गुजरात के किसानों को भूपेंद्र पटेल की बड़ी सौगात, 80 हजार हेक्टेयर खरीफ फसल को मिलेगा पानी

खरीफ की फसल को मिलेगा नया जीवनदान

राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस जनहितकारी निर्णय से दोनों जिलों के लगभग 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई खरीफ फसल को नवजीवन मिलेगा। सिंचाई के लिए आवश्यक पानी मिलने से फसलों का सही विकास होगा और किसानों को होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान से बचाव होगा।

कडाना जलाशय से छोड़ा गया पानी

इस योजना के तहत कडाना जलाशय से कुल 198 मिलियन घन मीटर पानी छोड़ने की मंजूरी दी गई है। नहर नेटवर्क (कैनाल सिस्टम) के जरिए 5,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यह पानी अंतिम छोर के खेतों तक पहुंचेगा, जिससे सभी किसानों को सिंचाई का समान लाभ मिल सकेगा।

किसानों को मिलेगी आर्थिक मजबूती

समय पर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को अपनी खड़ी फसल की देखभाल करने में बड़ी मदद मिलेगी। खेती में सुधार आने से फसल का उत्पादन अच्छा होगा, जिससे दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी।