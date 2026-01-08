गुरुवार, 8 जनवरी 2026
  Jupiter Opposition 2026: Jupiter will come closest to Earth on January 10th
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (14:50 IST)

10 जनवरी का 'महा बृहस्पति': ब्रह्मांड में होगा बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत

बृहस्पति का गोचर
तैयार हो जाइए! 10 जनवरी 2026 की रात हमारा आसमान एक अद्भुत जादुई शो का गवाह बनने जा रहा है। सौरमंडल का 'महाराजा' यानी देवगुरु बृहस्पति पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है कि मानों आप उसे छू लेंगे! विज्ञान की भाषा में इसे 'Opposition' कहते हैं, जहाँ धरती, सूर्य और बृहस्पति के बीच में आकर एक सीधी लकीर बना देगी। NASA का कहना है कि यह नजारा इतना साफ़ और चमकदार होगा कि पूरी रात आसमान में 'सितारों का उत्सव' जैसा माहौल रहेगा। खगोल प्रेमियों के लिए यह किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के प्रीमियर से कम नहीं है!" इस दौरान बृहस्तपि धरती से लगभग 63 करोड़ किमी दूर होगा. इतनी दूरी को तय करने में लाइट को भी लगभग 35 मिनट का समय लगता है।
ज्योतिष शास्त्र में गुरु को भाग्य, धन, आयु और वृद्धि का कारक माना जाता है। जब गुरु इतने बलवान होते हैं, तो उनकी शुभ दृष्टि कुछ खास राशियों के लिए 'राजयोग' के द्वार खोल देती है। यहां वे 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस 'महा बृहस्पति' घटना से चमकने वाली है।
 
1. मेष राशि (Aries): करियर में ऊंची उड़ान
गुरु की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव को प्रभावित करेगी।
क्या होगा: लंबे समय से रुके हुए प्रमोशन की खबर मिल सकती है।
खास: अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो 10 जनवरी के बाद का समय 'गोल्डन पीरियड' है।
 
2. सिंह राशि (Leo): मान-सम्मान और धन लाभ
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का यह प्रभाव पांचवें और नौवें भाव से संबंध बनाएगा।
क्या होगा: अचानक धन लाभ (जैसे पैतृक संपत्ति या निवेश से मुनाफा) के योग हैं।
खास: जो छात्र विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी।
 
3. धनु राशि (Sagittarius): स्व-राशि का स्वामी मेहरबान
धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। इस घटना के दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होगी।
क्या होगा: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में आपका कद बढ़ेगा।
खास: स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।
4. कुंभ राशि (Aquarius): आर्थिक तंगी का अंत
कुंभ राशि के लिए गुरु का यह गोचर ग्यारहवें भाव (आय का स्थान) को सक्रिय करेगा।
क्या होगा: आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो उससे निकलने का रास्ता मिलेगा।
खास: परिवार में मांगलिक कार्य (शादी, मुंडन आदि) की रूपरेखा बनेगी।
 
उपाय: गुरु को और शुभ कैसे बनाएं?
अगर आपकी राशि ऊपर दी गई सूची में नहीं है, तो भी आप इस खगोलीय घटना का लाभ उठा सकते हैं:
1. 10 जनवरी को पीले वस्त्र धारण करें।
2. "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रों स: गुरवे नम:" मंत्र का जाप करें।
3. चने की दाल या केसर का दान करना शुभ रहेगा।
 
बृहस्पति का पृथ्वी के निकट आना एक ऊर्जावान समय है। यह केवल भाग्य की बात नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत को सही दिशा देने का संकेत है। याद रखें, "गुरु की कृपा वहीं बरसती है जहाँ पुरुषार्थ होता है।"
 
Webdunia
