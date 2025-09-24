बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (14:24 IST)

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर करें कुलदेवी की इस तरह पूजा तो मिलेगा आशीर्वाद

Worship of Kuldevi
shardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से ही कोई एक है किसी ने किसी कुल की कुलदेवी। हो सकता है कि आपकी कुलदेवी का नाम और स्थान अलग हो लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं किन निम्मलिखित में से ही कोई एक किसी कुल की कुल देवी होती है।
 
नौदुर्गा: 1.शैलपुत्री, 2.ब्रह्मचारिणी, 3.चंद्रघंटा, 4.कूष्माण्डा, 5.स्कंदमाता, 6.कात्यायनी, 7.कालरात्रि, 8.महागौरी और 9.सिद्धिदात्री।
दशा महाविद्या: 1. काली, 2. तारा, 3. त्रिपुर सुंदरी, 4. भुवनेश्वरी, 5. छिन्नमस्ता, 6. त्रिपुरभैरवी, 7. धूमावती, 8. बगलामुखी, 9. मातंगी और 10. कमला।
 
इसके अलावा लक्ष्मी, सरस्वती, अदिति, शतरूपा, गायत्री, श्रद्धा, शचि, सावित्री, गंगा देवी, उषा, आसादेवी आदि कई देवियां भी हैं जोकि सभी राजा दक्ष सहित ब्रह्मा के मानस पुत्रों की पुत्रियां हैं। आओ जानते हैं कि कैसे करें उनकी पूजा। शारदीय नवरात्रि में कुलदेवी की पूजा का विशेष महत्व है। यह पूजा आपके परिवार की परंपराओं और रीति-रिवाजों पर आधारित होती है, इसलिए इसमें कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं। यहाँ एक सामान्य विधि बताई गई है जिससे आप अपनी कुलदेवी की पूजा कर सकते हैं:-
 
कुलदेवी पूजा की तैयारी
सफाई: पूजा से पहले घर और पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें।
स्नान: स्वयं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
सामग्री: पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे- रोली, चावल, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, फूल, माला, फल, मिठाई और नारियल एकत्र करें।
कलश स्थापना: यदि आपके यहाँ कलश स्थापना की जाती है, तो उसे शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। कलश में जल भरकर उसके मुख पर आम के पत्ते और ऊपर नारियल रखें।
 
कुलदेवी की पूजा विधि
संकल्प: सबसे पहले हाथ में जल, फूल और चावल लेकर अपनी मनोकामना कहते हुए पूजा का संकल्प लें।
ध्यान और आवाहन: कुलदेवी का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें अपने पूजा स्थान पर आने का निमंत्रण दें।
पीठिका पूजा: एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर कुलदेवी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।
षोडशोपचार पूजा: कुलदेवी की पूजा सोलह (16) उपचारों के साथ की जाती है:
आसन: देवी को आसन दें।
स्वागत: उनका स्वागत करें।
पाद प्रक्षालन: उनके चरण धोएँ।
अर्घ्य: हाथ धोने के लिए जल दें।
आचमन: पीने के लिए जल दें।
स्नान: जल से स्नान कराएँ।
वस्त्र: नए वस्त्र अर्पित करें।
आभूषण: आभूषण और श्रृंगार सामग्री (चुनरी, बिंदी आदि) चढ़ाएँ।
गंध: चंदन, इत्र आदि लगाएँ।
पुष्प: फूल और माला चढ़ाएँ।
धूप: धूप जलाएँ।
दीप: दीपक जलाएँ।
नैवेद्य: फल और मिठाई का भोग लगाएँ।
आचमन: भोग के बाद जल दें।
ताम्बूल: पान का पत्ता, सुपारी, इलायची अर्पित करें।
आरती: कुलदेवी की आरती करें।
क्षमा प्रार्थना: पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए देवी से क्षमा माँगें।
 
कुछ विशेष बातें
ज्वारे बोना: कई परिवारों में ज्वारे (जौ) बोने की परंपरा होती है, जो सुख-समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है।
अखंड ज्योति: नवरात्रि के दौरान कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, जो नौ दिनों तक लगातार जलती रहती है।
कन्या पूजन: अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें।
कुल मिलाकर, कुलदेवी की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जानी चाहिए। यह आपके परिवार की परंपराओं और विश्वास को और भी मजबूत करती है।
 
Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधिShardiya navratri 2025: 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ जानिए इसके नियम और विधि।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानेंRules for durga chalisa paath reciting: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है जो 22 सितंबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान कई लोग नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ दुर्गाशप्तशति का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम और महत्व हैं, जिनका पालन करने से पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यहां कुछ खास नियम दिए गए हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिनShardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधि

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधिDurga Pujan 2025: शास्त्रानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया है। यदि 1 दिन में पू्र्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करने की सामर्थ्य न हो तो निम्नानुसार क्रम व विधि से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना श्रेयस्कर रहता है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहीं

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहींShardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से, माँ कालिका का एक रूप माँ कालरात्रि है, जिनकी पूजा सातवें दिन की जाती है। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, शारदीय नवरात्रि में माँ कालिका की उपासना न केवल की जाती है, बल्कि यह नवदुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है।

बेटे के इन नामों में छुपा है माता दुर्गा का आशीर्वाद, नाम के साथ अर्थ भी हैं बहुत सुंदर

बेटे के इन नामों में छुपा है माता दुर्गा का आशीर्वाद, नाम के साथ अर्थ भी हैं बहुत सुंदरBoys names inspired by goddess durga: भारतीय संस्कृति में अपने बच्चों का नामकरण देवताओं और देवियों के नाम पर करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे न केवल बच्चे को एक सुंदर पहचान मिलती है, बल्कि माना जाता है कि उस पर जीवन भर देवी-देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। जब बात शक्ति की देवी मां दुर्गा की आती है, तो उनके कई नाम लड़कियों के लिए बेहद लोकप्रिय हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई शक्तिशाली और प्रेरणादायक नाम भी हैं, जो लड़कों के लिए एकदम सही हैं और जिनमें माता दुर्गा का आशीर्वाद छिपा है?

Indo pak war: क्या पाकिस्तान करेगा भारत पर अटैक या होगा आतंकवादी हमला?

Indo pak war: क्या पाकिस्तान करेगा भारत पर अटैक या होगा आतंकवादी हमला?india pakistan war prediction: 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया। 7 मई को, भारत ने पाकिस्तान के 9 से अधिक आतंकवादी अड्डों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके जवाब में, 8 मई की रात को पाकिस्तान ने 500 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत के 15 शहरों पर हमला किया, लेकिन भारत ने इस हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधिHow to worship Maa Kalaratri at home: माता कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाईं अर्थात् इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर जानिए गरबा नृत्य के प्रकार

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर जानिए गरबा नृत्य के प्रकारSharad Navratri Garba dance types: गरबा केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि देवी मां के प्रति श्रद्धा, सामूहिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। गरबा नृत्य के विविध रूप हमें यह सिखाते हैं कि कैसे परंपरा और आधुनिकता का मेल एक सुंदर अनुभव बना सकता है। आइए वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिये प्रस्तुत हैं गरबा नृत्य के प्रमुख प्रकारों के बारे में विशेष जानकारी...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर चतुर्थी की देवी कूष्मांडा की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर चतुर्थी की देवी कूष्मांडा की कथा, मंत्र और पूजा विधिHow to worship Maa Kushmanda at home: देवी कूष्मांडा की आठ भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके सात हाथों में क्रमशः कमण्डल, धनुष, बाण, कमल-पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं...
