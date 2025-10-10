शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. weather update 10 october
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (12:04 IST)

Weather Update : पहाड़ी राज्यों को बर्फबारी से राहत, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

weather update
Weather Update : बारिश की तरह ही सर्दी ने भी 2025 में समय से पहले दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले 8 दिन से रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि आज से पहाड़ी राज्यों को बर्फबारी से राहत मिल सकती है। आज देश के 20 राज्यों में बारिश की संभावना है।
 
कैसा है मौसम : मौसम एजेंसी स्कायमेट के अनुसार, उत्तरी ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। मध्य असम के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। एक ट्रफ दक्षिण ओडिशा से होते हुए तेलंगाना, रायलसीमा और आंतरिक तमिलनाडु से गुजरते हुए मन्नार की खाड़ी तक फैली हुई है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है, जो समुद्र तल से लगभग 4.5 किमी की ऊंचाई तक फैला है। 10 अक्टूबर के आसपास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है।
 
इन परिसंचरणों के चलते पिछले 24 घंटे के दौरान, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश हुई। तटीय ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर-पूर्व बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हुई। झारखंड, उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश दर्ज की गई।
 
अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम : अगले 24 घंटे के दौरान, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभव है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दक्षिण कोकण व गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, तेलंगाना, बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश हो सकती है।
 
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना नहीं : स्काइमेट वेदर के अनुसार, 9 अक्टूबर के बाद पश्चिमी हिमालय में किसी बड़ी बर्फबारी की संभावना नहीं है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अब पूर्व की ओर सरक रहा है। आने वाले एक हफ्ते तक कोई नया मौसमीय तंत्र इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं होगा। इसलिए आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों का मौसम शुष्क, धूप वाला और साफ रहेगा।
 
आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से हिमालयी क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां फिर से तेज होती हैं। तब तक क्षेत्र का मौसम सुहाना, शांत और बर्फबारी के बाद का मनमोहक बना रहेगा-यानी फिलहाल सर्दी की शुरुआत का आनंद लेने का यह बेहतरीन समय है।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Medical Store : बिना फार्मासिस्ट मेडिकल चलाया तो 3 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है नया आदेश

Medical Store : बिना फार्मासिस्ट मेडिकल चलाया तो 3 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है नया आदेशमध्यप्रदेश में अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य है। गैर पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दवा बेचने पर कार्रवाई होगी। अगर बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की जेल के साथ ही 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी देना होगा। स्टेट फॉर्मेसी काउंसिल ने निर्देश जारी कर मेडिकल स्टोर, अस्पताल और काउंसिल को चेतावनी जारी की है।

very shocked : 3 दिन बाद जूता कांड पर CJI बीआर गवई ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे लिए भुला दिया गया अध्याय

very shocked : 3 दिन बाद जूता कांड पर CJI बीआर गवई ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे लिए भुला दिया गया अध्यायCJI बीआर गवई के कोर्ट रूम में सोमवार को 71 वर्षीय एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड के 3 दिन बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस मुद्दे पर बात की। वकील पिछले महीने खजुराहो में विष्णु प्रतिमा की पुनर्स्थापना से जुड़ी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से नाराज था। उन्होंने कहा है कि 'जो कुछ हुआ उससे बहुत स्तब्ध था।'

प्रोपेगंडा मेडिसिन माफियाओं ने बढ़ाया मरीज का मर्ज, कमजोर कानून ने ड्रग माफियाओं को किया मजबूत

प्रोपेगंडा मेडिसिन माफियाओं ने बढ़ाया मरीज का मर्ज, कमजोर कानून ने ड्रग माफियाओं को किया मजबूतहिमाचल के बद्दी, पंजाब में मोहाली, जालधंर और महाराष्‍ट्र के शहरों में संचालित हो रही प्रोपेगंडा मेडिसिन कंपनियां

हरियाणा-IPS सुसाइड, CM से बोलीं IAS पत्नी- ये मर्डर, सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं

हरियाणा-IPS सुसाइड, CM से बोलीं IAS पत्नी- ये मर्डर, सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी FIR दर्ज नहींहरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद उनकी पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि आरोपी सशक्त अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

Transfer Gmail to Zoho Mail: Gmail छोड़ अमित शाह ने अपनाया Zoho Mail, जानिए स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Transfer Gmail to Zoho Mail: Gmail छोड़ अमित शाह ने अपनाया Zoho Mail, जानिए स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेसTransfer Gmail to Zoho Mail: भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपनी आधिकारिक और निजी ईमेल के लिए Gmail के बजाय Zoho Mail का उपयोग शुरू करना, देश में डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। Zoho Mail, एक भारतीय कंपनी होने के नाते, अपने सख्त गोपनीयता मानकों और मेड इन इंडिया समाधानों के कारण सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह बदलाव उन आम यूजर्स के लिए भी एक प्रेरणा है जो अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर अधिक सतर्क रहना चाहते हैं।

और भी वीडियो देखें

चीन और भारत की भू-राजनीतिक रेल प्रतिस्पर्धा

चीन और भारत की भू-राजनीतिक रेल प्रतिस्पर्धाचीन दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाओं में से एक का जल्द ही निर्माण शुरू करने वाला है। उसकी प्रस्तावित शिेंजियांग-तिब्बत रेलवे, लगभग 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उसके उत्तर-पश्चिमी शिंजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ेगी।

LIVE: बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन आज से, 121 सीटों के लिए दाखिल होगा पर्चा

LIVE: बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन आज से, 121 सीटों के लिए दाखिल होगा पर्चाLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण की 121 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं। पहले दिन किसी बड़े नेता के फॉर्म भरने की खबर नहीं। पल पल की जानकारी...

रावलपिंडी चिकन से बहावलपुर नान तक IAF के वायरल मैन्यू में क्या था खास?

रावलपिंडी चिकन से बहावलपुर नान तक IAF के वायरल मैन्यू में क्या था खास?IAF Viral Menu : भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर 'एयरफोर्स मेन्यू कार्ड' जमकर वायरल हो रहा है। इसमें उन पाकिस्तान में तबाह हुए एयरबेस व आतंकी ठिकानों के नामों पर व्यंजनों की लिस्ट बनाई गई जिन पर आपरेशन सिंदूर व बालाकोट एयर स्ट्राइक में कार्रवाई की गई।

भूकंप से थर्राया दक्षिण फिलीपिंस, सुनामी की चेतावनी

भूकंप से थर्राया दक्षिण फिलीपिंस, सुनामी की चेतावनीPhilippines Earthquake : दक्षिण फिलीपिंस में शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई। भूकंप से जानमाल के भारी तबाही की आशंका। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई।

PM मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाया फोन, गाजा पीस प्लान को लेकर दी बधाई, ट्रेड डील पर भी हुई बात

PM मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाया फोन, गाजा पीस प्लान को लेकर दी बधाई, ट्रेड डील पर भी हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गाजा पीस प्लान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। प्रधानंमत्री ने गाजा में शांति को लेकर ऐतिहासिक समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतन्याहू को भी फोन लगाया।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com