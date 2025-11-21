2026 वार्षिक राशिफल: शनि और गुरु के गोचर से इन 4 राशियों का सितारा रहेगा बुलंदी पर, होगी अपार धन वर्षा!

Yearly Horoscope 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2026 कुछ राशियों के लिए 'स्वर्णिम दौर' की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इस वर्ष 4 शक्तिशाली राजयोग (हंस महापुरुष, बुधादित्य, महालक्ष्मी और गजकेसरी योग बनेंगे और गुरु तथा शनि जैसे बड़े ग्रहों का गोचर बेहद शुभ रहेगा। वर्ष 2026 में जिन राशियों को सबसे अधिक भाग्यशाली माना जा रहा है, वे 4 राशियां हैं। इन चार के अलावा मेष, सिंह, वृश्‍चिक और कुंभ राशि को भी भाग्यशाली राशि माना गया है, परंतु यह चार प्रमुख है।

वर्ष 2026 की सबसे भाग्यशाली राशियां:-

1. वृषभ राशि (Taurus): शनि का दृढ़ स्थान और महालक्ष्मी योग का बनना आपके लिए बहुत शुभ है। यदि आप अनुशासन और कड़ी मेहनत से काम करेंगे, तो आपको दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी। करियर और वित्तीय जीवन में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। यह गोचर आपको आपके आराम क्षेत्र (Comfort Zone) से बाहर आने और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने में मदद करेगा। 2026 का वर्ष विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा, जो इन बड़े ग्रहों के गोचर को पहचानकर मेहनत और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे। इन राशियों को करियर, धन और रिश्तों में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

2. कर्क राशि (Cancer): इस राशि के जातकों को गुरु (बृहस्पति) के गोचर से सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु जून 2026 में आपकी राशि (कर्क) में प्रवेश करेंगे। यह गोचर गजकेसरी योग जैसे शुभ योगों को भी प्रबल करेगा। आपको दैवीय मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा, और आप सही निर्णय ले पाएंगे। करियर में बड़ी तरक्की और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि के प्रबल योग हैं। संपत्ति और पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति आएगी।

3. मिथुन राशि (Gemini): गुरु के गोचर और अन्य राजयोगों के कारण, मिथुन राशि वालों को मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता में वृद्धि मिलेगी। यह वर्ष आपके लिए व्यक्तिगत पुनरुद्धार (Personal Reinvention) का वर्ष हो सकता है। आपको शिक्षा, संचार या व्यवसाय में नए सीखने केअवसर मिलेंगे। आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिलेगी, जिससे लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

4. तुला राशि (Libra): शनि का गोचर तुला राशि वालों के लिए काफी हद तक अनुकूल रहेगा। इसके अलावा, शुक्र (आपकी राशि के स्वामी) से जुड़े योग भी शुभ परिणाम देंगे। यह वर्ष संबंधों और साझेदारी के लिए असाधारण रूप से शुभ है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनके लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे। व्यावसायिक साझेदारी से बड़ा लाभ हो सकता है। जीवन में संतुलन और सामंजस्य स्थापित होगा।