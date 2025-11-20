गुरुवार, 20 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशिफल 2026
  4. Taurus zodiac sign horoscope prediction 2026 in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (15:42 IST)

Vrishabh Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: वृषभ राशि 2026 राशिफल: राहु कराएगा मेहनत, शनि बढ़ाएगा आय और बृहस्पति देगा सुख

वृषभ राशि जॉब करियर 2026
Taurus zodiac sign Vrishabh Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति देव दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव धन और कुटुंब, तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों और पराक्रम, चौथा भाव परिवार सुख और संपत्ति का भाव है। हालांकि शनिदेव पूरे वर्ष आय के भाव एकादश में रहेंगे और दूसरी ओर, राहु और केतु क्रमश: 10वें और 4थे भाव में रहकर विषम परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वृषभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।
 
वर्ष 2026 वृषभ राशि, नौकरी, व्यापार और शिक्षा | Taurus job, business and Education Prediction for 2026:
1. नौकरी: बृहस्पति के कारण नौकरी के हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। दूसरे, तीसरे और चौथे भाव के बृहस्पति की दृष्टि शनि और राहु पर रहेगी। इसके चलते एकादश भाव का शनि वेतन वृद्धि कर सकता है और दशम भाव का राहु पदोन्नति के योग बनाएगा। हालांकि शनि आपको कड़ी मेहनत भी कराएगा।
 
2. कारोबार: बृहस्पति के प्रभाव वाला कुंभ राशि का राहु दशम भाव में रहकर आपके व्यापार में आपको लाभ देगा, लेकिन यदि आप अपना व्यवहार खराब बनाकर रखेंगे तो शनि के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेहतर योजना के साथ काम करेंगे तो शनि मुनाफा बढ़ा देगा। हालांकि कर्म स्थान के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। ऐसे में, यह आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ दिला सकते हैं।
3. शिक्षा: एकादश भाव के शनि की पंचम भाव पर दृष्टि है जिसके चलते आपको पढ़ाई में कई तरह की चुनौती का सामना करना पढ़ सकता है लेकिन यदि आपने पढ़ाई पर फोकस रखा तो यही शनि लाभ भी दे सकता है। शोध से जुड़े छात्रों को बृहस्पति की कृपा से काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साल अच्छा है।
 
वर्ष 2026 वृषभ राशि, दांपत्य, परिवार और लव लाइफ | Taurus Marriage Life, Family,  child and Love Life Prediction for 2026:
1. परिवार: दूसरे भाव का बृहस्पति कुटुंभ, तीसरे भाव का भाई बहन और चौथे भाव का शनि माता से संबंधों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। हालांकि केतु की चौथे भाव में स्थिति के कारण परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद बढ़ सकते इसलिए संयम से काम लें।
 
2. दांपत्य जीवन: तीसरे भाव का बृहस्पति दांपत्य जीवन को सुखमय बनाएगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद होंगे तो दूर हो जाएंगे। हालांकि आपको चतुर्थ भाव के केतु के उपाय जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि के पुरुष यदि अविवाहित हैं तो इस वर्ष विवाह बंधन में बंध सकते हैं।
 
3. संतान: एकादश भाव के शनि की पंचम भाव पर दृष्टि के चलते संतान को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। यदि आपकी संतान है तो आप उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह न रहें। 
 
3. लव लाइफ: एकादश भाव के शनि की पंचम भाव पर दृष्टि के चलते प्रेम संबंधों को लेकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। छोटी-मोटी गलतफहमियां दूरी बढ़ा सकती है।
 
वर्ष 2026 वृषभ राशि, आर्थिक हालात और निवेश| Taurus financial Prediction for 2026: 
1. आय: शनिदेव आपकी कुंडली के आय भाव में और छाया ग्रह राहु कर्म भाव में हैं। दूसरी ओर बृहस्पति धन भाव में है। बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है और जब बृहस्पति तीसरे भाव में होगा तो उसकी दृष्टि शनि पर होगी। इसका अर्थ है कि आय में आ रही रुकावट बृहस्पति देव दूर करेंगे। आर्थिक दृष्टि के लिहाज से यह साल अच्छा है, लेकिन आपको शनि की पंचम भाव पर दृष्‍टि से बचकर रहना होगा। 
 
2. निवेश: आपको गोल्ड या मकान में से कुछ भी एक में निवेश करना चाहिए। हालांकि चतुर्थ भाव का बृहस्पति जमीन जायदाद देता है।
3. प्लानिंग: आपको अभी से ही बचत पर ध्यान देकर, उस बचत का हिस्सा अपनी संतान की शिक्षा पर खर्च करना होगा। दूसरा यह कि नौकरी या व्यापार में आपको बड़ी प्लानिंग के साथ कार्य करना होगा अन्यथा शनि और राहु मिलकर आपको धोखा दे सकते हैं।
 
वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों की सेहत | Taurus Health Prediction  for 2026: 
1. सेहत: सेहत के मामले में यह वर्ष उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। शनि और राहु के कारण सेहत खराब हो सकती है। हालांकि दूसरे भाव का बृहस्पति सेहत सुधारने का काम भी करेगा। सिरदर्द, दांत दर्द और उच्च रक्तचाप से संबंधित कोई रोग हो सकता है।
 
2. सावधानी: आपको शराब, मांस, अंडा और स्ट्रीट फूड से दूर रहना होगा। फ्रीज में रखी हुई चीजों का सोच समझकर सेवन करें।
3. सलाह: अत्यधिक नमक का सेवन न करें, संतुलित आहार लें और प्रतिदिन सुबह या रात में पैदल चलने का अभ्यास करें। 
 
वृषभ राशि के लिए वर्ष 2026 के लिए ज्योतिष उपाय | Taurus 2026 Remedies upay for 2026 in hindi:-
1. उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन कराएं, बुधवार के दिन कन्या भोज कराएं और गुरुवार के दिन मंदिर में पीले फल का दान करें।
2. रत्न: वैसे आपकी राशि का रत्न हीरा है लेकिन ज्योतिष की सलाह पर ओपल पहन सकते हैं।
3. धातु: आप अपने गले में चांदी धारण कर सकते हैं।
3. लकी नंबर: इस वर्ष आपका लकी नंबर 5, 6 और 8 है।
4. लकी कलर: लकी कलर सफेद, हरा और गुलाबी है। काले रंग से बचकर रहें।
5. लकी मंत्र: हर गुरुवार और शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंत्र और विष्णु सहस्रनाम का जाप करें।
6. लकी वार: वैसे आपका लकी वार शुक्रवार है लेकिन वर्ष 2026 में आपको शनिवार का उपवास करते रहना चाहिए।
7. सावधानी: कभी भी किसी को उधार न दें और छल से कोई कार्य न करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mulank 1: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 1: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगात

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगातMercury Retrograde Transit in Libra: संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर वक्री अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का दाता माना जाता है, और जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का सर्वाधिक लाभ:

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरी

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरीLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि (Taurus) वालों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। जहां बृहस्पति देव (Guru) दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करके कुटुंब और छोटे भाई-बहनों से संबंध मजबूत करेंगे, वहीं शनि (Shani) एकादश (11वें) भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। यदि आपने शनि के मंदे कार्य (नकारात्मक कर्म) नहीं किए तो यह वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनामGita Gyan Pratiyogita: गीता जयंती के अवसर पर, भारत और दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी संस्थाएं श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच गीता के शाश्वत ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर 'गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए गीतामहोत्सव.कॉम पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 1 माह तक सतर्क

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 1 माह तक सतर्कSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है। इस गोचर के चलते 3 राशि के लोगों को करीब 1 माह तक हर कार्य में सतर्क रहने की जरूरत है। कुंडली में में सूर्य मजबूत नहीं है तो करियर, आर्थिक स्थिति और सरकारी नौकरी में परेशानी खड़ी हो सकती है और पिता से संबंध खबरा हो सकते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

और भी वीडियो देखें

Lal Kitab Kark Rashifal 2026: कर्क राशि (Cancer)- शनि करेगा भाग्य को जागृत लेकिन रहना होगा राहु से बचकर

Lal Kitab Kark Rashifal 2026: कर्क राशि (Cancer)- शनि करेगा भाग्य को जागृत लेकिन रहना होगा राहु से बचकरLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कर्क राशि (Cancer) वालों के लिए मिलाजुला वर्ष साबित हो सकता है क्योंकि बृहस्पति देव बारहवें और प्रथम भाव में गोचर करके पहले खर्चा कराएंगे। वहीं शनि नवम भाव में बैठकर आपके हर क्षेत्र में सहयोग करने का कार्य करेंगे, परंतु शनि की दशम दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण आपको स्वास्थ्य और शत्रु पक्ष के मामलों में छानबीन कर आगे बढ़ना होगा।

बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसान

बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसानBudh ka tula rashi me gochar 2025: 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार के दाता बुध ग्रह वक्री अवस्था में शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का लाभ और किसे होगा नुकसान।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 नवंबर, 2025)Rashifal 20 November 2025| कैसा रहेगा आज 20 नवंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार गुरुवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

20 November Birthday: आपको 20 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

20 November Birthday: आपको 20 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!20 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 नवंबर, 2025...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com