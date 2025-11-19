बुधवार, 19 नवंबर 2025
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: बुधवार, 19 नवंबर 2025 (12:51 IST)

Lal Kitab Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशि (Gemini)- शनि कराएगा कड़ी मेहनत और गुरु देगा उसका अप्रत्याशित फल

Lal kitab rashifal in hindi
Lal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 मिथुन राशि (Gemini) वालों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। जहाँ बृहस्पति देव (Guru) पहले और दूसरे भाव में गोचर करके आपके बुद्धि को प्रखर बनाएंगे और घर परिवार में संबंध मजबूत करने के साथ ही धन समृद्धि को भी बढ़ाएंगे। वहीं शनि (Shani) दशम (10वें) भाव में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है परंतु चौथे भाव पर दृष्टि के चलते सुख सुविधाओं पर पर मिलाजुला प्रभाव डाल रहा है। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 9वें और 3रे भाव में होकर यह भाई बहनों से संबंध के साथ ही भाग्य को भी बिगाड़ रहा है। कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति के चलते भरपूर उन्नति के योग बन रहे हैं। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।
 
वर्ष 2026 में मुख्य 4 ग्रहों की गोचर स्थिति (2026):-
1. बृहस्पति: बृहस्पति देव (Guru) पहले और दूसरे भाव में गोचर करके आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएंगे, घर परिवार में संबंध मजबूत करेंगे और धन-समृद्धि को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में रहकर पराक्रम और भाग्य को जागृत करेंगे।
2. शनि: शनि (Shani) दशम (10वें) भाव में बैठकर आपके कार्यक्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
3. राहु केतु: राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 9वें और 3रे भाव में होकर भाग्य में अचानक बदलाव और साहस में वृद्धि का संकेत दे रहा है।
4. शनि और बृहस्पति: आपकी कुंडली में शनि और गुरु की यह शक्तिशाली स्थिति भरपूर उन्नति के योग बना रही है, बशर्ते आप अपने कर्म को शुद्ध बनाए रखें।
 
लेख के अंत में: जरूर पढ़ें लाल किताब का सबसे खास उपाय जो आपका जीवन बदल सकता है।
 
मिथुन राशि करियर और व्यवसाय: Gemini Lal kitab job and business 2026
1. नौकरी: दशम भाव में शनि का गोचर नौकरीपेशा जातकों के लिए अप्रत्याशित उन्नति लेकर आया है। शनि आपसे भरपूर मेहनत कराएगा, लेकिन आपकी ईमानदारी और लगन की तारीफ होगी, जिससे स्थायी और मजबूत सफलता मिलेगी। आज का काम कल पर न टालें, अन्यथा शनि संघर्ष में डाल देगा।
 
2. व्यवसाय: दूसरे भाव के बृहस्पति की दशम भाव के शनि पर दृष्टि होने से व्यापार में चार चांद लग सकते हैं। यह शनि (कर्म) और गुरु (धन) का उत्तम योग है, जिसके चलते आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं।
 
3 शत्रु: दूसरे भाव में जब बृहस्पति गोचर करेगा, तब उसकी पंचम दृष्टि से आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, और रोग तथा कर्ज में भी राहत मिलेगी।
 
4. चुनौती: 9वें राहु और 3रे केतु के कारण कार्य और पारिवारिक मामलों में परेशानी आ सकती है। फालतू के खर्चे और अपमान का सामना न करना पड़े, इसके लिए लापरवाही न बरतें और बेकार की बातों और यात्राओं से दूर रहें।
 
मिथुन राशि लाल किताब आर्थिक स्थिति और धन: Gemini Lal kitab financial status 2026
1. आय का स्रोत: शनि आपसे कर्म कराएगा और बृहस्पति आय के स्रोतों को कई गुना बढ़ा देगा। दोनों मिलकर आपकी संपत्ति को बढ़ाने वाले साबित होंगे।
 
2. निवेश: बृहस्पति के प्रभाव के चलते आप सोना (Gold) खरीद सकते हैं, जो ज्यादा फायदेमंद होगा। आप शेयर बाजार में भी सावधानी से किस्मत आजमा सकते हैं।
 
3. सावधानी: लाल किताब चेतावनी देती है कि यदि आप अपने कर्म खराब करते हैं (जैसे- झूठ बोलना या बेईमानी करना), तो राहु और केतु के शुभ फल भी खराब हो जाएंगे।
 
प्रेम संबंध, संतान और पारिवारिक जीवन: Gemini Lal kitab Love and Family Relationships 2026
1. पारिवारिक सुख: बृहस्पति के गोचर के चलते घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। हालांकि राहु और केतु के चलते भाई-बहनों से मनमुटाव बढ़ सकता है, जिसे बृहस्पति जल्द ही दूर करने में सहायक होगा।
 
2. दाम्पत्य/प्रेम संबंध: बृहस्पति की सप्तम और पंचम भाव पर दृष्टि के चलते प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे, और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे।
 
3.संतान पक्ष: पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने तक संतान पक्ष की ओर से कोई चिंता नहीं रहेगी, लेकिन केतु के कारण थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी आ सकती है।
 
4. टिप: आपको अपने कार्य पर फोकस रखकर अपने व्यवहार और आचरण को भी शुद्ध रखना होगा जिसके कारण बृहस्पति उत्तम फल देगा।
 
मिथुन राशि लाल किताब सेहत और शिक्षा: Gemini Lal kitab Health and Education 2026
1. सेहत: दूसरे भाव का बृहस्पति आपको रोगों से मुक्त करने का कार्य करेगा। राहु और केतु के गोचर के कारण मानसिक तनाव और पेट संबंधी समस्या रह सकती है। बासी भोजन और जंक फूड से दूर रहें, तथा कसरत करें।
 
2. शिक्षा: बृहस्पति के कारण पढ़ाई में मन लगेगा और सहयोग भी मिलेगा। हालांकि, राहु के नवम भाव में गोचर के चलते पढ़ाई में ब्रेक या भटकाव आ सकता है।
 
3. उपाय: माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं और नित्य एक लोटा जल किसी भी पौधे में डालें। अपने सिरहाने पानी का लोटा रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उसके पानी को बाहर ढोल दें।
 
लाल किताब के सटीक उपाय 2026: Lal Kitab Remedies 2026 for Gemini
गुरु को करें बलवान (धन और ज्ञान के लिए):
1. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
2. यदि आपके घर के सामने की सड़क में कोई गड्ढा है तो उसे भर दें।
3. भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे, और कुत्ते को दें या 43 दिनों तक गाय को चारा और गुड़ खिलाएं।
 
शनि-राहु-केतु के लिए करें ये उपाय:
1. शनि: प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाएं। 10 अंधों को भोजन कराएं। दांत साफ रखें। नीम या कीकर से दातुन करें।
2. राहु: लगातार 10 दिनों तक माता सरस्वती को नीले फूल अर्पित करें। ऑर्किड के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। ससुराल वालों से अच्छे संबंध बनाकर रखें या सोना पहनें।
3. केतु: बहते पानी में चावल और गुड़ बहाएं या माथे पर प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं या कुत्ते को भोजन कराएं, खासकर दो रंग वाले या काले-सफेद धब्बेदार कुत्ते को। कान छिदवाकर उसमें सोना या चांदी पहनना शुभ फल देता है।
 
मेष राशि लाल किताब के अनुसार सावधानियां 2026 | Lal Kitab Caution 2026 for Gemini:
3. बुरा बोलने, कड़वी वाणी और गाली देने से बचकर रहें और झूठ न बोलें।
4. चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने से बचकर रहें।
5. ब्याज का धंधा करना, जुआ सट्टा खेलना और शराब पीना नुकसानदायक है।
6. शनिवार के दिन तेल और शराब का सेवन न करें।
 
लाल किताब का सबसे खास उपाय:
1. घर से बाहर किसी भी स्थान या मंदिर में बिल्वपत्र का एक पौधा लगा दें या नित्य पीपल की पूजा करें।
2. दूध का तिलक अपने माथे पर लगाएं और चांदी पहनें या अपने पास रखें। 
3. घर में काम करने वाली मशीनों की इज्जत करें और उन्हें साफ सुथरा बनाकर रखें।
 
