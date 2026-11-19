पूर्वांचल का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर वाहिद अंसारी एनकाउंटर में ढेर: सुपारी लेकर करता था मर्डर

​ पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) में हथियारों की तस्करी करने वाले बड़े नेटवर्क का मुख्य मोहरा और सुपारी किलर वाहिद अंसारी (35) मंगलवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अंबेडकरनगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिवबाबा बैरियर पर हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में वाहिद के सीने और पैर में गोलियां लगीं, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

​खबर से जुड़े मुख्य बिंदु:

​अवैध हथियारों का सौदागर: वाहिद पूर्वी यूपी में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले बड़े सिंडिकेट का हिस्सा था।

​35 संगीन मुकदमे: उस पर हत्या और सुपारी किलिंग समेत कुल 35 आपराधिक केस दर्ज थे। गोरखपुर के कैंट थाने को भी उसकी तलाश थी।

​बिल्लू इंदौरिया गैंग से कनेक्शन: मूल रूप से गाजीपुर (बहरियाबाद) का रहने वाला वाहिद कुख्यात बिल्लू इंदौरिया गैंग का सक्रिय सदस्य था।

​रात 12 बजे शिवबाबा बैरियर पर हुआ आमना-सामना

अंबेडकरनगर की पुलिस अधीक्षक (SP) प्राची सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि वाहिद शहर में छिपा है और देर रात भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। रात करीब 12 बजे शिवबाबा बैरियर के पास एक संदिग्ध बाइक आती दिखाई दी।

​रुकने का इशारा करते ही पुलिस पर झोंक दिया फायर

पुलिस टीम ने जब बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, तो वह रुकने के बजाय पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश वाहिद अंसारी को सीने और पैर में गोलियां लगीं और वह मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस उसे तत्काल घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

​जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम था वाहिद

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गाजीपुर के बहरियाबाद निवासी वाहिद अंसारी लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। बिल्लू इंदौरिया गैंग के लिए काम करते हुए उसने पूर्वांचल के कई जिलों में अवैध हथियारों की खेप पहुंचाई और पैसे लेकर हत्या (सुपारी किलिंग) की कई वारदातों को अंजाम दिया।

​एसपी प्राची सिंह का बयान: "अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवबाबा बैरियर पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"