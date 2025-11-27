गुरुवार, 27 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (12:32 IST)

Tadpatri bhavishya: ताड़पत्री पर लिखा है आपका अतीत और भविष्य, कब होगी मौत यह जानने के लिए जाएं इस मंदिर में

ताड़पत्री भविष्‍यवाणी
Tadpatri bhavishya: तमिलनाडु में प्रचलित ताड़पत्र भविष्य को सामान्यतः नाड़ी ज्योतिष के नाम से जाना जाता है जबकि इसका संबंध उनके ऋषियों और मुनियों से हैं जो हजारों वर्ष पूर्व लाखों लोगों के अतीत या भविष्य के बारे में ताड़ पत्रों पर लिख गए थे। यह ताड़पत्र तमिलनाडु और केरल के कुछ लोगों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे हैं। यह भारतीय ज्योतिष की एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी विधा मानी जाती है। हो सकता है कि आपके नाम की ताड़पत्री भी नहीं न कहीं रखी हो। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी विद्या के बारे में विस्तार से।
 
ताड़पत्री भविष्य परिचय और उत्पत्ति:
किसने लिखी ताड़पत्री: करीब 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व महान ऋषियों (जैसे अगस्त्य मुनि, कौशिक, वशिष्ठ आदि) द्वारा ताड़ के पत्तों पर लाखों लोगों का भविष्य लिख दिया था। भविष्य लिखकर उन्होंने ये ताड़पत्र अपने शिष्यों या पात्र व्यक्ति को सौंप दिया। कुछ मान्यता के अनुसार उन्होंने लाखों आत्माओं का भविष्य ताड़पत्र पर लिख दिया था जो आज भी सुरक्षित है।
 
कैसे सुरक्षित रखते हैं ताड़पत्रों को?
ताड़पत्रों (Palm-leaf manuscripts) को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए पारंपरिक संरक्षण विधियों का इस्तेमाल किया गया है, जो उन्हें नमी, कीड़ों और टूटने से बचाते हैं। जब पत्ते पुराने और नाजुक होने लगते थे, तो ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने हेतु पांडुलिपि की सामग्री को नई ताड़पत्रों पर सावधानीपूर्वक नकल किया जाता था। ये विधियां, हालांकि पारंपरिक हैं, हजारों वर्षों तक इन अमूल्य ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों को सुरक्षित रखने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुई हैं। हालांकि सारे ताड़पत्र आज पूरी तरह से एक जगह उपलब्ध नहीं हैं। कई बंडल समय के साथ नष्ट हो गए या खो गए।
 
अगस्त्य मुनि की ताड़पत्रियां:
नाड़ी ज्योतिष में कई महान ऋषियों के ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चित और प्रामाणिक माने जाने वाले ग्रंथ अगस्त्य मुनि द्वारा लिखे गए हैं। सात ऋषियों में से एक, अगस्त्य मुनि द्वारा लिखे गए कई ग्रंथ सुरक्षित रखे हैं। अगस्त्य मुनि को दक्षिण भारत की तमिल संस्कृति का जनक भी माना जाता है। अगस्त्य मुनि के पत्तों में अक्सर विस्तृत शांति परिहार (पिछले जन्मों के कर्मों को शांत करने के लिए उपाय) और जीवन के उद्देश्य (कर्म योग) पर मार्गदर्शन दिया जाता है।
 
ताड़पत्रों का संकलन: 
माना जाता है कि इन ऋषियों ने अपनी योगिक और दूरदर्शिता शक्ति (त्रिकालदर्शी ज्ञान) से उन सभी मनुष्यों के जीवन का भूत, वर्तमान और भविष्य लिख दिया था, जो भविष्य में इन ताड़पत्रों को पढ़ने आएंगे। यह दावा किया जाता है कि ऋषियों ने मिलकर सृष्टि में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी जीवन कहानी, माता-पिता का नाम, जीवनसाथी का नाम, और प्रमुख जीवन की घटनाओं को एक अलग ताड़पत्र पर लिख दिया था।
 
आप भी खोजें अपनी ताड़पत्री:
भविष्य की यह तय घटना है कि जिस व्यक्ति का नाम उस ताड़पत्री में लिखा है वह निश्चित ही उसे मिल जाएगी। दुनिया के हर मनुष्य का नाम उसमें नहीं है। जिसका नाम है वह वहां पहुंचकर अपना भविष्य जान लेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य क्या है तो आप निश्चित ही वहां पहुंच जाएंगे। ताड़पत्रों में दुनिया के हर व्यक्ति (जो भविष्य में आएंगे) का वर्णन है। कई जानकारों का यह भी मानना है कि ऋषियों ने केवल उन्हीं लोगों का भविष्य लिखा जो किसी विशेष कर्म बंधन या आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए उन्हें देखने आएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपना ताड़पत्र नहीं मिलता है।
कहां प्रचलित है यह विद्या? 
यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और दक्षिण भारत के कुछ अन्य हिस्सों में अत्यधिक प्रचलित है, क्योंकि ऋषि अगस्त्य मुनि इन्हीं क्षेत्रों में रहकर भ्रमण करते रहते थे।
 
ताड़पत्री का मुख्य स्थान है वैथीश्वरन कोईल:
तमिलनाडु में वैथीश्वरन कोईल इस नाड़ी ज्योतिष भविष्य का एक प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र है। मान्यता है कि नाड़ी ज्योतिष के आधार पर ही ऋषियों ने ताड़पत्रों पर विशेष लोगों का भविष्य लिख दिया था। यह स्थान केवल एक ज्योतिष केंद्र नहीं है, बल्कि भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर भी है, जहाँ उन्हें "वैथीश्वरन" (चिकित्सक के देवता) के रूप में पूजा जाता है। वैथीश्वरन कोइल (Vaitheeswaran Koil): यह तमिलनाडु के मयिलादुतुरई (Mayiladuthurai) जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहां पर उन लोगों का भविष्य सुरक्षित रखा है जो यहां आते हैं। यहां तक कि कई लोगों की मौत की तिथि भी उन ताड़पत्रों में लिखी होती है। कहते हैं कि इन पत्तों में 'आयु कांडम' नाम का एक अध्याय भी है, जिसमें इंसान की मौत का समय और जगह तक लिखी होती है।
 
नाड़ी वाचकों की पीढ़ियां?
वैथीश्वरन कोइल में कई परिवार पीढ़ियों से नाड़ी ज्योतिष का अभ्यास कर रहे हैं। वे सदियों से इन ताड़पत्रों को पढ़ रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। माना जाता है कि नाड़ी ज्योतिष से जुड़े मूल ताड़पत्रों के बंडल इस मंदिर के आसपास और इसके पारंपरिक नाड़ी वाचकों के पास ही संरक्षित किए गए थे। यहां ताड़पत्रों का भंडार है। आपके नाम का ताड़पत्र ढूंढने में 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। पहचान का आधार: सामान्य ज्योतिष की तरह जन्म तिथि, जन्म स्थान या समय की बजाय, नाड़ी ज्योतिषी जातक के अंगूठे का निशान लेते हैं। अंगूठे के निशान (अंगुष्ठ छाप) के आधार पर संबंधित ताड़पत्रों के बंडल की खोज की जाती है। पुरुषों के लिए दाएं अंगूठे का निशान। महिलाओं के लिए बायें अंगूठे का निशान। यह निशान एक विशेष बंडल में से संबंधित पत्ती को ढूंढने में मदद करता है। माना जाता है कि हर तरह के अंगूठे के निशान के लिए 10 से 15 (या अधिक) बंडल होते हैं। प्रत्येक बंडल में 50 से 100 तक व्यक्तिगत ताड़पत्र हो सकते हैं।
 
कैसे पढ़ते हैं ताड़पत्र? 
जिस के पास भी पढ़ी दर पढ़ी ताड़पत्र रखे हैं। उसमें एक बंडल में 20 से 25 ताड़पत्र हो सकते हैं। ज्योतिषी तमिल भाषा (विशेष रूप से सिंधुपर नामक काव्य शैली) में लिखे इन पत्तों पर गुदी हुई जानकारी को पढ़ते हैं, जब तक कि जातक से संबंधित सटीक पत्ता नहीं मिल जाता। इस दौरान जातक को हां या ना में उत्तर देना है। उसे न तो अपना नाम बताना है और न ही उसके बारे में और कुछ। सबकुछ ताड़पत्रों पर लिखा होता है। जब आपका उत्तर हां में होता है तो यह निश्चित हो जाता है कि यह ताड़पत्र आपका ही है। फिर वह ताड़पत्र पर आगे लिखा भविष्‍य पढ़ता है और भविष्य में होने वाले संकटों का समाधान भी पढ़ता है। उदाहरणार्थ ताड़पत्री वाचक पहले पत्ते से एक वाक्य या भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है। यह वाक्य आमतौर पर सामान्य होता है, जैसे- "आपका नाम 'स' अक्षर से शुरू होता है या आपके पिता का नाम केशव है।...
 
यदि वह वाक्य या नाम आप पर लागू नहीं होता है, तो ज्योतिषी उस पत्ते को हटाकर बंडल से अगला पत्ता निकालकर उस पत्तों पर जो लिखा होता है फिर वह बताता है। इस तरह आपका पत्ता ढूंढा जाता है।
 
ताडपत्री की सटीकता:
यदि सही ताड़पत्र मिल जाता है, तो उसमें जातक का नाम, माता-पिता का नाम, जीवनसाथी का नाम, बच्चों की संख्या, वर्तमान पेशा, पिछले जन्म की जानकारी और भविष्य की महत्वपूर्ण घटनाओं का सटीक विवरण और संकटों का समाधान होता है।
 
ताड़पत्रों में क्या होता है?
कांडों में विभाजित: ये ताड़पत्र कई अलग-अलग अध्यायों या 'कांडों' में विभाजित होते हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हैं।
सामान्य कांड: जातक का परिचय, परिवार, करियर और सभी 12 भावों का सारांश।
धन कांड: धन संचय, शिक्षा और वाणी।
दाम्पत्य कांड: वैवाहिक जीवन और जीवनसाथी से संबंध।
संतान कांड: संतान संबंधी जानकारी।
शांति परिहार कांड (संधी पर्वराम): पिछले जन्म के कर्मों और उनके प्रभावों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपचारात्मक उपाय (पूजा, दान आदि)।
दशा-भुक्ति कांड: विभिन्न ग्रह दशाओं के दौरान मिलने वाले फल और भविष्यवाणियाँ।
 
इसका महत्व: नाड़ी ज्योतिष को केवल भविष्य जानने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग भी माना जाता है, क्योंकि यह केवल भाग्य भविष्‍य नहीं, बल्कि आपके कर्मों और उनके परिणामों के बारे में भी बताता है। इसमें बताए गए उपाय जातक को कर्मों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं और संकटों से बचाकर अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं।
Webdunia
