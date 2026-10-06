गुजरात सरकार की नई वाहन नीति: सरकारी खरीद अब सीधे GeM पोर्टल से होगी, ई-वाहनों को प्रोत्साहन

वाहनों की नई श्रेणी और महत्वपूर्ण निर्णय

फील्ड निरीक्षण और ऑफ-रोड ड्यूटी के लिए सरकार ने वाहनों की एक नई श्रेणी जोड़ी है। इस सुधार के तहत फील्ड निरीक्षण और प्रवर्तन एजेंसियों (Enforcement Agencies) के लिए थार जैसी मजबूत गाड़ियां खरीदने की भी अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा, पंचायत अध्यक्षों के लिए भी एक बड़ा निर्णय लेते हुए, अब उन्हें DDO (जिला विकास अधिकारी) स्तर के अधिकारियों के समकक्ष वाहन खरीदने की मंजूरी दी गई है।

अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए वर्गीकरण

GeM पोर्टल के माध्यम से सीधी खरीद प्रक्रिया

वाहन खरीद प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए किसी भी प्रकार की निविदा (Tender) प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी विभागों को अब बाजार मूल्य पर केंद्रीय सरकारी पोर्टल GeM (Government e-Marketplace) से सीधे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) से ही निर्धारित वाहनों की खरीद करनी होगी।