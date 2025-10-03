शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (18:42 IST)

Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन तेजी, Sensex 224 अंक चढ़ा, Nifty भी 24850 के पार

Stock market remained bullish for second consecutive day
Share Market Update News : स्थानीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 224 अंक चढ़कर 81207 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 58 अंक चढ़कर 24894 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर सबसे ज्यादा 3.40 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। एफएमसीजी, आईटी, फार्मा और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी तेजी रही।
 
खबरों के अनुसार, धातु शेयरों में मजबूत खरीदारी और वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 224 अंक की बढ़त के साथ आज 81207.17 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 58 अंक चढ़कर 24894.25 अंकों के स्तर पर बंद हुआ।
मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर सबसे ज्यादा 3.40 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 शेयर्स में तेजी रही। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में दिन के निचले स्तर से 600 अंक और निफ्टी में 150 अंक की रिकवरी आई। सुबह सेंसेक्स में 200 अंक और निफ्टी में 50 अंक की गिरावट देखने को मिली थी।
एनएसई के मेटल सेक्टर में करीब 2 प्रतिशत और पीएसयू बैंक सेक्टर में 1 प्रतिशत की तेजी रही। इसके अलावा पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारती एयरटेल में भी मजबूती देखने को मिली। एफएमसीजी, आईटी, फार्मा और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी तेजी रही।
