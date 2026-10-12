  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. vibrant-navratri-festival-2026-ahmedabad-gmdc-ground-launch
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: अहमदाबाद , Monday, 12 October 2026 (10:00 IST)

अहमदाबाद में 'वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव 2026' का भव्य शुभारंभ: CM भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन

bhupendra patel in Vibrant Navratri Festival 2026
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (10:09 IST)
google-news
जगतजननी मां आदिशक्ति की आराधना के पवित्र पर्व नवरात्रि का गुजरात में भक्ति भाव और उत्साह के साथ शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर गुजरात पर्यटन निगम द्वारा अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध GMDC ग्राउंड में आयोजित राज्यस्तरीय 'वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव 2026' का रंगारंग शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दीप प्रज्वलित कर इस भव्य महोत्सव का उद्घाटन किया। ALSO READ: गुजरात में 30 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, 136 बस स्टेशनों पर खुलेंगे ग्राम हाट
 
नवरात्रि के पहले ही दिन महोत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मां अंबा की आराधना, पारंपरिक गरबा और गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संगम समान यह महोत्सव नवरात्रि के माहौल को और भी रंगीन बनाएगा। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से गरबा प्रेमी और दर्शक इस उत्सव में शामिल होकर नवरात्रि की परंपरा को उत्साहपूर्वक मना रहे हैं।

सुरक्षा और सुविधाओं के लिए प्रशासन तैयार

GMDC ग्राउंड में बड़ी संख्या में जुटने वाले आगंतुकों और गरबा प्रेमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तंत्र द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। महोत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और यातायात (ट्रैफिक) की समस्या पैदा न हो, इसके लिए सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की विशेष योजना बनाई गई है।
 
इसके अलावा पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे, मेडिकल बूथ, कंट्रोल रूम और फायर सेफ्टी सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य महोत्सव में भाग लेने वाले नागरिकों को एक सुरक्षित और सुखद वातावरण प्रदान करना है। ALSO READ: गुजरात के किसानों को भूपेंद्र पटेल की बड़ी सौगात, 80 हजार हेक्टेयर खरीफ फसल को मिलेगा पानी
 

भक्ति, परंपरा और संस्कृति का त्रिवेणी संगम

'वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव 2026' गुजरात की सांस्कृतिक पहचान को उजागर करने के साथ-साथ नवरात्रि की परंपरा को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है। आने वाले दिनों में भी GMDC ग्राउंड में गरबा और नवरात्रि के जश्न को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल रहने की उम्मीद है।
 
मां आदिशक्ति की आराधना के साथ शुरू हुआ यह महोत्सव अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में नवरात्रि के रंगों को और गहरा करेगा। भक्ति, शक्ति और संस्कृति के त्रिवेणी संगम रूपी इस पर्व में गरबा प्रेमी और नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल होकर नवरात्रि की अनूठी परंपरा को जीवंत रख रहे हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
LIVE: इंडिया गठबंधन का आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, केजरीवाल के खिलाफ FIR

योगी का अखिलेश को खुला चैलेंज! कहा- आइए अयोध्या से आजमाते हैं किस्मत, चेलों से क्या लड़ना

योगी का अखिलेश को खुला चैलेंज! कहा- आइए अयोध्या से आजमाते हैं किस्मत, चेलों से क्या लड़नाyogi adityanath challenges akhilesh yadav: उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्हें अयोध्या से सीधा चुनाव लड़ने का खुला प्रस्ताव दिया है।

OBC आरक्षण पर गरमाई मध्यप्रदेश की सियासत, कांग्रेस बोलीं, सरकार ने OBC की पीठ में घोंपा छुरा, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

OBC आरक्षण पर गरमाई मध्यप्रदेश की सियासत, कांग्रेस बोलीं, सरकार ने OBC की पीठ में घोंपा छुरा, सरकार की मंशा पर उठाए सवालमध्यप्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रहे जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के OBC आरक्षण पर दिए फैसले को पूरी तरह सरकार की नाकामी बताया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहीं है, वहीं सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर इस आगे की विधिक कार्यवाही की बात कही।

सोपोर के जंगलों में मिला हथियारों का जखीरा, MGL, 11 ग्रेनेड और 3 IED बरामद

सोपोर के जंगलों में मिला हथियारों का जखीरा, MGL, 11 ग्रेनेड और 3 IED बरामदSopore Weapons Cache: एक बड़ी कामयाबी में, सोपोर पुलिस ने बोमाई पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुकाम चेरहार के जंगल इलाके से हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। जारी एक बयान में पुलिस ने कहा कि सोपोर पुलिस को मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर जंगल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) चलाया गया।

दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर भड़के संबित पात्रा, मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बताया

दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर भड़के संबित पात्रा, मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बतायादिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली में हुए प्रदर्शन को 'अराजकतावादियों का फ्लॉप शो' करार देते हुए इसे मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बताया।

'जितनी पुलिस बुलानी है बुला लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे...' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

'जितनी पुलिस बुलानी है बुला लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे...' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमलालोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने दावा किया कि वे अपने विरोधियों को अच्छी तरह जानते हैं और मौजूदा सत्ता के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पुलिस कार्रवाई और नेताओं की गिरफ्तारी के बीच राहुल गांधी के इस आक्रामक तेवर ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है।

पूर्व भाजपा विधायक अतर सिंह भड़ाना की पीट-पीटकर हत्या, क्रशर प्लांट शुरू करने को लेकर हुआ था विवाद

पूर्व भाजपा विधायक अतर सिंह भड़ाना की पीट-पीटकर हत्या, क्रशर प्लांट शुरू करने को लेकर हुआ था विवादराजस्थान के भरतपुर जिले में क्रशर प्लांट दोबारा शुरू कराने को लेकर हुए खूनी संघर्ष में भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और पुलिस बल तैनात किया गया है।

राहुल गांधी ने कहा- 200 सरकारी अधिकारी हमारे संपर्क में, हर गद्दार का हिसाब होगा

राहुल गांधी ने कहा- 200 सरकारी अधिकारी हमारे संपर्क में, हर गद्दार का हिसाब होगाकांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के सभी नेता मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और याचिका दायर करेंगे। चीफ जस्टिस ने हमसे याचिका दायर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचा रही है।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी, पीटीआई बोली- सीएम गिरफ्तार

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी, पीटीआई बोली- सीएम गिरफ्तारपाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार को पाकिस्तान सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही राज्य में इमरजेंसी लगा दी है। ऐसा इमरान खान के समर्थन में होने जा रहे एक मार्च से पहले किया गया है

उत्तराखंड में पहली बार कोसी नदी पर महाआरती, क्या बोले सीएम धामी?

उत्तराखंड में पहली बार कोसी नदी पर महाआरती, क्या बोले सीएम धामी?गंगा आरती की तर्ज पर कोसी नदी पर पहली बार शुरू हु्ई महाआरती। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां कोसी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, मां गिरिजा देवी के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था हमारी धार्मिक पंरपराओं को और अधिक समृद्ध बनाती है।

LIVE: राहुल गांधी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के बाद क्या करेंगे?

LIVE: राहुल गांधी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के बाद क्या करेंगे?Latest News Today Live Updates in Hindi : विपक्षी इंडिया गठबंधन आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा। मार्च से पहले राहुल गांधी ने कहा कि हम मार्च लेकर जाएंगे और याचिका दाखिल करेंगे। पल पल की जानकारी...

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।