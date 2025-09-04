गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (14:21 IST)

september 2025 panchak: सितंबर में इस तारीख से लगने वाले हैं पंचक, भूलकर भी न करें ये 5 काम, वर्ना हो सकता है नुकसान

panchak kab hai september 2025
september 2025 panchak dates: ज्योतिष शास्त्र में पंचक को एक ऐसा समय माना जाता है जब कुछ विशेष कार्यों को करने से बचना चाहिए। यह एक अशुभ काल होता है, जो पांच दिनों तक चलता है। इस दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि यह समय कुछ शुभ कार्यों के लिए सही नहीं माना जाता। सितंबर महीने में भी पंचक लगने जा रहा है। आइए जानते हैं कि यह कब से कब तक रहेगा और इस दौरान किन 5 कामों से बचना चाहिए।
 
सितंबर में कब लगेगा पंचक?
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सितंबर महीने में पंचक 6 सितंबर, शुक्रवार को शुरू होगा और 10 सितंबर, मंगलवार तक रहेगा। इस पांच दिवसीय अवधि के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं।
 
क्या होता है पंचक?
जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो इन पांच नक्षत्रों के मेल को पंचक कहते हैं। ये पांचों नक्षत्र मिलकर पंचक का निर्माण करते हैं, और ज्योतिष के अनुसार, इस दौरान किए गए कुछ कार्य अशुभ फल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर इस समय कोई अशुभ घटना होती है, तो वह पांच बार दोहराई जा सकती है।
 
पंचक के दौरान ना करें ये 5 काम
घर की छत डालना या निर्माण कार्य: पंचक के दौरान घर की छत डालना या किसी भी तरह का बड़ा निर्माण कार्य शुरू करना अशुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से घर में पांच बार कलह या परेशानी आ सकती है।
दक्षिण दिशा की यात्रा: दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। इसलिए, पंचक काल में इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के अनिष्ट से बचा जा सके।
लकड़ी, ईंधन या घास का संग्रह: पंचक के दौरान घर में लकड़ी, घास या किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ को इकट्ठा करने से बचना चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसा करने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
शवदाह (अंतिम संस्कार): पंचक में अंतिम संस्कार करना सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। इस अशुभता को दूर करने के लिए विशेष अनुष्ठान और उपाय किए जाते हैं।
विवाह और मुंडन जैसे शुभ कार्य: हालांकि पंचक को सभी शुभ कार्यों के लिए अशुभ नहीं माना जाता, लेकिन शादी, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान टालने की सलाह दी जाती है।
