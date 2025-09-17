बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Narendra Modi Horoscope: मोदी जी के मूलांक 8 पर किस गृह की है विशेष कृपा, अंकगणित के अनुसार 8 मूलांक के लोगों में होते हैं कौन से गुण

Numerology 8 People Traits: अंक ज्योतिष के अनुसार, हर अंक का अपना विशेष महत्व होता है और यह व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और करियर को प्रभावित करता है। अंक 8 को एक शक्तिशाली और रहस्यमयी अंक माना जाता है, जिस पर न्याय के देवता शनि देव की विशेष कृपा रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूलांक भी 8 है, जिसका असर उनके राजनीतिक सफर और व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 के लोगों में कौन-कौन से गुण होते हैं और शनि की कृपा उन पर कैसे बरसती है।

मूलांक 8 पर रहता है शनि देव का हाथ
मूलांक 8 उन लोगों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो। इस अंक का सीधा संबंध शनि ग्रह से है। शनि ग्रह को कर्मफल दाता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यही कारण है कि मूलांक 8 वाले लोग कड़ी मेहनत, अनुशासन और धैर्य के प्रतीक होते हैं।
इन लोगों का जीवन अक्सर संघर्षों से भरा होता है, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। वे अपनी चुनौतियों को अपनी ताकत बनाते हैं और एक-एक करके हर बाधा को पार करते जाते हैं। शनि की धीमी गति की तरह, ये लोग भी अपने लक्ष्य की ओर धीरे-धीरे लेकिन लगातार बढ़ते हैं, और अंततः एक बड़ी सफलता हासिल करते हैं।

मूलांक 8 वालों के विशेष गुण
1. असीम धैर्य और दृढ़ता: मूलांक 8 के जातक अत्यंत धैर्यवान होते हैं। वे जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लगातार प्रयास और समय की आवश्यकता होती है। वे अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं।
2. दूरदर्शिता: ये लोग दूर की सोचते हैं। वे केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी ध्यान में रखकर काम करते हैं। यही गुण उन्हें व्यापार और राजनीति जैसे क्षेत्रों में सफल बनाता है, जहाँ रणनीतिक सोच की आवश्यकता होती है।
3. अनुशासन और कड़ी मेहनत: शनि का प्रभाव इन लोगों को अत्यंत अनुशासित और परिश्रमी बनाता है। वे अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाते। उनकी सफलता के पीछे उनकी अथक मेहनत और लगन होती है।
4. परोपकारी स्वभाव: भले ही ये लोग बाहर से गंभीर दिखें, लेकिन अंदर से ये बहुत दयालु और परोपकारी होते हैं। वे गरीबों और कमजोरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। उनकी पहचान अक्सर समाज सेवा के कार्यों से होती है।
5. राजनीति में आशातीत सफलता: अंक 8 के लोग पॉलिटिक्स में विशेष रूप से सफल होते हैं। उनका मेहनती स्वभाव, जनता से जुड़ने की क्षमता और नेतृत्व के गुण उन्हें शीर्ष पर पहुँचाते हैं। शनि की कृपा से उन्हें जनता का समर्थन और सम्मान मिलता है, जिससे वे राजनीतिक चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मूलांक 8 होना उनके इस सफल राजनीतिक करियर को और भी प्रमाणित करता है।

मेहनत से हासिल करते हैं स्थायी और ठोस सफलता
मूलांक 8 के लोगों पर शनि की कृपा होने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें सबकुछ आसानी से मिल जाएगा। बल्कि, इसका अर्थ यह है कि शनि देव उन्हें कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद ही सफलता देते हैं। यह सफलता स्थायी और ठोस होती है। शनि उन्हें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराते हैं और उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। इस तरह मूलांक 8 के लोग जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपनी मेहनत से भाग्य को बदलते हैं। शनि की विशेष कृपा के कारण उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सम्मान प्राप्त होता है।
