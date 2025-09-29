सोमवार, 29 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (11:13 IST)

पीएम मोदी दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन, पार्टी नेताओं ने किया 'हवन'

Prime Minister Modi will inaugurate the new Delhi BJP office
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित भाजपा नेताओं ने सोमवार को यहां नव-निर्मित पार्टी कार्यालय भवन में 'हवन' किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित दिल्ली भाजपा के इस नए कार्यालय का शाम को उद्घाटन करेंगे।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने पत्रकारों से कहा, ‘किसी राजनीतिक संगठन के कामकाज में पार्टी कार्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली भाजपा का नया कार्यालय भवन लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।’ उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इस नए कार्यालय भवन से अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं।

पांच मंजिला कार्यालय भवन का निर्माण कार्य जून 2023 में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 'भूमि पूजन' के साथ शुरू हुआ था। भाजपा का राष्ट्रीय मुख्यालय भी डीडीयू मार्ग पर ही स्थित है।

सचदेवा ने बताया कि पार्टी की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट पर खोला गया था, जिसे बाद में कुछ वक्त के लिए रकाबगंज रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग 35 वर्षों तक यह 14 पंडित पंत मार्ग से संचालित होता रहा।

सचदेवा ने कहा, "अब पार्टी दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने स्वयं के भवन में जा रही है। यह यात्रा संघर्षों से भरी रही है, फिर भी उल्लेखनीय है।" उद्घाटन समारोह में नड्डा, केंद्रीय मंत्री और हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं सहित कई भाजपा नेता शामिल होंगे।
(भाषा) Edited By: Navin Rangiyal
