Lal Kitab Kark Rashifal 2026: कर्क राशि (Cancer)- शनि करेगा भाग्य को जागृत लेकिन रहना होगा राहु से बचकर

Lal kitab rashifal in hindi
Lal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कर्क राशि (Cancer) वालों के लिए मिलाजुला वर्ष साबित हो सकता है क्योंकि बृहस्पति देव (Guru) बारहवें और प्रथम भाव में गोचर करके पहले खर्चा कराएंगे और बाद में धन-समृद्धि को बढ़ाएंगे। वहीं शनि (Shani) नवम (9वें) भाव में बैठकर आपके हर क्षेत्र में सहयोग करने का कार्य करेंगे, परंतु शनि की दशम दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण आपको स्वास्थ्य और शत्रु पक्ष के मामलों में छानबीन कर आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 8वें और 2रे भाव में होकर कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति के गोचर के चलते आप इन चुनौतियों से पार पा लेंगे। कुंडली में शनि और गुरु की सकारात्मक स्थिति के चलते आप अपना पराक्रम दिखा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको शराब से बचकर रहना होगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।
 
वर्ष 2026 में मुख्य 4 ग्रहों की गोचर स्थिति (2026):-
1. बृहस्पति: बृहस्पति ग्रह जून तक आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेगा जो इस अवधि में खर्चों में वृद्धि करेगा। लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। 2 जून के बाद बृहस्पति लग्न में गोचर करेगा तब व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और ज्ञान में वृद्धि करेगा। जीवन में सकारात्मकता, धन लाभ और भाग्य को बढ़ाएगा। विवाह के योग भी बन सकते हैं। गुरु का दूसरा बड़ा गोचर अक्टूबर महीने में लग्न भाव में होगा, यह गोचर आर्थिक रूप से बहुत शुभ रहेगा।
 
2. शनि: शनि पूरे वर्ष नवम यानी भाग्य भाव में रहेंगे। कड़ी मेहनत के बाद भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शनि की दृष्टि से आय में वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा और शत्रु परास्त होंगे। उच्च शिक्षा या धार्मिक यात्राएं संभव हैं। पिता और गुरुजनों से संबंध मधुर रखें।
 
3. राहु: राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे जीवन में अचानक घटनाएं (लाभ या हानि) हो सकती हैं। शोध और गुप्त विषयों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य, वाहन चलाने और ससुराल पक्ष के रिश्तों पर विशेष ध्यान दें। अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा।
 
4. केतु: छाया ग्रह केतु का गोचर धन और वाणी के दूसरे भाव में चल रहा है। यह आपकी वाणी और पारिवारिक धन को प्रभावित कर सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है ताकि परिवार में अनावश्यक विवाद से बच सकें। धन संचय में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं।
 
लेख के अंत में: जरूर पढ़ें लाल किताब का सबसे खास उपाय जो आपका जीवन बदल सकता है।
 
कर्क राशि करियर और व्यवसाय: Cancer Lal kitab job and business 2026
1. नौकरी: नवम भाव में शनि का गोचर आय भाव, पराक्रम भाव और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यह नौकरी में आ रही रुकावटें दूर करता जाएगा। वेतनवृद्धि या प्रमोशन के प्रबल योग भी यह बनाएगा। हालांकि आपको हर कार्य जांच परख कर और छानबीन कर करना होगा तभी आप सफल हो पाएंगे।
 
2. व्यवसाय: शनि के कारण व्यापार के सिलसिले में की जा रही यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। वर्ष की शुरुआत से मध्य तक द्वादश भाव का गुरु भी नौकरी और व्यापार में सहयोग करेगा। बृहस्पति के कारण अच्छी डील पक्की हो सकती है।
 
3 शत्रु: नवम भाव के शनि की दृष्टि छठे भाव पर होगी जो आपके शत्रुओं को परास्त कर देगी। वैसे द्वादश भाव के बृहस्पति की दृष्टि भी छठे भाव पर रहेगी जो आपको शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगी।
 
4. चुनौती: 8वें राहु और 2रे केतु के कारण पारिवारिक मामलों में चुनौतियां खड़ी हो सकती है। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। बेकार के तंत्र-मंत्र से बचकर रखें। चोट और दुर्घटना से बचकर रहना होगा। हालांकि द्वादश भाव के गुरु की नवम दृष्टि आपको राहु से बचाएगी।
 
कर्क राशि लाल किताब आर्थिक स्थिति और धन: Cancer Lal kitab financial status 2026
1. आय का स्रोत: शनि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहा है जिसकी आय भाव पर भी दृष्टि है। इसी प्रकार वर्ष की शुरुआत से मध्य तक बृहस्पति द्वादश भाव में रहकर आय बढ़ाने के साथ खर्चे भी कराएगा। हालांकि दोनों मिलकर आया के स्रोत को बरकरार रखेंगे। जून के बाद आय में बढ़ोतरी होगी।
 
2. निवेश: आपको मकान में निवेश करना चाहिए। कहीं पर नया मकान खरीदना चाहिए। यह कार्य नहीं कर सकते हैं तो हीरा खरीदना चाहिए।
 
3. सावधानी: लाल किताब चेतावनी देती है कि यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। भाग्य भाव के शनि का वह फल नहीं मिलेगा जो वह देना चाहता है। कम से कम शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्र दिनों में तो इससे परहेज करना चाहिए। दूसरा यह कि यदि आप गुरु के अच्छे फल चाहते हैं तो आपको झूठ बोलने या किसी को मिसगाइड करने से बचना होगा।
 
प्रेम संबंध, संतान और पारिवारिक जीवन: Cancer Lal kitab Love and Family Relationships 2026
1. पारिवारिक सुख: राहु के दूसरे भाव पर दृष्टि और केतु के दूसरे भाव में गोचर के चलते यह पारिवारिक सुख और ससुराल पक्ष में मतभेद उत्पन्न करता है। हालांकि गुरु का उपाय इससे आपको बचा सकता है।
 
2. दाम्पत्य/प्रेम संबंध: द्वादश भाव का बृहस्पति पंचम पर दृष्टि डाल रहा है जो प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। बाद में प्रथम भाव का बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर आपके दांपत्य जीवन को सुखमय बनाएगा। तब अविवाहितों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे।
 
3. संतान पक्ष: पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने पर बच्चों के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। संतान संबंधी समस्या का निराकरण होगा। 
 
4. टिप: आपको अपने आचरण को उत्तम रखकर माथे पर नित्य केसर का तिलक लगाना चाहिए और शराब के सेवन से बचना होगा।
 
कर्क राशि लाल किताब सेहत और शिक्षा: Cancer Lal kitab Health and Education 2026
1. सेहत: नवम भाव का शनि आपको रोगों से मुक्त करने का कार्य करेगा। राहु के कारण सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शराब और तामसिक भोजन से बचकर रहें। पैदल चलने की आदत बनाएं।
 
2. शिक्षा: द्वादश भाव में गुरु का गोचर औसत परिणाम देगा परंतु इसके बाद प्रथम भाव में गुरु जब गोचर करेगा तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको शनि के उपाय भी करना चाहिए।
 
3. उपाय: माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं और नित्य एक लोटा जल रात को सिरहाने रखकर सुबह उस पानी को बाहर ढोल दें।
 
लाल किताब के सटीक उपाय 2026: Lal Kitab Remedies 2026 for Cancer
गुरु को करें बलवान (धन और ज्ञान के लिए):
1. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
2. लगातार 43 दिनों तक गाय और अछूतों की सेवा करनी चाहिए।
3. रात में अपने बिस्तर के सिरहाने पानी और सौंफ रखें। 
4. नाक साफ और सूखी रखें।
 
शनि-राहु-केतु के लिए करें ये उपाय:
1. शनि: धर्म, देवी, देवता, पितृ आदि का अपमान न करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते रहें। 
2. राहु: चांदी का एक चौकोर टुकड़ा पास रखें।
3. केतु: काले कुत्ते को रोटी खिलाते रहें और धार्मिक यात्रा करते रहें।
 
कर्क राशि लाल किताब के अनुसार सावधानियां 2026 | Lal Kitab Caution 2026 for Cancer:
3. आपको शराब पीने से बचकर रहना होगा क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे।
4. चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने से बचकर रहें। 
5. घर की छत बदलने या सुधारने का कार्य कतई न करें। 
6. परिवार के बुजुर्गों, ब्राह्मणों, पुरोहित और पिता का अपमान न करें।
 
लाल किताब का सबसे खास उपाय  | Lal kitab ke upay
आपको चावल, दूध और अनार का रस शिव मंदिर में अर्पित करना चाहिए, बहते पानी में चावल या बादाम बहाएं और हो सके तो कहीं पर रुद्राक्ष का पौधा लगाएं पुरा वर्ष अच्छा रहेगा।
 
Mulank 1: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 1: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगात

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगातMercury Retrograde Transit in Libra: संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर वक्री अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का दाता माना जाता है, और जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का सर्वाधिक लाभ:

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरी

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरीLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि (Taurus) वालों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। जहां बृहस्पति देव (Guru) दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करके कुटुंब और छोटे भाई-बहनों से संबंध मजबूत करेंगे, वहीं शनि (Shani) एकादश (11वें) भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। यदि आपने शनि के मंदे कार्य (नकारात्मक कर्म) नहीं किए तो यह वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनामGita Gyan Pratiyogita: गीता जयंती के अवसर पर, भारत और दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी संस्थाएं श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच गीता के शाश्वत ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर 'गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए गीतामहोत्सव.कॉम पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 1 माह तक सतर्क

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 1 माह तक सतर्कSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है। इस गोचर के चलते 3 राशि के लोगों को करीब 1 माह तक हर कार्य में सतर्क रहने की जरूरत है। कुंडली में में सूर्य मजबूत नहीं है तो करियर, आर्थिक स्थिति और सरकारी नौकरी में परेशानी खड़ी हो सकती है और पिता से संबंध खबरा हो सकते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

Lal Kitab Kark Rashifal 2026: कर्क राशि (Cancer)- शनि करेगा भाग्य को जागृत लेकिन रहना होगा राहु से बचकर

Lal Kitab Kark Rashifal 2026: कर्क राशि (Cancer)- शनि करेगा भाग्य को जागृत लेकिन रहना होगा राहु से बचकरLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कर्क राशि (Cancer) वालों के लिए मिलाजुला वर्ष साबित हो सकता है क्योंकि बृहस्पति देव बारहवें और प्रथम भाव में गोचर करके पहले खर्चा कराएंगे। वहीं शनि नवम भाव में बैठकर आपके हर क्षेत्र में सहयोग करने का कार्य करेंगे, परंतु शनि की दशम दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण आपको स्वास्थ्य और शत्रु पक्ष के मामलों में छानबीन कर आगे बढ़ना होगा।

बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसान

बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसानBudh ka tula rashi me gochar 2025: 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार के दाता बुध ग्रह वक्री अवस्था में शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का लाभ और किसे होगा नुकसान।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 नवंबर, 2025)Rashifal 20 November 2025| कैसा रहेगा आज 20 नवंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार गुरुवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

20 November Birthday: आपको 20 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

20 November Birthday: आपको 20 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!20 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 नवंबर, 2025...
