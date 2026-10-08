अहमदाबाद में 6,500 छात्रों ने बनाई भव्य सप्तरंगी मानव रंगोली: CM भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा, सुशासन और समर्पण के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 'सेवा के रंग, राष्ट्र के संग' संदेश के साथ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अहमदाबाद के जीएमडीसी (GMDC) ग्राउंड में आयोजित इस भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे।

छात्रों की विशाल भागीदारी और मुख्यमंत्री द्वारा उत्साहवर्धन

अहमदाबाद नगर निगम (AMC) तथा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति, अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के लगभग साढ़े छह हजार (6,500) छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मानव आकृति में शामिल सभी विद्यार्थियों के बीच जाकर उनका उत्साहवर्धन किया।

सप्तरंगी मानव रंगोली का मनमोहक दृश्य

इस अनूठी मानव रंगोली में शामिल विद्यार्थियों ने नारंगी (ऑरेंज), पीला, लाल, बैंगनी (पर्पल), हरा, नीला और सफेद सहित सप्तरंगों (सात रंगों) के आकर्षक समूह में एक साथ व्यवस्थित होकर भारत देश का सुंदर नक्शा और राष्ट्रभावना को दर्शाने वाली मानव आकृति बनाई। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की सामूहिक भागीदारी और रंगों के सुंदर संयोजन से पूरा मैदान राष्ट्रभक्ति के रंगों में रंग गया।

गरबा की धुन पर भक्तिमय हुआ माहौल

कार्यक्रम के दौरान न केवल देशभक्ति, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का संगम भी देखने को मिला। मां अंबा के गरबा की मनमोहक प्रस्तुति और संगीत की धुनों से पूरा माहौल भक्ति रस में सराबोर हो गया, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

दिग्गजों और गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस भव्य अवसर पर शहरी विकास राज्य मंत्री दर्शनाबेन वाघेला, महापौर हितेशभाई बारोट, सांसद दिनेशभाई मकवाना तथा हसमुखभाई पटेल उपस्थित रहे। इसके अलावा विधायक सर्वश्री अमितभाई ठाकर, दिनेशसिंह कुशवाहा, जीतूभाई पटेल, हर्षदभाई पटेल, अमूलभाई भट्ट, डॉ. हसमुखभाई पटेल, कौशिकभाई जैन, कंचनबेन रादड़िया, उप-महापौर अंजुबेन शाह, नगर आयुक्त बंछानिधि पानी सहित कई अधिकारी, अग्रणी नेता, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।