मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि पूजा
  4. navratri mein kaun sa fal chadhana chahie
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (17:07 IST)

Navratri 2025: नवरात्रि में लगाएं इन 5 फलों का भोग, माता को अतिप्रिय है ये प्रसाद

Navratri Puja
Navratri mein kaun sa fal chadhana chahie: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना का पर्व है। इन नौ दिनों में मां के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तजन उपवास रखते हैं और देवी मां को तरह-तरह के भोग चढ़ाते हैं। भोग में सात्विक भोजन और फल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि कुछ विशेष फल मां को अतिप्रिय हैं और उन्हें भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 फलों के बारे में जिनका भोग आप इस नवरात्रि मां को लगा सकते हैं।

1. केला: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, केला मां दुर्गा को बहुत प्रिय है। इसे भोग में शामिल करने से भक्तों को सुख-समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। केले को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इसे भोग में चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। केले को भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह साबुत हो, कटा हुआ न हो।

2. सेब: सेब, जो कि स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का प्रतीक है, मां दुर्गा को भोग के रूप में चढ़ाने के लिए एक उत्तम फल है। इसे भोग में शामिल करने से मां दुर्गा भक्तों के जीवन में खुशहाली और सफलता लाती हैं। सेब का लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जो देवी मां के स्वरूप को दर्शाता है।

3. अनार: शक्ति और उर्वरता का प्रतीक अनार भी देवी मां को बहुत प्रिय है। इसके लाल दाने देवी के रक्त बीज स्वरूप से जुड़े माने जाते हैं। अनार का भोग लगाने से भक्तों को धन-धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को अनार का भोग अवश्य लगाना चाहिए।

4. सीताफल: कहा जाता है कि सीताफल भगवान राम और देवी सीता से जुड़ा है, और इसी कारण यह देवी दुर्गा को भी प्रिय है। इसे शरीफा के नाम से भी जाना जाता है। सीताफल का भोग लगाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें जीवन में स्थिरता और शांति मिलती है।

5. पपीता: पपीता एक ऐसा फल है जो सभी मौसम में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पपीता मां दुर्गा को भोग में चढ़ाने से भक्तों को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। यह फल शुभता का प्रतीक माना जाता है और पूजा में इसका इस्तेमाल करना बेहद फलदायी होता है।

इन पांच फलों के अलावा, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार मौसमी फलों का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मन स्वच्छ और पवित्र हो।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: साधना के 9 खास नियम

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: साधना के 9 खास नियमShardiya Navratri 2025: नवरात्रि का पर्व भक्ति और साधना का पर्व है. साल में चार नवरात्रि आती हैं- चैत्र और आश्विन (शरद ऋतु) में आने वाली नवरात्रि गृहस्थों के लिए होती हैं, जबकि आषाढ़ और पौष में आने वाली गुप्त नवरात्रि साधकों और संन्यासियों के लिए होती हैं. इस पवित्र समय में साधना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आपकी साधना सफल हो सके. आइए जानते हैं 9 ऐसी ही खास बातें:

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Dussehra 2025 Date: विजयादशी दशहरा कब है?

Dussehra 2025 Date: विजयादशी दशहरा कब है?Dussehra muhurat 2025: वर्ष 2025 में हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार विजयादशमी या दशहरा 02 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दसवें दिन पड़ता है, जो कि भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय पर्व का प्रतीक है।

Shardiya navratri 2025: नौदुर्गा है स्त्री के जीवन के 9 रूप, जानिए रहस्य

Shardiya navratri 2025: नौदुर्गा है स्त्री के जीवन के 9 रूप, जानिए रहस्यShardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा के शक्तिस्वरूप की पूजा होती है। इस माध्यम से एक महिला के त्याग, तपस्या, समर्पण, ममता, रक्षण करने वाली, अन्नपूर्णा स्वरूप आदि की महिमा को समझा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। आइये जानते हैं। एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र को मां अंबे के 9 रूपों के माध्यम से। नवदुर्गा के नौ स्वरूपों के माध्यम से एक स्त्री का संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होता है। जानिए, कैसे....

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिर

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिरDurga mandir bansgaon: गोरखपुर जिले के बांसगांव में स्थित दुर्गा मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपराओं के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यहां की विशेष परंपरा, जिसमें माता को खून चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है, इसे और भी अद्वितीय बनाती है। यह परंपरा क्षत्रियों के श्रीनेत वंश के लोगों द्वारा निभाई जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में सच्चे मन से सिर झुकाने वाले हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है। इस परंपरा के अंतर्गत 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि जिन नवजातों के ललाट से रक्त चढ़ाया जाता है, वे मां दुर्गा की कृपा से प्राप्त हुए होते हैं।

और भी वीडियो देखें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में कब खोलना चाहिए उपवास, कैसे रखें व्रत?

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में कब खोलना चाहिए उपवास, कैसे रखें व्रत?Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में उपवास (व्रत) खोलने और रखने के तरीकों को लेकर घर परिवार में अलग अलग परंपराएं हैं। कई घरों में सप्तमी के दिन ही नवरात्रि का व्रत खोलकर निशा पूजा, कन्या पूजा और भोज का आयोजन करते हैं लेकिन अधिकतर घरों में अष्टमी, नवमी या दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं। पारण अर्थात व्रत खोलना।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहीं

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहींShardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से, माँ कालिका का एक रूप माँ कालरात्रि है, जिनकी पूजा सातवें दिन की जाती है। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, शारदीय नवरात्रि में माँ कालिका की उपासना न केवल की जाती है, बल्कि यह नवदुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है।

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मत

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मतWhat to keep in north direction of house : भारतीय संस्कृति में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है, जो घर की ऊर्जा और दिशाओं के सही उपयोग पर आधारित है। वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा को धन और समृद्धि का केंद्र माना जाता है। इस दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं, जिन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि धनवान लोग अपने घरों में इस दिशा का विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसी खास वस्तुएं हैं, जिन्हें इस दिशा में रखने से धन-समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है और घर में कभी कंगाली नहीं आती। आइए जानते हैं इन 4 चीजों के बारे में:

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहाली

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहालीAshtami ke 5 shubh upay: चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सभी में अष्टमी तिथि का खास महत्व मानाया गया है। अधिकतर घरों में इस दिन पारण होता है और हवन एवं कन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यदि आप महाष्टमी के 5 अचूक उपाय कर लेंगे तो पूरे वर्ष आप खुशहाल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार 30 सितंबर 2025 मंगलवार को महाष्टमी रहेगी।

Happy Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, अपनों को भेजें ये खास शुभकामनाएं

Happy Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, अपनों को भेजें ये खास शुभकामनाएंHappy Navratri 2025 Massages: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन, देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस पावन अवसर पर, आप ये खास शुभकामनाएं भेजकर अपनों को बधाई दे सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com