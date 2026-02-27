शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. धार्मिक आलेख
  4. Why is Rangbhari Ekadashi celebrated on the day of Amalaki Ekadashi?
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (10:45 IST)

आमलकी एकादशी के दिन क्यों मनाते हैं रंगभरी एकादशी?

रंगभरी ग्यारस पर रंग खेलते हुए शिवजी संग पार्वती जी का मनमोहक फोटो
Rangbhari n Amalaka Ekadashi : हिन्दू धार्मिक शास्त्रों में रंगभरी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव माता गौरा और अपने गणों के साथ रंग-गुलाल से होली खेलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी एक ही दिन मनाई जाती हैं, लेकिन इनके पीछे की मान्यताएं और परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों में भिन्न हैं।ALSO READ: Amlaki Ekadashi Katha: आमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा कहानी
 

भगवान शिव और माता पार्वती का गौना

होली की शुरुआत (फाग का स्वागत)

आमलकी एकादशी का महत्व (पौराणिक पक्ष)

 

इसे रंगभरी एकादशी क्यों कहते और मनाते हैं, इसके मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:

 

1. भगवान शिव और माता पार्वती का गौना

मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर विवाह के बाद, इसी दिन यानी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को भगवान शिव माता पार्वती का 'गौना' कराकर पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी/ वाराणसी लाए थे। इस खुशी में शिव के गणों और भक्तों ने उन पर जमकर अबीर और गुलाल उड़ाया था। वाराणसी में आज भी इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और भारी मात्रा में गुलाल उड़ाकर होली का औपचारिक आगाज किया जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है।ALSO READ: आमलकी एकादशी व्रत: इस विधि से करने पर मिलता है पुण्य फल, जानें तिथि और कथा

 

2. होली की शुरुआत (फाग का स्वागत)

रंगभरी एकादशी को ब्रज और उत्तर भारत के कई हिस्सों में होली के त्योहार की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। इस दिन से लोग रंगों से खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह होली से ठीक पहले वाली बड़ी एकादशी है, इसलिए इसे 'रंगभरी' यानी रंगों से भरी एकादशी कहा जाता है।
 

3. आमलकी एकादशी का महत्व (पौराणिक पक्ष)

जहां 'रंगभरी' नाम भगवान शिव से जुड़ा है, वहीं 'आमलकी' नाम भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष से जुड़ा है। रंगभरी एकादशी के दिन लोग आमलकी के पेड़ को सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और इसके साथ ही विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।शास्त्रों के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उसी समय 'आंवले' के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु ने कहा था कि जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। 
 
सीधे शब्दों में जानें तो यह दो परंपराओं का संगम है। वैष्णव संप्रदाय के लिए यह दिन आमलकी एकादशी है, जो कि आंवले की पूजा और विष्णु भक्ति के लिये जाना जाता है। शैव संप्रदाय और काशी वासियों के लिए यह रंगभरी एकादशी है अर्थात् शिव-पार्वती का स्वागत और होली का प्रारंभ। यह साल का इकलौता ऐसा दिन है जब महादेव के भक्त उन्हें 'गुलाल' अर्पित करते हैं, क्योंकि आमतौर पर शिव जी को भस्म चढ़ाई जाती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: होलिका दहन के दिन महालक्ष्मी जयंती, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
काशी में होली की अनोखी शुरुआत: मसान होली सहित जानिए 5 चौंकाने वाली परंपराएं

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपाय

Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपायRemedies for Holika Dahan: शास्त्रानुसार यह सिद्धांत तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रबल-प्रारब्ध को केवल भोग कर ही नष्ट किया जा सकता है किंतु मन्द-प्रारब्ध के लिए हमारे शास्त्रों में कई ऐसे दुर्लभ और अचूक उपायों का वर्णन मिलता है जिससे साधक अपने जीवन की प्रतिकूलता में न्यूनाधिक कमी कर अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?

भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?Khatu Shyam Mandir Temple: खाटू श्याम मंदिर से जुड़े 10 प्रमुख मंदिरों की पूरी जानकारी। जानिए कौन सा है असली मूल मंदिर और कहां स्थित है खाटू श्याम बाबा का प्राचीन धाम।

और भी वीडियो देखें

काशी में होली की अनोखी शुरुआत: मसान होली सहित जानिए 5 चौंकाने वाली परंपराएं

काशी में होली की अनोखी शुरुआत: मसान होली सहित जानिए 5 चौंकाने वाली परंपराएंHoli 2026: काशी, जिसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है, वहां की होली बाकी दुनिया से बिल्कुल जुदा है। यहाँ होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के उत्सव का मिलन है। काशी में होली की शुरुआत रंगभरी एकादशी से हो जाती है। 27 फरवरी 2026 को रंगभरी एकादशी है। यहां काशी की होली और प्रसिद्ध 'मसान होली' से जुड़ी 5 रोचक बातें दी गई हैं।

आमलकी एकादशी के दिन क्यों मनाते हैं रंगभरी एकादशी?

आमलकी एकादशी के दिन क्यों मनाते हैं रंगभरी एकादशी?Rangbhari Ekadashi 2026 : रंगभरी एकादशी आमलकी एकादशी के दिन मनाई जाती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की एकादशी तिथि को होती है। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रंगभरी एकादशी का महत्व और इसे मनाने का कारण निम्नलिखित हैं...

Amlaki Ekadashi Katha: आमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा कहानी

Amlaki Ekadashi Katha: आमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा कहानीPhalguna Shukla Ekadashi Katha: साल 2026 में आमलकी एकादशी 27 फरवरी, शुक्रवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। यह एकादशी जन्म-जन्मांतर के सभी पापों को नष्ट करके विष्णुलोक देने वाली मानी गई है। यहां पढ़ें आमलकी एकादशी की कथा...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 फरवरी, 2026)Today 27 February horoscope in Hindi 2026 : आज 27 फरवरी 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

27 February Birthday: आपको 27 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

27 February Birthday: आपको 27 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!27 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com