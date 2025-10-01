बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (11:04 IST)

शुरुआती कारोबार में Share Bazaar में तेजी, बढ़त में रहे Sensex और Nifty

Share Market Update News : घरेलू बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 142.63 अंक चढ़कर 80,410.25 अंक पर और एनएसई निफ्टी 50.75 अंक की बढ़त के साथ 24,661.85 अंक पर पहुंच गया। सन फार्मा, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर लाभ में रहे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ब्याज दर पर निर्णय से पहले निचले स्तर पर मूल्य आधारित खरीदारी इसकी मुख्य वजह रही। 
 
बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 142.63 अंक चढ़कर 80,410.25 अंक पर और एनएसई निफ्टी 50.75 अंक की बढ़त के साथ 24,661.85 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से सन फार्मा, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर लाभ में रहे। बजाज फाइनेंस, इटरनल, बजाज फिनसर्व और भारती एयरटेल के शेयर में गिरावट दर्ज की गई।
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी फायदे में रहा जबकि जापान का निक्की 225 नुकसान में रहा। अमेरिकी बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 1.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.02 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 2,327.09 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,761.63 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour 
शुरुआती कारोबार में Share Bazaar में तेजी, बढ़त में रहे Sensex और Nifty

