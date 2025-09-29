Share Bazaar में शुरुआती कारोबार में आई तेजी, Sensex 255 अंक चढ़ा, Nifty भी बढ़त में

Share Market Update News : वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बीच पिछले सप्ताह तेज गिरावट दर्ज करने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी आई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक बढ़त दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 255.46 अंक चढ़कर 80,681.92 अंक पर और एनएसई निफ्टी 89.05 अंक की बढ़त के साथ 24,743.75 अंक पर पहुंच गया।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक बढ़त दर्ज की गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और भारती एयरटेल के शेयर नुकसान में रहे।

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे जबकि जापान का निक्की 225 नुकसान में रहा। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 69.71 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 5,687.58 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,843.21 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। (इनपुट एजेंसी)

Edited By : Chetan Gour