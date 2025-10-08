करवा चौथ माता की आरती: karva chauth mata ki aarti

Karwa Chauth Rahukal time: करवा चौथ सुहागिनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा ही इस व्रत को सफल बनाती है। लेकिन इस साल, व्रत की तैयारी के दौरान एक महत्वपूर्ण समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वह है राहुकाल। पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 10 अक्टूबर, शुक्रवार को करवा चौथ के दिन राहुकाल का साया रहेगा। यह अशुभ समय सुबह 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस समय को किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है।