फारूक अब्दुल्ला पर गोलीबारी, बाल-बाल बचे पूर्व मुख्‍यमंत्री, आरोपी को किया गिरफ्तार

Firing on Farooq Abdullah : जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर आज जम्मू के ग्रेटर कैलाश में फायरिंग हुई है। खबरों के अनुसार, अज्ञात हमलावर ने उन पर गोली चला दी। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। खबरों के अनुसार, फायरिंग के दौरान डॉ. फारूक अब्दुल्ला बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आरोपी को फारूक अब्दुल्ला के एकदम पास जाकर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है।

इलाके में अफरातफरी का माहौल



बड़ी खबर-



जम्मू में पूर्व मुखमंत्री फारूक अब्दुल्लाह पर एक शादी समारोह में फायरिंग । गोली चली। बाल बाल बचे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी साथ थे।

पुलिस ने की पूरे इलाके की घेराबंदी

हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। फारूक ग्रेटर कैलाश इलाके में एक वकील की शादी में शरीक होने गए थे। आरोपी ने उन पर यह हमला क्यों और किस मकसद से किया फिलहाल यह बात सामने नहीं आई है।

उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी थे साथ

जिस समय फारूक की गाड़ी पर गोलीबारी की गई, उस समय जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी उनके साथ थे। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है।





घटना पर क्‍या बोले- CM उमर अब्दुल्ला? इस घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह दयालु हैं। मेरे पिता बाल-बाल बच गए। सुरक्षा दल ने गोली को रोककर हत्या के प्रयास को नाकाम कर दिया।

घटना का वीडियो आया सामने इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आरोपी को फारूक अब्दुल्ला के एकदम पास जाकर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही वो फायर करता है, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे गिराकर काबू कर लेते हैं।

