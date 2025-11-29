Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 30 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 30 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह रहेगा।

धन: पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

स्वास्थ्य: दिनभर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। धैर्य बनाए रखें।

लव: प्रेम जीवन में जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें।

धन: ज़मीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: गले या पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है।

उपाय: गौ माता को ताजी हरी घास खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में नेटवर्किंग और संचार आज सफलता दिलाएगा।

लव: प्रेम संबंधों में अधिक मधुरता आएगी।

धन: कारोबार से अचानक धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी, पारिवारिक व्यापार पर ध्यान देने का अच्छा दिन है।

लव: अपने जीवनसाथी और बच्चों के लिए समय निकालें।

धन: काम में भावनात्मक लगाव महसूस करेंगे। संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय टाल दें।

स्वास्थ्य: आज मूड स्विंग्स से बचें।

उपाय: हनुमान जी को लाल चंदन अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: उच्च अधिकारी वर्ग आपके काम की सराहना करेंगे।

लव: रोमांस और उत्साह से भरा दिन है। प्रियजन संग सुखद समय बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति बढ़ने से पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: आत्मविश्वास और उत्साह उच्च का रहेगा।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज अपनी व्यवस्थित कार्यशैली से सफलता मिलेगी।

लव: अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।

धन: कारोबार में मेहनत और व्यावहारिक प्रयासों का फल मिलेगा।

स्वास्थ्य: आज हल्का और संतुलित आहार लें।

उपाय: किसी गरीब को अन्न या वस्त्र दान करें।

7. तुला (Libra)

करियर: साझेदारी और सहयोग से काम करें। छोटी-छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दें।

लव: रिश्तों में गहराई और ईमानदारी की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

धन: कोई नया समझौता सफल हो सकता है। आय में वृद्धि के योग हैं। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: आज माता के स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे।

उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा की गुप्त योजनाएं सफल होंगी।

लव: प्रेम तथा पारिवारिक रिश्तों में तीव्रता और जुनून रहेगा।

धन: आज धन के मामले में जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान ज़रूरी है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरी में लंबी दूरी की यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएं।

धन: आय में जबरदस्त धन वृद्धि के योग हैं।

स्वास्थ्य: उत्साह और साहस बढ़त पर रहेगा।

उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है।

लव: काम की अधिकता के समय पार्टनर सहयोग करेगा।

धन: संपत्ति में निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: हड्डी दर्द संबंधी परेशानी हो सकती है।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज नवीन सामाजिक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

लव: पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है।

धन: कारोबार में आय के नए स्रोत खुलेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गरीबों को कंबल या भोजन दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: सामाजिक प्रतिष्ठा से धन लाभ हो सकता है। शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे।

लव: पार्टनर के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा।

धन: कारोबार में आपकी मेहनत और अनुशासन आज पहचान दिलाएगा।

स्वास्थ्य: नींद की कमी या आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है।