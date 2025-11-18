मंगलवार, 18 नवंबर 2025
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (16:44 IST)

Mulank 1: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

Annual Numerology Horoscope 2026
Mulank 1: मूलांक 1 वाले जातको के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा, इस वर्ष आपकी संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान के कारण आपको आगे बढ़ने का मौका प्रदान करेंगे जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सहजता आएगी। इस वर्ष आपके प्रॉपर्टी के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं अतः इस और प्रयासरत रहे। साझेदारी के लिए समय अनुकूल है किन्तु अच्छे से सोच विचार करके ही साझेदारी का कार्य करें। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेवे, वरिष्ठों की सलाह को मानें। इस समय आपको अहंकार से बचना चाहिए, यदि आप कोई नया कार्य करने का सोच रहे हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ काम करना लाभकारी होगा। इस मूलांक की महिलाओं के लिए यह वर्ष अच्छा रह सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ कर ही हस्ताक्षर करने की सलाह दी जाती है, समय का दुरुपयोग न करें।
 
करियर: इस वर्ष आपको नौकरी में पदौन्नती मिलने की सम्भावना है, आपको कोई बड़ी जबाबदारी ,नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है ।सलाहकार,फ़ूड व्यवसाय, नर्सिंग, मनोवेज्ञानिक, पानी या पानी सम्बंधित कार्य करने वाले, अभिनय से जुड़े व्यक्तियों, रचनात्मकता, जनसंपर्क, कला के क्षेत्र, गवर्मेंट सेक्टर से सम्बंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। स्कूल और कॉलेज स्तर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करना होगी लेकिन जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वर्ष उत्तम रहेगा।
 
रिश्ते: पति पत्नी के आपसी रिश्ते मधुर रहेंगे,अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करे, मूड स्विंग हो सकता है। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। लव मैरिज के लिए समय ठीक है किन्तु जल्दबाजी न करें, इससे नुकसान होने की संभावना हो सकती है, धैर्य रखें।
 
स्वास्थ्य: इस वर्ष स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना है किन्तु तनाव लेने से बचें। सर्दी, खांसी, अस्थमा, रक्तचाप सम्बन्धी, नींद नहीं आने जैसी  समस्या रह सकती है। अनुशासित जीवन शैली का पालन करें।
 
उपाय: सूर्य को जल अर्पण करें, सूर्य नमस्कार करें, बड़ों का सम्मान करें। शिव जी को जल अर्पण करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। 
 
लकी रंग: सुनहरा, पीला और सफ़ेद, हरा रंग का उपयोग लाभकारी रहेगा।
 
लकी अंक: 1, 2, 3, 5
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं।
Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियां

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियांSurya grah gochar 2026: वर्ष 2026 में कौन कौन से ग्रह करें राशि परिवर्तन और कब चलेंगे वे अपनी वक्री चाल। सूर्य और चंद्र कभी वक्री चाल नहीं चलते हैं और राहु एवं केतु सदा वक्री गति ही करते हैं। सूर्य के राशियों में गोचर को संक्रांति कहते हैं। चलिए जानते हैं सभी सूर्य ग्रह की गति अर्थात वे कौनसे राशि में कब करेंगे प्रवेश।

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफल

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफलBudh vakri ka fal: बुध ग्रह 10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजकर 03 मिनट पर वृश्चिक राशि में वक्री हो गए हैं। बुध ग्रह जब वक्री होता है, तो विचार, संवाद, तकनीक और यात्रा से जुड़ी परिस्थितियों में रुकावटें या कंफ्‍यूजन पैदा कर सकता है। हालांकि यह समय अपने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा का भी होता है।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मत

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मतSwapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय यानी भाग्योदय शुरू होने वाला है और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह स्वप्न हमें उन अदभुत संकेतों की दुनिया में ले जाते है जो आपकी जीवनधारा को बदलने की क्षमता रखते हैं।

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मतSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर के चलते 5 राशि के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगात

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगातMercury Retrograde Transit in Libra: संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर वक्री अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का दाता माना जाता है, और जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का सर्वाधिक लाभ:

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरी

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरीLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि (Taurus) वालों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। जहां बृहस्पति देव (Guru) दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करके कुटुंब और छोटे भाई-बहनों से संबंध मजबूत करेंगे, वहीं शनि (Shani) एकादश (11वें) भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। यदि आपने शनि के मंदे कार्य (नकारात्मक कर्म) नहीं किए तो यह वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 नवंबर, 2025)Today 18 November 2025 horoscope in Hindi : आज 18 नवंबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

18 November Birthday: आपको 18 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 November Birthday: आपको 18 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय18 November 2025 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है...
Webdunia
