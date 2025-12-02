मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
  धर्म-संसार
  व्रत-त्योहार
  आरती/चालीसा
  4. dattachi dattatreya datta bhagwan maharaj Ki aarti hindi marathi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (17:40 IST)

श्री दत्तात्रेय दत्ताची आरती: Dattatreya aarti

श्री दत्ताची आरती
श्री दत्तात्रेय दत्ताची आरती: Dattatreya aarti

त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ती दत्त हा जाणा|
त्रिगुणी अवतार त्रिलोक्यराणा|
नेति नेति शब्द नये अनुमाना|
सुरवरमुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना|| १ ||
 
जय देव जय देव जय श्रीगुरुदत्ता| 
आरती ओवाळीता हरली भवचिंता जय देव जय देव || धृ ||
 
सबाह्य अभ्यंतरी तू एक दत्त| 
अभाग्यासी कैची कळेल हे मात| 
पराही परतली तेथे कैचा हा हेत| 
जन्ममरणाचा पुरलासे अंत || जय || २ ||
 
दत्त येउनिया उभा ठाकला भावे सांष्टागेसी प्रणिपात केला|
प्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिधला|
जन्ममरणाचा फेरा चुकविला|| जय || ३ ||
 
दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान| 
हारपले मन झाले उन्मन|
मी तू झाली बोळवण|
एका जनार्दनी श्रीदत्तध्यान|| जय देव || ४ ||
Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, स्नान तिथियां घोषित, जानिए कब से कब तक चलेगा कुंभ मेला

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, स्नान तिथियां घोषित, जानिए कब से कब तक चलेगा कुंभ मेलाKumbh snan, shahi snan: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हरिद्वार में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले के 10 स्नान की तिथियां घोषित कर दी हैं। जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में पहली बार साधु-संतों के साथ चार शाही अमृत स्नान होंगे।

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपायVastu Tips for Bathroom :वास्तु शास्त्र, जो भारतीय स्थापत्य कला का प्राचीन विज्ञान है, घर में ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को नियंत्रित करता है। और शौचालय का वास्तु दोष राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे घर में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और धन का अपव्यय जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए कुछ आवश्यक उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं...

Dhanu Rashi 2026: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माण

Dhanu Rashi 2026: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माणSagittarius zodiac sign Dhanu Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 7वें भाव में, फिर जून से 8वें भाव में और अंत में इस वर्ष 9वें भाव में गोचर करेगा। 7वां भाव भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का, 8वां भाव अचानक लाभ या हानि, और छिपे हुए रहस्यों का और अंत में 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: तीसरे और नवम भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं धनु राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Dada dhuniwale: दादा धूनीवाले कौन थे, जानिए उनके जन्म और मृत्यु की कहानी

Dada dhuniwale: दादा धूनीवाले कौन थे, जानिए उनके जन्म और मृत्यु की कहानीदादा धूनीवाले (जिन्हें श्री दादाजी धूनीवाले के नाम से भी जाना जाता है) भारत के एक अत्यंत पूजनीय संत और आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी जीवन-कथा चमत्कारों और जनश्रुतियों से भरी हुई है। दादाजी धूनीवाले को उनके भक्तों द्वारा भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वह एक अघोरी/परमहंस संत थे जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन धूनी (अग्नि की निरंतर जलती हुई वेदी) के सामने बैठकर बिताया, इसीलिए उन्हें 'धूनीवाले' कहा गया। आओ जानते हैं उनकी पुण्‍यतिथि पर उनके जन्म और मृत्यु की कहानी।

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राह

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राहLal Kitab Tula rashi upay 2026: वर्ष 2026 तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर और कर्म प्रधान वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल देगा, लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शनिदेव छठे भाव (शत्रु, रोग और कर्ज का भाव) में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का शनि शत्रुओं और रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो एक शुभ स्थिति है। सबसे बड़ी चुनौती राहु और केतु पैदा कर रहे हैं।

Lal Kitab Kanya rashi upay 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, शनि से रहना होगा सतर्क

Lal Kitab Kanya rashi upay 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, शनि से रहना होगा सतर्कLal Kitab Kanya rashi upay 2026: वर्ष 2026 कन्या राशि वालों के लिए एक बेहतर वर्ष साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ ग्रहों की स्थितियों पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी कुंडली में शनिदेव सप्तम भाव (विवाह और साझेदारी का भाव) में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कमजोरी, असंतोष, या जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं पैदा कर सकती है। इसके साथ ही, राहु छठे भाव (शत्रु, रोग और कर्ज का भाव) में और केतु बारहवें भाव (खर्च, हानि और मोक्ष का भाव) में गोचर करके थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ बिगाड़ सकते हैं। राहु छठे भाव में शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, लेकिन केतु बारहवें भाव में खर्चों में वृद्धि कर सकता है।

Bhaum Pradosh: भौम प्रदोष का व्रत रखने से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, जानिए इसकी कथा

Bhaum Pradosh: भौम प्रदोष का व्रत रखने से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, जानिए इसकी कथाBhaum Pradosh Vrat 2025: सोमवार के यदि प्रदोष हो तो उसे सोम प्रदोष और यदि मंगलवार को प्रदोष हो तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। ऐसा संयोग कभी कभी ही बनता है। यदि इस दिन विधिवत रूप से आपने उपवास कर लिया तो कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। इससे मंगलदोष भी दूर होता है। 2 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन भौम प्रदोष हैं।

बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 4 राशियों का भाग्य चमक जाएगा, 2 जून 2026 तक जो चाहो वो मिलेगा

बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 4 राशियों का भाग्य चमक जाएगा, 2 जून 2026 तक जो चाहो वो मिलेगाJupiter Transit in Gemini 2025: देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) का राशि परिवर्तन ज्योतिष में एक बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि वे लगभग 12 महीने तक एक राशि में रहते हैं। हालाँकि, इस बार उनकी चाल अतिचारी (तेज) और वक्री (उल्टी) रहने के कारण यह गोचर थोड़ा जटिल रहा है। 14 मई 2025 को गुरु ने पहली बार मिथुन राशि में प्रवेश किया था, जिसके बाद 18 अक्टूबर को वे वक्री चाल के कारण कर्क राशि में चले गए थे। ब, 5 दिसंबर 2025 को गुरु ग्रह एक बार फिर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस राशि में 2 जून 2026 तक स्थिर रहेंगे। गुरु के इस महत्वपूर्ण पुनः-प्रवेश से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और भाग्य का उदय होने वाला है। विशेष रूप से, चार राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और सफलतादायक सिद्ध हो सकता है, जिससे उनका भाग्य चमक उठेगा।
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

