेष रूप से धार्मिक क्रियाओं, व्रतों, पूजा और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह समय वर्ष के अंतिम हिस्से में आता है, और आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के बीच पड़ता है। इन सभी कार्यों से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सांसारिक जीवन में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्व

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्वPradosh Vrat in December: दिसंबर माह में आने वाले दोनों प्रदोष व्रतों (2 दिसंबर और 17 दिसंबर) का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जो जीवन को आशीर्वाद और समृद्धि से भर देते हैं। दिसंबर महीने में भी दो प्रदोष पड़ेंगे, जिनका महत्व बहुत अधिक है।

Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी: मोह का नाश, मुक्ति का मार्ग और गीता का ज्ञान

Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी: मोह का नाश, मुक्ति का मार्ग और गीता का ज्ञानMokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखने का बहुत पुण्‍य माना गया है। पुराणों में इसका व्रत रखने का महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन श्रीकृष्‍ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। इस बार गीता की 5162वां वर्षगांठ रहेगा।

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगात

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगातMercury Retrograde Transit in Libra: संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर वक्री अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का दाता माना जाता है, और जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का सर्वाधिक लाभ:

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनामGita Gyan Pratiyogita: गीता जयंती के अवसर पर, भारत और दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी संस्थाएं श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच गीता के शाश्वत ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर 'गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए गीतामहोत्सव.कॉम पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

Singh Rashi 2026: सिंह राशि 2026 राशिफल: शनि और राहु की बुरे प्रभाव से बचाएंगे बृहस्पति

Singh Rashi 2026: सिंह राशि 2026 राशिफल: शनि और राहु की बुरे प्रभाव से बचाएंगे बृहस्पतिLeo zodiac sign Singh Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से पहले 11वें भाव में, फिर जून से 12वें भाव में और फिर प्रथम भाव में गोचर करेगा। 11वां भाव आय भाव, 12वां भाव व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव और प्रथम भाव स्वभाव और शरीर का होता है। अब यदि शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे और राहु एवं केतु क्रमश: सप्तम और प्रथम भाव में रहेंगे। चलिए जानते हैं सिंह राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Lal Kitab Tula Rashifal 2026: तुला राशि (Libra)- राहु से रहना होगा बचकर तो पूरा साल रहेगा शानदार, जान लें उपाय

Lal Kitab Tula Rashifal 2026: तुला राशि (Libra)- राहु से रहना होगा बचकर तो पूरा साल रहेगा शानदार, जान लें उपायLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष बेहतर और कर्म प्रधान साबित हो सकता है। आपकी कुंडली में शनि छठे भाव में गोचर कर रहा है जो शत्रु और रोगों को नियंत्रित करेगा। राहु और केतु क्रमश: पांचवें और ग्यारहवें भाव में गोचर करके धन, शिक्षा और प्रेम संबंधों में बड़ी परिस्थिति बिगाड़ सकते हैं, परंतु एकादश भाव का बृहस्पति और छठे भाव का शनि परिस्थिति को सुधार सकता है। चलिए अब जानते हैं तुला राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Mokshada Ekadashi 2025: कब है मोक्षदा एकादशी, 30 नवंबर या 01 दिसंबर, जानें सामग्री और पूजा विधि

Mokshada Ekadashi 2025: कब है मोक्षदा एकादशी, 30 नवंबर या 01 दिसंबर, जानें सामग्री और पूजा विधिMokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती दोनों धार्मिक पर्वों का महत्व अत्यधिक है और इन्हें सही विधि और पूजा सामग्री के साथ मनाने से परम पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन दिनों में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और गीता के श्लोकों का जाप करना जीवन में शांति और संतुष्टि लाता है। यहां मोक्षदा एकादशी व्रत की सही विधि और आवश्यक पूजा सामग्री दी गई है:

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 नवंबर, 2025)Today 24 November 2025 horoscope in Hindi : आज 24 नवंबर 2025, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

24 November Birthday: आपको 24 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 November Birthday: आपको 24 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
