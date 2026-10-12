अहमदाबाद में 'वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव 2026' का भव्य शुभारंभ: CM भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन

नवरात्रि के पहले ही दिन महोत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मां अंबा की आराधना, पारंपरिक गरबा और गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संगम समान यह महोत्सव नवरात्रि के माहौल को और भी रंगीन बनाएगा। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से गरबा प्रेमी और दर्शक इस उत्सव में शामिल होकर नवरात्रि की परंपरा को उत्साहपूर्वक मना रहे हैं।

આવ્યો, ભક્તિ અને શક્તિનો ઉત્સવ... ​અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડ દ્વારા આયોજિત વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રિ મહોત્સવ 2026 નો ભવ્ય શુભારંભ વિવિધ દેશોના રાજદૂતો અને પ્રતિનિધિઓની ઉપસ્થિતિમાં કરાવ્યો. ગુજરાતની ગરિમા અને પરંપરા સમો ગરબો આજે યુનેસ્કો દ્વારા 'અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસો' તરીકે ઘોષિત થઈને સમગ્ર વિશ્વમાં આપણી સંસ્કૃતિનો ડંકો વગાડી રહ્યો છે. આ ઉત્સવ માત્ર નૃત્ય કે આનંદ પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ માઁ આદ્યશક્તિની આરાધના, ભક્તિ, આપણી અખંડ એકતા અને સમૃદ્ધ વિરાસતનું પ્રતીક છે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શનમાં ​ગુજરાતની સંસ્કૃતિ આજે દેશ-વિદેશમાં ગૌરવપૂર્ણ રીતે ઉજાગર થઈ રહી છે ત્યારે વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રિ ઉત્સવ ભારતીય સંસ્કૃતિના માહાત્મ્યને વધુ બળ અને ઊર્જા આપશે. #VibrantNavratri2026 — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 11, 2026

सुरक्षा और सुविधाओं के लिए प्रशासन तैयार

GMDC ग्राउंड में बड़ी संख्या में जुटने वाले आगंतुकों और गरबा प्रेमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तंत्र द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। महोत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और यातायात (ट्रैफिक) की समस्या पैदा न हो, इसके लिए सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की विशेष योजना बनाई गई है।

भक्ति, परंपरा और संस्कृति का त्रिवेणी संगम

'वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव 2026' गुजरात की सांस्कृतिक पहचान को उजागर करने के साथ-साथ नवरात्रि की परंपरा को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है। आने वाले दिनों में भी GMDC ग्राउंड में गरबा और नवरात्रि के जश्न को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल रहने की उम्मीद है।

मां आदिशक्ति की आराधना के साथ शुरू हुआ यह महोत्सव अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में नवरात्रि के रंगों को और गहरा करेगा। भक्ति, शक्ति और संस्कृति के त्रिवेणी संगम रूपी इस पर्व में गरबा प्रेमी और नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल होकर नवरात्रि की अनूठी परंपरा को जीवंत रख रहे हैं।