Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (18:13 IST)

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा काम

भारतीय रेलवे अब आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। अगर आपकी ट्रेन यात्रा कभी ऐन टाइम पर टल जाती है और आपको टिकट रद्द कराने के लिए परेशान होना पड़ता है तो यह आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख भी बदली जा सकेगी। 
मीडिया खबरों के मुताबिक अब भारतीय रेलवे इसे जल्द लागू कर सकता है। अभी तक टिकट कैंसिल कराकर नई तारीख पर नई बुकिंग करनी पड़ती है। इससे जहां नई बुकिंग का खर्च बढ़ता है, वहीं पुराने टिकट का कैंसिलेशन चार्ज भी कट जाता है। 
 
कई बार यात्रियों को यात्रा टलने के कारण दोहरा नुकसान होता है। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनडीटी को 7 अक्टूबर को बताया था कि जनवरी 2026 से यात्री कन्फर्म टिकट को आगे की तारीख में बदलाव कर सकेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में तारीख बदलने पर कन्फर्म टिकट की गारंटी नहीं होगी। सीट उपलब्धता के आधार पर ही मिलेगी। Edited by : Sudhir Sharma
