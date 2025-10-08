बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुंबई , बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (18:28 IST)

Share Market : बिकवाली के दबाव में टूटा Bazaar, सेंसेक्‍स और निफ्टी में आई गिरावट

Stock market fell under selling pressure
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में 4 दिन की लगातार तेजी के बाद बुधवार को मुनाफावसूली देखने को मिली। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी रही जिससे सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 153.09 अंक गिरकर 81773.66 के लेवल पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 62.15 अंक टूट कर 25046.15 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप के साथ स्मॉल कैप में आज बिकवाली नजर आई। दिन के कारोबार में हाई लेवल पर मुनाफावसूली देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए।
 
मिडकैप के साथ स्मॉल कैप में आज बिकवाली नजर आई।
दिन के कारोबार में हाई लेवल पर मुनाफावसूली देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए। बैंकिंग शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा। आरबीआई के नए ड्राफ्ट नॉर्म्स को लेकर चिंता के चलते बंधन बैंक और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखी गई। वहीं रुपए में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की गिरावट नजर आई।
मंगलवार को सेंसेक्स 136.63 अंक (0.17%) बढ़कर 81,926.75 पर बंद हुआ था। निफ्टी 30.65 अंक (0.12%) बढ़कर 25,108.30 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रुपया सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बुधवार को शुरुआती कारोबार में दो पैसे चढ़कर 88.75 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।
वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News है

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News हैPakistans brutality in PoK: भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान वेबदुनिया डॉट कॉम की एक खबर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' से अनुरोध किया है कि वेबदुनिया की एक खबर ने पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन किया है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राज

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राजउत्तरप्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी रात में इच्छाधारी नागिन बन जाती है। पति ने DM की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है।

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाश

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाशहरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार हरियाणा में एडीजीपी के पद पर थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस हैं। वे अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में हैं।

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जान

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जानभारतीय डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक इराकी बच्चे की सफलतापूर्वक सर्जरी करके जान बचाई गई, जिसका दिल 1 मिनट में 170 से 200 बार धड़कता था। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 साल के लेथ हुसैन अली को इलाज के लिए दो हफ्ते पहले ही दिल्ली लाया गया था।

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा काम

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा कामभारतीय रेलवे अब आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। अगर आपकी ट्रेन यात्रा कभी ऐन टाइम पर टल जाती है और आपको टिकट रद्द कराने के लिए परेशान होना पड़ता है तो यह आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख भी बदली जा सकेगी।

डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार

डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कारNobel Peace Prize and Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर चुके हैं। 'चापलूस' पाकिस्तान भी उनके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर चुका है। हालांकि देखा जाए तो ऐसा कोई भी कारण नहीं बनता कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। अगले कुछ दिनों में संभवत: शुक्रवार को ओस्लो में स्थित नॉर्वेजियन नोबेल समिति दुनिया के इस शीर्ष पुरस्कार के लिए नाम की घोषणा कर सकती है।

tvs rtx 300 एडवेंचर सेगमेंट में मचाने आ रही है धमाल, 15 अक्टूबर को होगी एंट्री, क्या रहेगी कीमत

tvs rtx 300 एडवेंचर सेगमेंट में मचाने आ रही है धमाल, 15 अक्टूबर को होगी एंट्री, क्या रहेगी कीमतभारत की प्रमुख टू-व्हीलर कंपनी TVS मोटर अपनी पहली एडवेंचर टूरर बाइक TVS Apache RTX 300 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबरों के मुताबिक कंपनी इस बाइक को 15 अक्टूबर 2025 को लॉन्च करेगी। यह वही बाइक है जिसे सबसे पहले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 (BMGE’25) में पेश किया गया था।

नर्सिंग के छात्र जनक पलटा मगिलिगन की स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली देख अभिभूत हुए

नर्सिंग के छात्र जनक पलटा मगिलिगन की स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली देख अभिभूत हुएविक्रांत कॉलेज के बी.एससी.नर्सिंग के अंतिम वर्ष के 41 छात्रों व शिक्षको कि समूह सनावदिया स्थित जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अपने शैक्षणिक भ्रमण पर आए। उन्होंने सेंटर की निदेशिका डॉ. जनक पलटा मगिलिगन के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विस्तृत दौरा किया

SDG-7 : आज भी करोड़ों लोग हैं बिजली से वंचित, कैसे मिलेगी विकास की रोशनी?

SDG-7 : आज भी करोड़ों लोग हैं बिजली से वंचित, कैसे मिलेगी विकास की रोशनी?ऊर्जा या बिजली, दुनियाभर में हर व्यक्ति और हर क्षेत्र के विकास की रीढ़ है। बिजली और स्वच्छ ईंधन न केवल हमारी दैनिक की ज़रूरतों को पूरी करते हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन, कृषि और संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी सशक्त बनाते हैं। इसके बावजूद आज भी करोड़ों लोग बिजली और भोजन पकाने के स्वच्छ और सुरक्षित साधनों से वंचित हैं, और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, जलवायु संकट को बढ़ा रही है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
