बुधनी में आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में धरने पर शिवराज, अपनी ही सरकार को घेरा

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवराज के संसदीय क्षेत्र बुधनी विधानसभा के कोसमी गांव में वन विभाग और प्रशासन द्वारा आदिवासियों के घरों पर बुलड़ोजर चलाने पर शिवराज रविवार को भड़क गए और धरने पर बैठ गए।





कोसमी गांव गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ने, उनकी फसलें नष्ट होने और पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को मिट्टी से भर दिए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। इसके साथ मौके पर वन विभाग और प्रशासन के किसी भी बड़े अधिकारी के मौजूद नहीं होने पर भी शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। उन्होंने घटनास्थल से ही मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी फोन कर गरीब परिवारों के घर तोड़े जाने की जानकारी दी। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं रूकने पर शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठ गए।





इस मामले में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी चर्चा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि गरीब परिवारों को बेघर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं, उनके लिए नए घर बनवाए जाएंगे। साथ ही, जब तक उनके रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उनके रहने और खाने-पीने की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।





इस कार्रवाई में केवल घर ही नहीं टूटे, बल्कि पीड़ित परिवारों की आजीविका पर भी चोट पहुंची है। मक्के और तुअर की फसलें पूरी तरह नष्ट किए जाने और सिंचाई और पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को भी मिट्टी से भर दिए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा विरोध जताया। गरीब परिवारों के सामने घर, भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों का संकट खड़ा होने के बीच उन्होंने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के तेवरों से साफ है कि गरीब परिवारों के घर उजाड़ने के इस मामले को वो गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आवास और तत्काल राहत दिलाने का भरोसा दिया है।





पहले भी कोर कमेटी में उठाए थे सवाल- इससे पहले भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये पर सरकार को घेरा था। कोर कमेटी की बैठक में उन्होंने सीहोर कलेक्टर द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने का मुद्दा उठाते हुए ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही, सीहोर के कोसमी गांव में आदिवासियों के घरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर तीखा आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने साफ किया कि गरीबों के साथ इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

