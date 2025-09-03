बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 04 September 2025
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 4 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Vamana Jayanti 2025: वामन जयंती कब है, जानें मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और महत्व
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 4 सितंबर, 2025, गुरुवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-भाद्रपद
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शरद
 
वार-गुरुवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वादशी
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराषाढ़ा
 
योग (सूर्योदयकालीन)-सौभाग्य
 
करण (सूर्योदयकालीन)-बव
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय):
 
दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
 
दिशा शूल-आग्नेय  
 
योगिनी वास-नैऋत्य
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
चंद्र स्थिति: धनु
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:। (इस मंत्र जाप से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।)
 
आज का उपाय-विष्णु मंदिर में केसर की खीर अर्पित करें।
 
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-पद्मा (जलझूलनी) एकादशी व्रत-(निम्बार्क)/श्री वामन जयंती
 
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
