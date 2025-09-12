शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (15:26 IST)

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफल

Prediction on modi: 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, आने वाला समय उनके लिए है खास

Narendra Modi Horoscope
Narendra Modi Birthday 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में दोपहर 12:09 बजे हुआ था। ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, उनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। सूर्य और पाश्चात्य राशि कन्या है। इस साल 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएँगे। आइए उनकी वर्षफल कुंडली के आधार पर जानते हैं कि सितंबर 2026 तक उनका आने वाला साल कैसा रहेगा।
 
नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली
उनकी कुंडली के पहले भाव (लग्न) में मंगल और चंद्रमा विराजमान हैं। मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी योग बनता है। इसके साथ ही, लग्न का स्वामी मंगल केंद्र में अपनी राशि में स्थित होकर ‘रूचक’ नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है।
 
1. चंद्र-मंगल की युति: यह योग जातक को एक सफल नेता, वकील, डॉक्टर या प्रशासनिक अधिकारी बनाता है।
 
2. रूचक राजयोग: मंगल अपनी राशि में होने के कारण रूचक राजयोग बना रहा है। मंगल छठे और पहले भाव का स्वामी होकर लग्न में स्थित है, जिससे उनके विरोधी उन पर हावी नहीं हो पाते।
 
3. उच्च का गुरु: चौथे भाव में गुरु शनि की कुंभ राशि में विराजमान है, जो लोगों के बीच लोकप्रियता और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। पाँचवें भाव में राहु और दसवें भाव (सिंह राशि) में शुक्र और शनि की युति है, जिसकी दृष्टि चौथे भाव पर है।
 
4. शुक्र-शनि की युति: यदि यह युति दसवें भाव में हो, तो व्यक्ति की जीवनशैली राजाओं जैसी होती है।
 
5. एकादश भाव: कन्या राशि में केतु, सूर्य और बुध की युति है। सुख और समृद्धि के भाव एकादश में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है।
 
वर्षफल कुंडली और भविष्य की भविष्यवाणी
वर्षफल की मूंथा
वर्तमान में नरेंद्र मोदी की कुंडली में मूंथा पहले भाव में है, जो एक अनुकूल स्थिति है। सितंबर 2026 तक उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। इस मेहनत के बाद ही उन्हें चौतरफा प्रगति और बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
 
  • वे अपने विरोधियों को हराने में सक्षम होंगे।
  • उनका मान-सम्मान बढ़ेगा।
  • उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आर्थिक रूप से वे अधिक समृद्ध होंगे।
 
वर्तमान ग्रह गोचर
राहु: कुंभ राशि में लग्न में मौजूद है।
शनि: दूसरे भाव (मीन) में है।
बृहस्पति: पाँचवें भाव (मिथुन) में है।
चंद्रमा: छठे भाव (कर्क) में अपनी राशि में है।
शुक्र और केतु: सातवें भाव में युति बना रहे हैं।
मंगल: भाग्य भाव (नौवें भाव) में तुला राशि में है।
 
ज्योतिषीय दशा
लाल किताब: लाल किताब ज्योतिष के अनुसार, 17 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2026 तक शनि की महादशा चल रही है, जिसके अंतर्गत शनि की ही अंतर्दशा है। इसके बाद 17 सितंबर 2032 तक राहु की दशा शुरू होगी।
 
वैदिक ज्योतिष: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 7 दिसंबर 2020 से मंगल की महादशा चल रही है, जो 7 मई 2027 तक रहेगी। वर्तमान में मंगल में शुक्र की अंतर्दशा है, जो 1 जनवरी 2027 तक चलेगी, जिसके बाद 7 मई 2027 तक सूर्य की अंतर्दशा रहेगी।
 
दशाफल: इस दशा का संकेत है कि वर्ष 2027 तक प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति और भारत का सम्मान पूरी दुनिया में और भी अधिक बढ़ेगा। इसका अर्थ है कि उन्हें 2027 तक कोई पद से नहीं हटा सकता है। हालांकि, वर्ष 2026 में ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, जब केंद्र सरकार को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ें, क्योंकि यह साल भारत में जनविद्रोह और दुनिया भर में नरसंहार का साल माना जा रहा है।
Shardiya navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानिए किस पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गा

Shardiya navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानिए किस पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गाShardiya Navratri 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का महापर्व उत्सव प्रारंभ होता है जो नवमी तक चलता है। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। 2 अक्टूबर को विजयादशमी रहेगी। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं।

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?shradh 2025 start date and end date: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं जो 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान समाप्त होंगे। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है। जिनका इस तिथि को निधन हुआ है या जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध इस दिन करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात-अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या, महालय समापन आदि नामों से जाना जाता है।

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटक

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटकSeptember 2025 calendar: पिशाच योग, खप्पर योग, षडाष्टक योग, समसप्तक योग सहित कई अशुभ योग के चलते वर्ष 2025 अब तक घटना और दुर्घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। वर्तमान में भी खप्पर योग, षडाष्टक योग और समसप्तक योग बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में ग्रह नक्षत्र का गोचर देश और दुनिया में मिलेजुले घटनाक्रम को जन्म देगा। आओ जानते हैं सितंबर 2025 के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट।

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?shraaddh karm na karane par kya hota hai: श्राद्ध कर्म हिन्दू धर्म की एक महत्वपूर्ण पितृ-परंपरा है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए तर्पण, पिंडदान और पूजा की जाती है। इसे श्रद्धा और कर्तव्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन अक्सर सवाल उठता है- 'अगर कोई श्राद्ध कर्म न करे तो क्या होता है'। आइए जानते हैं यहां...

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?Indira Ekadashi 2025: एकादशी श्राद्ध का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पितृपक्ष के मध्य‑भाग में आता है। इस दिन यह माना जाता है कि पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि विधियों से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीचे कुछ सामान्य रीति‑रिवाज और उपाय दिए जा रहे हैं जो इस दिन किए जाते हैं:

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2025)Today 12 September 2025 horoscope in Hindi : आज 12 सितंबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

12 September Birthday: आपको 12 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

12 September Birthday: आपको 12 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय12 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्म

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्मpitru shradha paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्‍विन माह की अमावस्या तक अर्थात पितरों के लिए 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष रहता है। यदि इन दिनों में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ष के अन्य बचे दिनों में से 80 दिन ऐसे आते हैं जबकि श्राद्ध किया जा सकता है। अथार्त एक वर्ष में कुल 96 श्राद्ध के दिन रहते हैं। आओ जानते हैं कि वे कौन कौनसे दिन रहते हैं।
