बुधवार, 24 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. shani mangal ka shadashtak yog 3 rashiyon ke liye shubh
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (17:28 IST)

Shadashtak Yoga 2025: शनि मंगल का षडाष्टक योग, 3 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

षडाष्टक योग 2025: शनि-मंगल का संयोग, इन 3 राशियों को मिलेगा लाभ

षडाष्टक योग 2025
Shani mangal ka shadashtak yog: वैदिक ज्योतिष में शनि को सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है, जो एक राशि में लगभग ढाई साल तक रहते हैं। इस समय, 29 मार्च से मीन राशि में जाने के बाद वर्तमान में इसी राशि में वक्री अवस्था में हैं। 13 सितंबर को मंगल ने तुला राशि में गोचर करके शनि के साथ षडाष्टक योग बनाया  है। यह योग 3 राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है।
 
षडाष्टक योग क्या है?
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब दो ग्रह एक-दूसरे से 150 डिग्री (यानी छठे और आठवें भाव) पर स्थित होते हैं, तो षडाष्टक योग बनता है। इस समय शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में और मंगल तुला राशि में विराजमान होंगे, जिससे यह योग बन रहा है। शनि की वक्री अवस्था के कारण इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। यह षडाष्टक योग 3 राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी हो सकता है।
 
1. मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए यह योग बहुत ही लाभकारी साबित होगा।
धन लाभ: मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ने से अचानक धन लाभ के योग हैं।
करियर और व्यापार: करियर में लंबे समय से चली आ रही परेशानियाँ खत्म होंगी। व्यापार में आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे।
व्यक्तिगत जीवन: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और रिश्तों में आ रही खटास दूर होगी।
 
2. मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि-मंगल का यह संयोग अनुकूल रहने वाला है।
आर्थिक स्थिति: आपकी मेहनत रंग लाएगी और व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। गुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपकी आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी।
नई शुरुआत: आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा।
 
3. मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के लिए यह षडाष्टक योग अनुकूल रहेगा।
करियर और नौकरी: आपकी मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो यह समय सफलता दिलाने वाला है।
व्यापार: व्यापार में हो रहे नुकसान से राहत मिलेगी और नए ऑर्डर प्राप्त होंगे।
पारिवारिक और आर्थिक जीवन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध सुधरेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
 
 
 
 
 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपाय

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपायShardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय करने से सुख, शांति और धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये उपाय देवी दुर्गा की कृपा पाने और ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि के लिए 10 विशेष उपाय नीचे दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधिShardiya navratri 2025: 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ जानिए इसके नियम और विधि।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानेंRules for durga chalisa paath reciting: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है जो 22 सितंबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान कई लोग नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ दुर्गाशप्तशति का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम और महत्व हैं, जिनका पालन करने से पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यहां कुछ खास नियम दिए गए हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिनShardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नौदुर्गा के 9 दिनों के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य और 9 स्तुति

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नौदुर्गा के 9 दिनों के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य और 9 स्तुतिShardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो गया है। इस बार यह पर्व 10 दिनों तक अर्थात 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इस अवसार पर जानिए नवरात्रि की नवदुार्ग के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य, 9 स्तुति सहित माता के वाहन, भुजाएं में अस्त्र शस्त्र और प्रत्यके माता के स्वरूप के बारे में जानिए चित्रों के माध्यम से।

और भी वीडियो देखें

Indo pak war: क्या पाकिस्तान करेगा भारत पर अटैक या होगा आतंकवादी हमला?

Indo pak war: क्या पाकिस्तान करेगा भारत पर अटैक या होगा आतंकवादी हमला?india pakistan war prediction: 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया। 7 मई को, भारत ने पाकिस्तान के 9 से अधिक आतंकवादी अड्डों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके जवाब में, 8 मई की रात को पाकिस्तान ने 500 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत के 15 शहरों पर हमला किया, लेकिन भारत ने इस हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधिHow to worship Maa Kalaratri at home: माता कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाईं अर्थात् इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर चतुर्थी की देवी कूष्मांडा की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर चतुर्थी की देवी कूष्मांडा की कथा, मंत्र और पूजा विधिHow to worship Maa Kushmanda at home: देवी कूष्मांडा की आठ भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके सात हाथों में क्रमशः कमण्डल, धनुष, बाण, कमल-पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 सितंबर, 2025)Today Rashifal 24 September 2025 | कैसा रहेगा आज 24 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों के दैनिक राशिफल से संबंधित एकदम सटीक जानकारी...

24 September Birthday: आपको 24 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 September Birthday: आपको 24 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com