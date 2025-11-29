गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  राशियाँ
  Today Horoscope Rashifal 30 November 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 30 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope Today
1. मेष (Aries)
 
Today 30 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह रहेगा। 
धन: पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य: दिनभर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। धैर्य बनाए रखें। 
लव: प्रेम जीवन में जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें। 
धन: ज़मीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: गले या पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: गौ माता को ताजी हरी घास खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में नेटवर्किंग और संचार आज सफलता दिलाएगा। 
लव: प्रेम संबंधों में अधिक मधुरता आएगी। 
धन: कारोबार से अचानक धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। 
उपाय: भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं।  
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: नौकरी, पारिवारिक व्यापार पर ध्यान देने का अच्छा दिन है।
लव: अपने जीवनसाथी और बच्चों के लिए समय निकालें।
धन: काम में भावनात्मक लगाव महसूस करेंगे। संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय टाल दें।
स्वास्थ्य: आज मूड स्विंग्स से बचें।
उपाय: हनुमान जी को लाल चंदन अर्पित करें।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: उच्च अधिकारी वर्ग आपके काम की सराहना करेंगे।
लव: रोमांस और उत्साह से भरा दिन है। प्रियजन संग सुखद समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति बढ़ने से पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: आत्मविश्वास और उत्साह उच्च का रहेगा।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: आज अपनी व्यवस्थित कार्यशैली से सफलता मिलेगी। 
लव: अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।
धन: कारोबार में मेहनत और व्यावहारिक प्रयासों का फल मिलेगा। 
स्वास्थ्य: आज हल्का और संतुलित आहार लें।
उपाय: किसी गरीब को अन्न या वस्त्र दान करें।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: साझेदारी और सहयोग से काम करें। छोटी-छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दें। 
लव: रिश्तों में गहराई और ईमानदारी की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। 
धन: कोई नया समझौता सफल हो सकता है। आय में वृद्धि के योग हैं। बजट बनाकर चलें। 
स्वास्थ्य: आज माता के स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे।
उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: नौकरीपेशा की गुप्त योजनाएं सफल होंगी। 
लव: प्रेम तथा पारिवारिक रिश्तों में तीव्रता और जुनून रहेगा। 
धन: आज धन के मामले में जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान ज़रूरी है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: नौकरी में लंबी दूरी की यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएं।
धन: आय में जबरदस्त धन वृद्धि के योग हैं। 
स्वास्थ्य: उत्साह और साहस बढ़त पर रहेगा।
उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र दान करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: नौकरीपेशा को अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है।
लव: काम की अधिकता के समय पार्टनर सहयोग करेगा।
धन: संपत्ति में निवेश के लिए समय अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: हड्डी दर्द संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आज नवीन सामाजिक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
लव: पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। 
धन: कारोबार में आय के नए स्रोत खुलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गरीबों को कंबल या भोजन दान करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: सामाजिक प्रतिष्ठा से धन लाभ हो सकता है। शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे।
लव: पार्टनर के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा।
धन: कारोबार में आपकी मेहनत और अनुशासन आज पहचान दिलाएगा। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी या आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। 
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।ALSO READ: Gita Jayanti 2025: गीता जयंती 2025 पर क्या करें?
