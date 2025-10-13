सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (11:18 IST)

Weather Update : कहीं चमकी ठंड, कहीं बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : मानसून की विदाई के बीच देश के कई हिस्‍सों में अब ठंड चमकने लगी है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्‍यों में अभी भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के बचे हुए भागों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं अगले पांच दिनों तक दक्षिण भारत के हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत देशभर में तापमान गिरने लगा है। खबरों के अनुसार, मानसून की विदाई के बीच देश के कई हिस्‍सों में अब ठंड चमकने लगी है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्‍यों में अभी भी बारिश की संभावना जताई जा रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के बचे हुए भागों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

वहीं अगले पांच दिनों तक दक्षिण भारत के हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत देशभर में तापमान गिरने लगा है। मध्य प्रदेश में अब सर्दी धीरे-धीरे रंग जमाने लगी है लेकिन कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। अभी प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी की परिस्थितियां अनुकूल हैं हालांकि दक्षिणी जिलों में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। दिल्ली-NCR में अक्टूबर के महीने में ही नवंबर जैसी सर्दी का एहसास हो रहा है। बीते कुछ दिनों से तापमान में गिरावट और हवा में नमी महसूस हो रही है।

मौसम विभाग की मानें तो उत्तर प्रदेश में 12 से 17 अक्टूबर के बीच भारी बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक इस दौरान 30 से 40 किमी की स्पीड से हवा चलने की भी संभावना है। केरल और तमिलनाडु में 12 से 17 अक्‍टूबर, कर्नाटक में 12 से 15 अक्टूबर और आंध्र प्रदेश में 12 से 14 अक्टूबर और पश्चिम बंगाल में 12-13 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है।
मौसम ‌विभाग के मुताबिक, केरल में बहुत से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, 14 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
Edited By : Chetan Gour
इजरायल में आज दीवाली सा माहौल, हमास ने 7 बंधकों के पहले बैच को रिहा किया, पूरे देश में जश्न

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारण

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारणपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है।

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटें

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटेंबिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एनडीए की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाह को 6 सीटें मिलेंगी।

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराज

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराजकांग्रेस नेतृत्व 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बारे में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए बयान से 'बेहद नाराज' है और उसका मानना ​​है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणा

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणाNew disease outbreak in Japan : जापान में नई बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। 3 अक्टूबर तक फ्लू के कारण 4000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। 135 से ज्‍यादा स्कूलों और डे-केयर सेंटरों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है। सरकार ने पूरे देश में फ्लू महामारी की घोषणा कर दी है।

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरलHelicopter crash : अमेरिका में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर खड़े 3 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं।

बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC scam में कोर्ट ने तय किए आरोप

बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC scam में कोर्ट ने तय किए आरोपराउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

पति बना था प्यार में बाधा, पत्नी ने प्रेमी से करवा दी पति की हत्या

पति बना था प्यार में बाधा, पत्नी ने प्रेमी से करवा दी पति की हत्यायूपी के अलीगढ़ के गोंडा में पत्नी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। अपनी मोहब्बत में बाधा बने पति की उसने प्रेमी से गोली मारकर हत्या करा दी। मामला अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला हिरासत में लिया गया है। उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है।

करवा चौथ की रात 12 लुटेरी दुल्हनें कारनामा दिखाकर ऐसे हुईं गायब, प्लान ऐसा कि सिर घूम जाए

करवा चौथ की रात 12 लुटेरी दुल्हनें कारनामा दिखाकर ऐसे हुईं गायब, प्लान ऐसा कि सिर घूम जाएलुटेरी दुल्हनों की करतूतों ने शादी की खुशी मना रहे 12 परिवारों को गहरा सदमा दे दिया है। दो से तीन दिन पूर्व शादी होने के बाद करवाचौथ की रात ये दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गईं। परिवार को सुबह जागने पर उनके गायब होने का पता चला तो उनके होश उड़ गए। पीड़ित परिवारों ने शादी कराने वाले एजेंटों से संपर्क किया तो वह भी गायब था। फरार महिलाएं बिहार की रहने वाली बतायी जा रही हैं

ट्रंप, मैक्रों, मेलोनी, गुटेरेस, गाजा शांति वार्ता में आज मिस्र में जुटेंगे दिग्गज, कौन जाएगा भारत से?

ट्रंप, मैक्रों, मेलोनी, गुटेरेस, गाजा शांति वार्ता में आज मिस्र में जुटेंगे दिग्गज, कौन जाएगा भारत से?मिस्र की राजधानी काहिरा में गाजा शांति समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई वैश्विक नेता शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य गाजा में युद्ध रोकना और पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करना है।

LIVE: गैंगरेप पीड़िता को जान का खतरा, गाजा शांति वार्ता में भारत को बुलावा, ट्रंप ने चीन पर जड़ा 100% टैरिफ

LIVE: गैंगरेप पीड़िता को जान का खतरा, गाजा शांति वार्ता में भारत को बुलावा, ट्रंप ने चीन पर जड़ा 100% टैरिफदुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता ने रविवार को ओडिशा सरकार से अपनी बेटी को इलाज के लिए भुवनेश्वर शिफ्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल में उनकी बेटी की जान को खतरा है, क्योंकि अब धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। फिलहाल पीड़िता का इलाज दुर्गापुर के एक अस्पताल में चल रहा है।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
