बुधवार, 24 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Astrology remedies for Navratri,
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (17:20 IST)

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

नवरात्रि में करें ये उपाय, धन, सेहत, करियर और पारिवारिक सुख में मिलेगा मनचाहा लाभ

Navratri remedies tips
Remedies for Navratri: इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जिसका समापन 1 अक्टूबर 2025 को होगा। नौ दिनों तक चलने वाला यह उत्सव मां दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित है। इन दिनों किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन से हर समस्या को दूर कर सकते हैं और सुख-समृद्धि ला सकते हैं। ये उपाय न केवल ज्योतिषीय लाभ प्रदान करते हैं, बल्कि मन और शरीर को भी शुद्ध करते हैं।ALSO READ: navratri 2025: बेटे के इन नामों में छुपा है माता दुर्गा का आशीर्वाद, नाम के साथ अर्थ भी हैं बहुत सुंदर
 
धन लाभ के लिए उपाय:
1. कमल गट्टा और लाल वस्त्र: नवरात्रि के किसी भी दिन, सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को कमल गट्टा (कमल के बीज) अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लाल रंग का वस्त्र या चुनरी चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे घर में धन का आगमन होता है।
 
2. पान के पत्ते का उपाय: नवरात्रि के दौरान एक पान का पत्ता लें और उस पर गुलाब की पंखुड़ियां रखें। इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और उनसे अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद इस पत्ते को अपने धन के स्थान यानी तिजोरी/ अलमारी में रख दें।
 
3. दक्षिणावर्ती शंख: नवरात्रि के नौ दिनों में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर मां दुर्गा का अभिषेक करें। इसके बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधि
 
स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपाय:
1. लाल फूल और दुर्गा सप्तशती: यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, तो नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। साथ ही, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या कराएं। इससे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।
 
2. रोग मुक्ति मंत्र: नवरात्रि के नौ दिनों तक रोजाना सुबह 'रोगानशेषानपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलानभीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति।' इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र विशेष रूप से रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है।
 
करियर में सफलता के लिए उपाय:
1. कपूर और लौंग का उपाय: नवरात्रि में रोजाना सुबह और शाम कपूर में दो लौंग डालकर आरती करें। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और करियर में आने वाली बाधाएं हट जाती हैं।
 
2. पीले या नारंगी वस्त्र: नवरात्रि के नौ दिनों तक पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर मां दुर्गा की पूजा करें। ये रंग सफलता और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और कार्यों में सफलता दिलाते हैं।
 
3. सरस्वती पूजन: नवरात्रि के पंचमी तिथि को मां सरस्वती की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल और खीर का भोग लगाएं। इससे पढ़ाई और करियर में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं।
 
पारिवारिक सुख-शांति के लिए उपाय:
 
1. तुलसी और घी का दीपक: नवरात्रि में रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। साथ ही, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। यह उपाय घर में सकारात्मकता और सुख-शांति लाता है।
 
2. कन्या पूजन: अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा और भेंट देकर उनका आशीर्वाद लें। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और उनके आशीर्वाद से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर करें कुलदेवी की इस तरह पूजा तो मिलेगा आशीर्वाद
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपाय

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपायShardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय करने से सुख, शांति और धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये उपाय देवी दुर्गा की कृपा पाने और ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि के लिए 10 विशेष उपाय नीचे दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधिShardiya navratri 2025: 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ जानिए इसके नियम और विधि।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानेंRules for durga chalisa paath reciting: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है जो 22 सितंबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान कई लोग नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ दुर्गाशप्तशति का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम और महत्व हैं, जिनका पालन करने से पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यहां कुछ खास नियम दिए गए हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिनShardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नौदुर्गा के 9 दिनों के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य और 9 स्तुति

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नौदुर्गा के 9 दिनों के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य और 9 स्तुतिShardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो गया है। इस बार यह पर्व 10 दिनों तक अर्थात 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इस अवसार पर जानिए नवरात्रि की नवदुार्ग के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य, 9 स्तुति सहित माता के वाहन, भुजाएं में अस्त्र शस्त्र और प्रत्यके माता के स्वरूप के बारे में जानिए चित्रों के माध्यम से।

और भी वीडियो देखें

Indo pak war: क्या पाकिस्तान करेगा भारत पर अटैक या होगा आतंकवादी हमला?

Indo pak war: क्या पाकिस्तान करेगा भारत पर अटैक या होगा आतंकवादी हमला?india pakistan war prediction: 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया। 7 मई को, भारत ने पाकिस्तान के 9 से अधिक आतंकवादी अड्डों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके जवाब में, 8 मई की रात को पाकिस्तान ने 500 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत के 15 शहरों पर हमला किया, लेकिन भारत ने इस हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधिHow to worship Maa Kalaratri at home: माता कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाईं अर्थात् इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर चतुर्थी की देवी कूष्मांडा की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर चतुर्थी की देवी कूष्मांडा की कथा, मंत्र और पूजा विधिHow to worship Maa Kushmanda at home: देवी कूष्मांडा की आठ भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके सात हाथों में क्रमशः कमण्डल, धनुष, बाण, कमल-पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 सितंबर, 2025)Today Rashifal 24 September 2025 | कैसा रहेगा आज 24 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों के दैनिक राशिफल से संबंधित एकदम सटीक जानकारी...

24 September Birthday: आपको 24 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 September Birthday: आपको 24 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com