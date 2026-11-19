Gold Rate : क्या 1 लाख रुपए से नीचे आ जाएगा सोना? कीमतों में गिरावट से निवेशकों की बढ़ी चिंता, भारतीय खरीदारों के लिए क्यों है राहत?

सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट ने दुनियाभर के बाजारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पिछले एक दशक से निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश का विकल्प मानते आए हैं, लेकिन अब इस कीमती धातु की चमक कुछ फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। सोने के भाव कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार 8वें कारोबारी सत्र में जारी रहा। मजबूत रुपए और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के अधिक सख्त होने की बढ़ती आशंकाओं के बीच गुरुवार को सोना 1,300 रुपए और टूटकर 1,34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव बुधवार के 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) से 1,300 रुपये घटकर 1,34,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।

सोने की कीमतों में इस गिरावट से जहां दुनियाभर के निवेशकों और गोल्ड में मुनाफे के लिए निवेश करने वालों की चिंता बढ़ी है, वहीं भारतीय खरीदारों को कुछ राहत मिली है। कीमतें कम होने के बाद भारत में सोने की मांग में भी बढ़ोतरी देखी गई है।

शादी-ब्याह के सीजन से ठीक पहले सोने के दामों में आई गिरावट ने खरीदारों को राहत दी है। 19 नवंबर 2026 को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं, 22 कैरेट सोने के भाव में भी तेज गिरावट देखने को मिली।

क्या सोने का भाव 1 लाख रुपये से नीचे जाएगा?

सोने की कीमतों में गिरावट से किसे राहत?

सोने के दाम घटने से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो शादी-ब्याह या अन्य समारोहों के लिए आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं। वहीं, सोने में निवेश करने वाले लोगों के लिए कीमतों में गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है।