गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (14:01 IST)

september 2025 numerology: सितंबर में इन मूलांक के लोगों पर किस्मत होगी मेहरबान, छप्पर फाड़ कर बरसेगी दौलत

September 2025
Numerology predictions september 2025: ज्योतिष शास्त्र में मूलांक का विशेष महत्व है, जो हमारे जन्म की तारीख से निकाला जाता है। मूलांक हमारे व्यक्तित्व, भाग्य और भविष्य को प्रभावित करता है। सितंबर का महीना कई लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा के अनुसार, कुछ खास मूलांक वालों के लिए यह महीना बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है। आइए जानते हैं कि कौन से मूलांक हैं, जिनके लिए सितंबर में किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं और धन की वर्षा होगी।

मूलांक 1: (जन्म तिथि 1, 10, 19, 28)
मूलांक 1 के स्वामी सूर्य देव हैं, जो सम्मान, नेतृत्व और ऊर्जा के कारक हैं। सितंबर का महीना मूलांक 1 वालों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपको करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी और आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है। इस महीने आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे।

मूलांक 3: (जन्म तिथि 3, 12, 21, 30)
मूलांक 3 का स्वामी गुरु ग्रह है, जो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। सितंबर का महीना मूलांक 3 के लोगों के लिए आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी होगा। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। निवेश से भी आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। यह समय आपके लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का है। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

मूलांक 5: (जन्म तिथि 5, 14, 23)
मूलांक 5 के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो बुद्धि और व्यापार के कारक हैं। सितंबर का महीना मूलांक 5 वालों के लिए करियर और व्यापार में उन्नति लेकर आएगा। आपके संचार कौशल में सुधार होगा, जिससे आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। नई डील या साझेदारी के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। इस महीने आप अपनी बुद्धि और विवेक से धन कमाने के नए अवसर ढूंढेंगे।

मूलांक 8: (जन्म तिथि 8, 17, 26)
मूलांक 8 का स्वामी शनि देव हैं, जो कर्म और न्याय के देवता हैं। सितंबर का महीना मूलांक 8 वालों के लिए कड़ी मेहनत का फल लेकर आएगा। आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम आपको मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और समाज में सम्मान बढ़ेगा। इस महीने आपको धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि शनि देव धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से फल देते हैं।

मूलांक 9: (जन्म तिथि 9, 18, 27)
मूलांक 9 के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो ऊर्जा और साहस के प्रतीक हैं। सितंबर का महीना मूलांक 9 वालों के लिए बहुत ही ऊर्जावान रहेगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। इस महीने आप जो भी जोखिम लेंगे, वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 
