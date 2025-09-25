गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (12:28 IST)

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, सभी अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

Sharadiya Navratri 2025
How to Write Navratri Wishes: शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी पर मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की उपासना होती है। इनका नाम कूष्मांडा का अर्थ है – 'ब्रह्मांड को अपने हल्के से मुस्कान से उत्पन्न करने वाली देवी।' इनकी कृपा से जीवन में सुख, ऊर्जा, सेहत और सफलता का प्रकाश आता है। यह रहा शारदीय नवरात्रि 2025 के चौथे दिन यानी (चतुर्थी) के लिए एक भावपूर्ण शुभकामना संदेश, जिसे आप अपने परिवार, दोस्तों या सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं:ALSO READ: Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए
 
शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन के खास शुभकामना संदेश: 
 
मां कूष्मांडा के प्रकाश से आपका जीवन सदैव रोशन रहे।
स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मकता
आपके हर दिन में बनी रहे।
शुभ नवरात्रि!
 
नवरात्रि के चौथे दिन, 
मां कूष्मांडा आपके जीवन में ऊर्जा, 
प्रकाश और सुख का संचार करें। 
इस पावन अवसर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं!
 
देवी कूष्मांडा की कृपा से, 
आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हों 
और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो। 
 
मां कूष्मांडा अपने असीम तेज से 
आपको और आपके परिवार को सुख, 
शांति और समृद्धि प्रदान करें। 
नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत-बहुत बधाई।
 
अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली 
देवी कूष्मांडा की कृपा 
आप पर सदा बनी रहे। 
Happy Navratri Day 4!
 
चौथे दिन की पूजा से मिले 
आपको आरोग्य का वरदान, 
हर कार्य में मिले सफलता। 
जय मां कूष्मांडा!
 
शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं! जय मां कूष्मांडा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं।
Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधिShardiya navratri 2025: 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ जानिए इसके नियम और विधि।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानेंRules for durga chalisa paath reciting: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है जो 22 सितंबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान कई लोग नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ दुर्गाशप्तशति का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम और महत्व हैं, जिनका पालन करने से पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यहां कुछ खास नियम दिए गए हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिनShardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधि

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधिDurga Pujan 2025: शास्त्रानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया है। यदि 1 दिन में पू्र्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करने की सामर्थ्य न हो तो निम्नानुसार क्रम व विधि से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना श्रेयस्कर रहता है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहीं

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहींShardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से, माँ कालिका का एक रूप माँ कालरात्रि है, जिनकी पूजा सातवें दिन की जाती है। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, शारदीय नवरात्रि में माँ कालिका की उपासना न केवल की जाती है, बल्कि यह नवदुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है।

Vinayak Chaturthi 2025: आश्विन मास की विनायक चतुर्थी आज, जानें पूजा विधि, मंत्र, महत्व और कथा

Vinayak Chaturthi 2025: आश्विन मास की विनायक चतुर्थी आज, जानें पूजा विधि, मंत्र, महत्व और कथाVinayak Chaturthi 2025 Date: आज आश्विन मास की विनायक चतुर्थी व्रत किया जा रहा है। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से ज्ञान और धैर्य की प्राप्ति होती है। संतान संबंधी समस्याओं के समाधान और वंश वृद्धि के लिए भी यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है।

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, सभी अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, सभी अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेशKushmanda Puja Special Wishes Messages: शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन, देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी। इस शुभ अवसर पर, आप ये खास शुभकामना संदेश भेजकर अपनों को बधाई दे सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 सितंबर, 2025)Today 25 September 2025 horoscope in Hindi : आज 25 सितंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

25 September Birthday: आपको 25 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 September Birthday: आपको 25 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 25 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
