बुधवार, 26 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 26 नवंबर 2025 (14:21 IST)

Tula Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: तुला राशि 2026 राशिफल: राहु के कारण संतान को हो सकता है कष्ट, करें बृहस्पति के उपाय

तुला राशि जॉब करियर 2026
Libra zodiac sign Tula Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से पहले 9वें भाव में, फिर जून से 10वें भाव में और फिर 11वें भाव में गोचर करेगा। 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव, 10वां भाव कर्म का और 11वां भाव आय का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के छठे भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: पांचवें और ग्यारहवें भाव में विराजमान हैं। कुंडली में राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रह अच्छी स्थिति में है। चलिए जानते हैं तुला राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।
 
वर्ष 2026 तुला राशि, नौकरी, व्यापार और शिक्षा | Libra job, business and Education Prediction for 2026:
1. नौकरी: शनि 6ठे भाव में होने के कारण कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत से अच्छी उपलब्धियां मिलेंगी। सहकर्मियों और वरिष्ठों की नज़रों में सम्मान बढ़ेगा। यदि नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो कभी भी बदल सकते हैं क्योंकि जून में  कर्म भाव का बृहस्पति आपके इस निर्णय का सहयोग करेगा, लेकिन फिर अक्टूबर तक आपको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना होगी। हालांकि यह वर्ष नौकरी के लिहाज से उत्तम वर्ष है।
 
2. कारोबार: व्यापार के लिए यह वर्ष औसत से थोड़ा कमज़ोर रहेगा, लेकिन मेहनत और सतर्कता से इसे सकारात्मक बनाया जा सकता है। पंचम का राहु आपके निर्णयों को गलत दिशा में ले जा सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी से बचें। नए प्रयोगों से बचें। भरोसेमंद व्यक्ति के साथ काम करें। कार्यों को स्वयं करने का प्रयास करें। हालांकि अप्रैल के बाद समय अच्छा रहेगा।
 
3. शिक्षा: पंचम के राहु के कारण छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। विषयों की पढ़ाई मन लगाकर करने में कठिनाई होगी। यदि बृहस्पति को शुभ बनाया तो फिर शिक्षा, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा सभी में आप सफल हो सकते हैं। जो छात्र लगातार कोशिश करेंगे, उन्हें शानदार सफलता मिलेगी। जो लापरवाही करेंगे, उनके परिणाम कमजोर रह सकते हैं।
 
वर्ष 2026 तुला राशि, दांपत्य, परिवार और लव लाइफ: Libra Marriage Life, Family,  child and Love Life Prediction for 2026:
1. परिवार: बृहस्पति के कारण पूरे वर्ष अच्छा रहने की संभावना। रिश्तों को मज़बूत बनाए रखने में सक्षम होंगे। घर-परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं और रिश्तेदारों का आगमन होगा। छठे भाव के शनि के कारण छोटी-मोटी परेशानियां बनी रह सकती हैं। हालांकि पारिवारिक और गृहस्थ जीवन दोनों के लिए यह वर्ष नकारात्मक नहीं है। बीच-बीच में बृहस्पति की अनुकूलता से दोनों जीवन अच्छे रहेंगे।
 
2. दांपत्य जीवन: पूरा वर्ष दांपत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आप अपने दांपत्य जीवन का आनंद लेंगे। जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं। सगाई, मांगलिक कार्य को लंबे समय तक टालने से बचें। जल्द से जल्द विवाह करना उचित होगा क्योंकि इस वर्ष विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं।
 
3. संतान: संतान को लेकर आप चिंतित रहेंगे। यदि आप पिता या मां हैं आपको अपनी संतान पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। संतान सुखी रहे इसके लिए राहु और बृहस्पति के उपाय करें।
 
4. लव लाइफ: पंचम भाव में राहु और छठे भाव में शनि के कारण प्रेम जीवन में गलतफहमियां और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। दोनों मिलकर ब्रेकअप भी करवा सकते हैं। हालांकि नवम और एकादश भाव के बृहस्पति के कारण रिश्तों में सुधार होगा। समझदारी से परिस्थितियों को संभालने पर गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता मधुर बनेगा।
 
वर्ष 2026 तुला राशि, आर्थिक हालात और निवेश| Libra financial Prediction for 2026: 
1. आय: आय के भाव में केतु है जो आपको मेहनत के अनुरूप लाभ प्रदान कर सकता है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि और गोचर धन से जुड़े मामलों के लिए सकारात्मक रहेगा। जून से अक्टूबर की स्थिति सर्वोत्तम अवधि रहेगी जो आपको पर्याप्त मात्रा में बचत करने में सहायता करेगी। आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 काफी अच्छा रहेगा। चंदन का एक टुकड़ा हमेशा अपने पास रखेंगे तो राहु की शरारत से बचकर गुरु के सहयोग से मालामाल हो जाएंगे।
 
2. निवेश: यदि आप कहीं निवेश का सोच रहे हैं तो जून से अच्‍छा समय रहेगा। ट्रेंडिंग और कमोडिटी बाजार को छोड़कर कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में निवेश सबसे अच्‍छा रहेगा।
 
3. प्लानिंग: आपको जून के पहले तक बचत पर ध्यान देना होगा और यदि आपकी संतान है तो आपको उसके करियर और सेहत को लेकर कोई प्लान बनाना चाहिए और उसे हर तरह की मदद करना चाहिए। 
 
वर्ष 2026 तुला राशि वालों की सेहत | Libra Health Prediction  for 2026: 
1. सेहत: छठे भाव का शनि सेहत को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी-मोटी समस्याएं रह सकती हैं। पेट और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं का खतरा। घुटनों की समस्या, कमर और जननांगों से संबंधित समस्याएं घेर सकती हैं। पहले से पीड़ित लोगों को सजग रहने की सलाह।
 
2. सावधानी: ऐसा भोजन न करें जो आपके पाचन को बिगड़ता हो या जो पचने में आसान न हो। वाहन चलाते वक्त भी ध्यान देने की जरूरत है। 
 
3. सलाह: स्वास्थ्य के मामले में गुरु और शनि का सहयोग मिलेगा, लेकिन राहु के कारण पेट और मस्तिष्क पर ध्यान दें। बताए गए कमजोर समय के दौरान सतर्कता बरतना आवश्यक है।
 
तुला राशि के लिए वर्ष 2026 के लिए ज्योतिष उपाय | Libra 2026 Remedies upay for 2026 in hindi:-
1. उपाय: चांदी के गिलास में पानी पिएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 
2. रत्न: वैसे आपकी राशि का रत्न हीरा है। ज्योतिष की सलाह पर ही इसे पहन सकते हैं।
3. धातु: आप अपने गले में चांदी धारण कर सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह है कि तुलसी की माला धारण करें।
4. लकी नंबर: वैसे आपका लकी नंबर 7 है लेकिन इस वर्ष 2 और 6 भी रहेगा।
5. लकी कलर: गुलाबी, सफेद और आसमानी नीला हैं। हमारी सलाह है कि अधिकतर समय गुलाबी वस्त्र ही पहनें।
6. लकी मंत्र: ऊँ महालक्ष्म्यै नमः और ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नम:।"
7. लकी वार: वैसे आपका लकी वार शुक्रवार है लेकिन वर्ष 2026 में आपको गुरुवार या शनिवार का उपवास करते रहना चाहिए।
8. सावधानी: आपकी अपनी संतान के प्रति लापरवाह नहीं रहना चाहिए। पंचम के राहु का उपाय करें।
