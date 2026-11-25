UP Assembly Election 2027: सपा से तकरार के बीच इमरान मसूद का मायावती को खुला न्योता! क्या 30 साल बाद फिर साथ आएंगे 'हाथ' और 'हाथी'?

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही राज्य की सियासत में गठबंधन के समीकरण तेजी से करवट ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर छिड़ी जुबानी जंग के बीच कांग्रेस के लोकसभा सांसद और यूपी के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मसूद ने मायावती को 'बड़ी नेता' बताते हुए बाहर आने और साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की है। इस बयान ने न केवल सपा खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है, बल्कि इस बहस को भी जन्म दे दिया है कि अगर 2027 में कांग्रेस और बसपा एक मंच पर आते हैं, तो यूपी की चुनावी बिसात पर क्या असर पड़ेगा।

क्यों नाराज है कांग्रेस?

उन्होंने कहा कि मायावती बहुत बड़ी लीडर हैं, हम चाहते हैं कि वे बाहर आएं और हमारे साथ रहें। मसूद ने इशारों-इशारों में यह भी कहा कि कांग्रेस के 'हाथ' के बिना न तो सपा की 'साइकिल' आगे बढ़ सकती है और न ही बसपा का 'हाथी' चल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे सपा पर दबाव बनाने की रणनीति के साथ-साथ 'प्लान-बी' की तलाश के रूप में देख रहे हैं। साथ ही मायावती की तरफ से भी फिलहाल इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है।

क्या कांग्रेस के साथ आएंगी मायावती?

लगातार चुनावी हार और घटते जनाधार के बीच बसपा के भीतर भी नई रणनीति पर मंथन का दबाव है। यदि कांग्रेस सम्मानजनक सीटों की पेशकश करती है और राष्ट्रीय स्तर पर दलित-मुस्लिम गठजोड़ का भरोसा दिलाती है, तो सियासत में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस, सपा को छोड़कर बसपा के साथ जाएगी या फिर तीनों दलों का कोई महागठबंधन बनेगा? 2019 के कड़वे अनुभव के बाद मायावती और अखिलेश यादव का फिर से एक साथ आना बेहद मुश्किल माना जाता है।

यूपी की राजनीति का परिदृश्य क्या होगा?

अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन पर मुहर लगती है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले में बदल जाएगी। यूपी में दलित (लगभग 21%) और मुस्लिम (लगभग 19%) मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी बैठती है। कांग्रेस के पास परंपरागत सवर्ण और अल्पसंख्यक वोटों का आधार रहा है, जबकि बसपा के पास अनुसूचित जाति का मजबूत कैडर वोट है। दोनों के मिलने से पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर सीधा उलटफेर हो सकता है।

सपा को सबसे बड़ा झटका

यदि कांग्रेस-बसपा गठजोड़ होता है तो मुस्लिम मतदाताओं के सामने सपा के अलावा एक मजबूत विकल्प खड़ा हो जाएगा। इससे सपा के 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले में बड़ी सेंध लग सकती है और अखिलेश यादव की 'बड़े भाई' वाली भूमिका कमजोर पड़ सकती है। एक तरफ मजबूत दलित-मुस्लिम गठजोड़ भाजपा के लिए कई सीटों पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के दो हिस्सों (सपा बनाम बसपा-कांग्रेस) में बंटने से कई सीटों पर वोटों के बिखराव का सीधा लाभ भाजपा को भी मिल सकता है।

1996 में मिलकर लड़े थे बसपा-कांग्रेस

यूपी की राजनीति में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पहले भी मिलकर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। करीब तीन दशक पहले, 1996 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा संस्थापक कांशीराम और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ था। उस समय अविभाजित उत्तर प्रदेश की कुल 425 विधानसभा सीटों में से बसपा ने 296 सीटों पर और कांग्रेस ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन में बसपा को 67 सीटों पर जीत मिली थी और उसका वोट शेयर 19.64% रहा था, जबकि कांग्रेस को 33 सीटें और 8.35% वोट हासिल हुए थे।

हालांकि यह गठबंधन राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से चूक गया था और भाजपा 174 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन, इस प्रयोग ने साबित किया था कि दोनों दलों के वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर होने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद से दोनों दलों ने कभी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। 2027 की जंग से पहले इमरान मसूद का यह बयान महज सियासी 'प्रेशर टैक्टिक्स' है या फिर यूपी में किसी नए सियासी समीकरण की शुरुआत— इसका जवाब आने वाले दिनों में मायावती के रुख और सपा-कांग्रेस की अगली बैठकों से साफ हो जाएगा।