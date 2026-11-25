लंदन जाने से रोके जाने के बाद अब CJP नेता सौरव दास पर विदेश मंत्रालय का बड़ा एक्शन! 7 दिन में मांगा नोटिस का जवाब

Saurav Das Passport Notice: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरभ दास के पासपोर्ट विवाद पर विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार, संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) ने दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे पासपोर्ट आवेदन के दौरान दर्ज कराए गए 'जन्मस्थान' (Place of Birth) के विवरण में पाई गई विसंगतियों को लेकर सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने उन्हें सलाह दी है कि जब तक वे नोटिस का संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं कर देते, तब तक अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल न करें।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग में पूरे मामले पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के तहत हर आवेदक के लिए सही और सटीक जानकारी देना अनिवार्य होता है। प्रवक्ता ने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर जांच एजेंसियों या अधिकारियों की रिपोर्ट में यह सामने आता है कि आवेदक ने तथ्यों को छिपाया है या जानकारी में कोई विसंगति है, तो नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है।

दास को 7 दिन की मोहलत

जायसवाल ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर चेन्नई आरपीओ ने 23 नवंबर 2026 को सौरव दास को नोटिस जारी किया। उन्हें सात दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। जवाब दाखिल होने और मामले का निपटारा होने तक उन्हें पासपोर्ट का उपयोग न करने की सलाह दी गई है।

क्या है सौरव दास से जुड़ा यह पूरा मामला?

यह पूरा विवाद उस समय सुर्खियों में आया जब सौरव दास को लंदन (ब्रिटेन) जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से पहले एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रिटेन जा रहे थे, लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पर उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद दास ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

जन्मस्थान और दस्तावेजों में गड़बड़ी : आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सौरभ दास को अगस्त 2019 में पासपोर्ट जारी किया गया था। जांच के दौरान उनके अलग-अलग निवास स्थानों (दिल्ली और पुडुचेरी) से जारी दस्तावेजों तथा पासपोर्ट में दर्ज जन्मस्थान व माता-पिता से जुड़े विवरणों में विसंगतियां पाई गईं। इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) भी दायर की गई है, जिसमें उनके दस्तावेजों और नागरिकता से जुड़े पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं।

नोटिस और इमिग्रेशन अलर्ट

चूंकि चेन्नई पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 23 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका था, इसलिए इमिग्रेशन सिस्टम में उनका पासपोर्ट 'फ्लैग' (लंबित जांच की श्रेणी में) हो गया था। इसी वजह से इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें विदेश यात्रा की मंजूरी नहीं दी। हालांकि, सौरभ दास का दावा है कि उन्हें नोटिस वाला ईमेल फ्लाइट से कुछ घंटे पहले ही मिला था, जिसे वे एयरपोर्ट पर ही देख पाए।

नियमों के अनुसार, दास को निर्धारित समयसीमा (30 नवंबर 2026 तक) के भीतर चेन्नई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपने जन्मस्थान से जुड़े वैध दस्तावेज और जवाब प्रस्तुत करना होगा। यदि पासपोर्ट अधिकारी उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होते हैं या समय पर जवाब नहीं दिया जाता है, तो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(b) के तहत उनका पासपोर्ट जब्त या रद्द किया जा सकता है। फिलहाल, मामला सुलझने तक वे विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे।