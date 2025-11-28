शुक्रवार, 28 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. हिन्दू धर्म
  4. haridwar ardh kumbh mela 2027 snan date
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (17:22 IST)

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, स्नान तिथियां घोषित, जानिए कब से कब तक चलेगा कुंभ मेला

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027
Kumbh snan, shahi snan: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हरिद्वार में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले के 10 स्नान की तिथियां घोषित कर दी हैं। जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में पहली बार साधु-संतों के साथ चार शाही अमृत स्नान होंगे। 
 
उत्तराखंड में अर्धकुंभ के लिए लंबे समय से तैयारी चल रही है। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डामकोठी में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में मौजूद संतों ने कुंभ की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना भी की जबकि सीएम ने कहा कि अर्धकुंभ के आयोजन में संतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी संतों के सुझावों पर गंभीरता से विचार कर कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को भव्य और व्यवस्थित बनाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि कुंभ मेला भव्य, दिव्य और शानदार होगा। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी भी तेज गति से चल रही हैं।
 
13 जनवरी 2027 मकर संक्रांति से होगी मेले की शुरुआत: मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 जनवरी 2027 को मकर संक्रांति के दिन से मेले की शुरुआत हो जाएगी। जनवरी माह से अप्रैल तक चलने वाले इस महापर्व के लिए पहली बार साधु-संतों के साथ चार अमृत स्नान निर्धारित किए गए हैं। बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हरिद्वार में 2027 अर्धकुंभ मेले के लिए 10 प्रमुख स्नान की तिथियां घोषित की।
 
चार अमृत स्नान:
1. पहला स्नान: 6 मार्च 2027 को महाशिवरात्रि के दिन पहला अमृत स्नान होगा। 
2. दूसरा स्नान: 8 मार्च 2027 को सोमवती/फाल्गुनी अमावस्या के दिन दूसरा स्नान होगा।
3. तीसरा स्नान: 14 अप्रैल 2027 को वैसाखी के अवसर पर तीसरा अमृत स्नान आयोजित किया जाएगा।
4. चौथा स्नान: 20 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन चौथा अमृत स्नान संपन्न होगा।
 
प्रमुख पर्व की स्नान तिथियां:
1. मकर संक्रांति का स्नान: 14 जनवरी 2027 को मकर संक्रांति का स्नान होगा।
2. मौनी अमावस्या का स्नान: 6 फरवरी 2027 को मौनी अमावस्या का स्नान होगा।
3. बसंत पंचमी का स्नान: 11 फरवरी 2027 को बसंत पंचमी का स्नान होगा।
4. माघ पूर्णिमा का स्नान: 20 फरवरी 2027 के दिन माघ पूर्णिमा का स्नान होगा।
5. नवसंवत्सर स्नान: 7 अप्रैल को नवसंवत्सर का स्नान भी होगा।
6. रामनवमी स्नान: 15 अप्रैल को रामनवमी का स्नान भी होगा। 
 
उपरोक्त इन सभी तिथियों को लेकर संत समुदाय और अखाड़ों ने भी अपनी सहमति देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shukra tara asta: शुक्र तारा होने वाला है अस्त, जानिए कौनसे कार्य करना है वर्जित

Shukra tara asta: शुक्र तारा होने वाला है अस्त, जानिए कौनसे कार्य करना है वर्जितVenus is about to set: 11 दिसंबर 2025 को शुक्र तारा होने वाला है अस्त। शुक्र अस्त तब होता है जब शुक्र ग्रह अपने परिक्रमा पथ पर चलते हुए सूर्य के बहुत निकट आ जाता है। सूर्य के अत्यधिक तेज के कारण, शुक्र अपनी चमक खो देता है और आकाश में दिखाई नहीं देता। ज्योतिष में, सूर्य के पास आने से ग्रह कमजोर हो जाते हैं, और इसी कारण उनकी शुभता भी कम हो जाती है। शुक्र तारा अस्त होने से मांगलिक कार्य रुक जाते हैं।

Tadpatri bhavishya: ताड़पत्री पर लिखा है आपका अतीत और भविष्य, कब होगी मौत यह जानने के लिए जाएं इस मंदिर में

Tadpatri bhavishya: ताड़पत्री पर लिखा है आपका अतीत और भविष्य, कब होगी मौत यह जानने के लिए जाएं इस मंदिर मेंTadpatri bhavishya: तमिलनाडु में प्रचलित ताड़पत्र भविष्य को सामान्यतः नाड़ी ज्योतिष के नाम से जाना जाता है जबकि इसका संबंध उनके ऋषियों और मुनियों से हैं जो हजारों वर्ष पूर्व लाखों लोगों के अतीत या भविष्य के बारे में ताड़ पत्रों पर लिख गए थे। यह ताड़पत्र तमिलनाडु और केरल के कुछ लोगों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे हैं। यह भारतीय ज्योतिष की एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी विधा मानी जाती है। हो सकता है कि आपके नाम की ताड़पत्री भी नहीं न कहीं रखी हो। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी विद्या के बारे में विस्तार से।

Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मत

Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मतMargashirsha Shukla Paksha: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण समय होता है, जो विशेष रूप से धार्मिक क्रियाओं, व्रतों, पूजा और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह समय वर्ष के अंतिम हिस्से में आता है, और आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के बीच पड़ता है। इन सभी कार्यों से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सांसारिक जीवन में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।

Panchak November 2025: नवंबर 2025 में कब से कब तक है पंचक, जानें समय और प्रभाव

Panchak November 2025: नवंबर 2025 में कब से कब तक है पंचक, जानें समय और प्रभावWhen is Panchak in November 2025: नवंबर 2025 में पंचक का समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यह समय ज्योतिषियों और धार्मिक व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि नवंबर 2025 में पंचक कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, और इसे लेकर क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए।

Kovidar: कोविदार का वृक्ष कहां पाया जाता है?

Kovidar: कोविदार का वृक्ष कहां पाया जाता है?Kachnar Kovidar tree कोविदार और कचनार के वृक्ष में बहुत मामूला अंतर है। कोविदार का वैज्ञानिक नाम बौहिनिया\ पुरपुरिया (Bauhinia\ purpurea) है जबकि कचनार का वैज्ञानिक नाम बौहिनिया\ वेरिएगाटा (Bauhinia\ variegata) है। कई शोधों और मान्यताओं के अनुसार, कोविदार को मंदार और पारिजात वृक्षों के संकरण (Hybrid) से बना एक देव वृक्ष भी माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कचनार और पारिजात वृक्ष के बीच की एक प्रजाति है।

और भी वीडियो देखें

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपायVastu Tips for Bathroom :वास्तु शास्त्र, जो भारतीय स्थापत्य कला का प्राचीन विज्ञान है, घर में ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को नियंत्रित करता है। और शौचालय का वास्तु दोष राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे घर में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और धन का अपव्यय जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए कुछ आवश्यक उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं...

Dhanu Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माण

Dhanu Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माणSagittarius zodiac sign Dhanu Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 7वें भाव में, फिर जून से 8वें भाव में और अंत में इस वर्ष 9वें भाव में गोचर करेगा। 7वां भाव भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का, 8वां भाव अचानक लाभ या हानि, और छिपे हुए रहस्यों का और अंत में 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: तीसरे और नवम भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं धनु राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकट

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकटLal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव के शनि की स्थिति अच्छी है लेकिन राहु और केतु का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय।

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगाल

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगालVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे शुक्र ग्रह का वृश्‍चिक राशि में गोचर हो गया है। शुक्र ग्रह इस वक्त मार्गी अवस्था में हैं। शुक्र ग्रह को धन समृद्धि, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और सुख शांति देने वाला ग्रह माना जाता है। आओ जानते हैं कि शुक्र के मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने से क्या होगा।

Shani Margi 2025: शनि के मार्गी गोचर से 4 राशियों के लोगों को रहना होगा बचकर

Shani Margi 2025: शनि के मार्गी गोचर से 4 राशियों के लोगों को रहना होगा बचकरShani Margi 2025: शनि ग्रह 28 नवंबर 2025 को सुबह 09:20 बजे 138 दिनों के बाद पुन: मार्गी अवस्था में आ गए हैं। शनि की मार्गी चाल से कई लोगों को राहत मिलेगी और कई लोगों का जीवन बेहाल हो जाएगा। जिन लोगों का जीवन बेहाल हो जाएगा उनमें से 4 राशियां प्रमुख है। आओ जानते हैं कि कहीं आपकी राशि तो नहीं है इसमें।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com